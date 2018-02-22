С бриллиантами по краю пропасти

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Столкнувшись со спадом, индийская алмазная отрасль, одна из крупнейших в мире, сильно пострадала от последнего скандала

Автор: Ариндам Мукхерджи (Arindam Mukherjee)

(outlookindia.com) – На мини-рынке Сурата царит тревожное затишье. В последние несколько лет бизнес хорошим не был, пострадав от таких факторов, как демонетизация, налог на товары и услуги, спад на рынке и низкие цены. И вот теперь еще ожидается, что возмутительный эпизод, связанный с Пенджабским национальным банком (Punjab National Bank), создаст дефицит доверия и уменьшит его, вызвав кризис. Это происходит в то время, когда алмазная отрасль ждет возвращения к прибыльности в этом году с хорошим спросом на ее доходных рынках в Соединенных Штатах и Китае. Но дело, возбужденное в отношении компании Nirav Modi на сумму Rs114 млрд, может нанести урон ее благосостоянию в ближайшем будущем.

Индийская алмазная отрасль является одной из крупнейших в мире, хотя полностью зависит от объемов импорта. За последние четыре десятилетия, несмотря на нулевой объем производства сырых алмазов, Индия стала одним из крупнейших поставщиков бриллиантов. То, что некогда было кустарной промышленностью, сейчас превратилось в крупномасштабные предприятия с современной технологией, на которых работает около двух миллионов человек. Только в Сурате и Саураштре, центрах алмазной торговли Индии, работает свыше миллиона человек.

По данным Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association), в секторе малого и среднего бизнеса работает свыше 3 000 алмазных предприятий, и это помимо ряда микроподразделений и примерно одной тысяи крупных предприятий. Учитывая число предприятий и размер отрасли, правительство разрешило создание международной алмазной биржи в Сурате к октябрю 2020 года, на что будет потрачено Rs24 млрд. Ожидается, что биржа объединит неорганизованную и фрагментированную алмазную отрасль.

По данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в Индии обрабатывается один миллиард камней, что составляет $23 млрд с точки зрения стоимости. В настоящее время Индия производит свыше 65 процентов мирового объема бриллиантов по стоимости, 85 процентов по объему в каратах и 92 процента по количеству камней в штуках. Из каждых 15 бриллиантов, используемых в ювелирных изделиях в мире, 14 обрабатываются в Индии. Из общего объема бриллиантов, прошедших огранку и полировку в Индии, 94 процента - это 75 процентов от всех произведенных бриллиантов в мире – экспортируется на мировые рынки, например, в Соединенные Штаты, Китай и Бельгию.

В настоящее время 12 из 14 бриллиантов, продаваемых в мире, прошли огранку или полировку в Индии. За прошлый год объем экспорта ограненных и отполированных бриллиантов вырос на 10,24. В 2016-2017 финансовом году объем экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии составил $43 млрд. Из них объем экспорта ограненных и полированных бриллиантов достиг $22,78 млрд, что составило совокупный годовой темп роста (CAGR) порядка 6,13 процента. Только в апреле-декабре 2017 года Индия экспортировала бриллиантов на сумму $17,2 млрд.

«Внутренний рынок показывает хорошее