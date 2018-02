Крупнейшее банковское мошенничество в Индии создает проблему для ювелиров

Сегодня

Автор: Сванси Афонсо (Swansy Afonso)

(Bloomberg) – За свои 50 лет работы ювелиром Панкадж Парекх (Pankaj Parekh) видел много скандалов, которые подрывают престиж индийской отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий стоимостью $60 млрд. Последний случай мошенничества на много миллиардов долларов подтолкнет банки к сокращению кредитов почти для 300 000 его коллегам, говорит он.

Компания Парекха уже привлекла повышенное пристальное внимание. Один кредитор на прошлой неделе поставил под сомнение обоснованность периодических расходов, оцененных поставщиком золота на 180 рупий ($2,80) в своих бухгалтерских документах, сказал он.

«До сих пор мой кредитор не раз спрашивал меня об этих расходах, - сказал Парекх по телефону из Калькутты, где находится его семейный бизнес по экспорту ювелирных изделий. – Но сейчас они все ставят под сомнение».

Это неприятный - уже имевший место - момент для ювелиров Индии, которые занимаются огранкой или полировкой 12 из 14 бриллиантов, продаваемых в мире. Мошенничество, которое оценивается на сумму $2 млрд в одном из крупнейших банков страны, предположительно совершенное владельцем ювелирного дома Ниравом Моди (Nirav Modi), напоминает алмазную компанию, которая не выполняла свои обязательства пять лет назад, что привело к ужесточению условий предоставления кредитов для отрасли, являющейся вторым по величине источником иностранной валюты в Индии.

Злостный неплательщик

В 2013 году базирующаяся в Сурате Winsome Diamonds and Jewellery Ltd., принадлежащая Джатину Мехте (Jatin Mehta), была объявлена банками злостным неплательщиком. Winsome и две ассоциированные компании, задолжали банкам, включая Standard Chartered Plc и Punjab National Bank (Пенджабский национальный банк), около 68 млрд рупий ($1 млрд), и все еще ведется расследование. В прошлом году следствие арестовало владельца ювелирной компании Shree Ganesh Jewellery House (I) Ltd. по обвинению в мошенничестве на сумму 22 млрд рупий, затронувшем около двух десятков банков.

Winsome стал переломным моментом для индийской банковской системы, поскольку это было вторым крупнейшим в мире случаем невыполнения своих обязательств корпорацией после Kingfisher Airlines в то время, что побудило кредиторов отнести отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий к категории высокого риска и сократить кредиты для этого сегмента. Согласно последним данным Центрального банка, индийские кредиторы в общей сложности предоставили около $11 млрд сектору и всего 2,9 процента из этой суммы оказались «безнадежными кредитами».

«После эпизода с Winsome пострадали уровни доверия отрасли, и у банковской отрасли был почти нулевой уровень доверия к сектору», - сказал Випул Шах (Vipul Shah) управляющий директор экспортной компании Asian Star Co. Ltd. по телефону из Мумбаи. Отрасли, в основном состоящей из компаний, в которой больше двух человек, пять лет назад трудно было получить финансирование, и она теперь столкнется с аналогичным давлением снова, сказал Шах.

Кольцевые сделки

Банки стали проявлять большую осторожность в последние две недели в плане кредитования этого сегмента, и принимаются меры по обеспечению того, чтобы кредит выдавался только настоящим экспортерам, а не тем, кто занимается так называемыми «кольцевыми сделками», при которых неоднократно импортируются и экспортируются одни и те же партии с целью получения выгоды за счет более низких процентных ставок по займам от банков, считают люди, знакомые с этим вопросом.

Банкиры проверяют все счета, связанные с бриллиантами и ювелирными компаниями, и в некоторых случаях требуют большее обеспечение и дополнительную документацию, сказали они.

Шах, который был председателем правления поддерживаемого правительством Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council) в сложный период после неисполнения своих обязательств компанией Winsome, сказал, что отрасль пережила трудное время по восстановлению доверия к банковской отрасли.

Отрасль, основанная на доверии

«Алмазный бизнес полностью основан на доверии, - сказал он. – В настоящее время фактор доверия исчез. Как гарантировать, что что-нибудь подобное не произойдет в будущем»?

По всему миру компании, занимающиеся производством и торговлей бриллиантами, зависят от краткосрочного финансирования для покупки алмазов, которые продаются с прибылью для погашения займа. Все меньше банков склонны предоставлять эту услугу.

В 2016 году банк Standard Chartered, тогда являвшийся одним из двух ведущих кредиторов отрасли, заявил, что он выходит из своего бизнеса по финансированию алмазной отрасли, который составляет $2 млрд, а Antwerp Diamond Bank (Антверпенский алмазный банк), относящийся к KBC Group NV, на долю которого приходилось одна десятая рынка финансирования во время его расцвета и который обслуживал отрасль в течение 80 лет, сворачивает свою деятельность.





Экспорт драгоценностей из Индии

Рост экспорта драгоценных камней, ювелирных изделий в прошлом году в результате повышения спроса в Соединенных Штатах

Источник: Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии



В году, закончившемся в марте 2017 года, Индия экспортировала драгоценных камней и ювелирных изделий на $43 млрд, что составляет около 16 процентов от общего объема экспорта товаров страны, согласно данным торгового органа.

«Это очень печальная ситуация, когда мы стараемся стать мировыми лидерами в ювелирной области, а случаются такие вещи, - сказал Шах. – Это вредит бизнесу».

Принимая во внимание то, что ожидается ужесточение условий предоставления банковского кредита, прогнозируется, что объем производства сократится, нанося удар по объемам экспорта, и может даже привести к потере рабочих мест, по мнению Правина Нанавати (Pravin Nanavati), владельца компании SHE Jewels из Сурата и бывшего президента Суратской алмазной ассоциации (Surat Diamond Association). «Нет другой организации, которая может давать в кредит огромные суммы, которые нужны отрасли», - сказал Нанавати.

«Уму непостижимое» мошенничество

Хотя в неудачах нельзя винить отрасль, поскольку это отдельный случай злоупотребления, совершенного некоторыми лицами, сам масштаб сумм, вовлеченных в сделки, делает ее уязвимой к таким случаям, сказал Ануп Мехта (Anoop Mehta), президент Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse), расположенной на 20 акрах в Мумбаи, в которой находится много компаний-экспортеров драгоценных камней и ювелирных изделий в городе.

«Размер мошенничества уму непостижим, - сказал Мехта, который работает в секторе почти четыре десятилетия. – Это шокирует, но, в конечном счете, нелепо все сваливать на отрасль. Но если я сегодня пойду в Punjab National Bank и скажу, что мне нужно увеличить мой лимит, я знаю, что он не расположен это делать. Это прискорбно».

Punjab National Bank в своем исковом заявлении, поданном в федеральное следственное управление – Центральное бюро расследований – обвинил в этом мошенничестве Нирава Моди. Банк заявляет, что они использовали поддельные гарантии PNB для получения займов от зарубежных отделений индийских банков, заявляя, что им требуются денежные средства для импорта жемчуга, согласно обнародованным документам или тем, что видела компания Bloomberg. Firestar Diamond Inc., международная компания, являющаяся частью империи Моди, объявила себя банкротом в Соединенных Штатах, ссылаясь на проблемы с ликвидностью и цепочкой поставок, и перечислила активы и задолженности на сумму до $100 млн, согласно документам в соответствии с Главой 11, поданным в понедельник в суд по делам о банкротстве в Нью-Йорке.

PNB также зарегистрировал иск против группы компаний Gitanjali Group, принадлежащей Мехулу Чокси (Mehul Choksi), по обвинению в нанесении убытка государственной казне в размере 48,87 млрд рупий, согласно данным Центрального бюро расследований. Акции Gitanjali Gems Ltd., принадлежащие ювелиру, упали на 67 процентов в этом месяце в Мумбаи.

«Жизнь станет труднее для всех, - сказал Раджив Джайн (Rajiv Jain), председатель правления Sambhav Gems Ltd., компании по производству и экспорту бриллиантов, расположенной в Джайпуре. – Кто-то мог нарушить правила, но с последствиями столкнется вся отрасль».





— При поддержке Анто Антони (Anto Antony) и П. Р. Санджая (P. R. Sanjai)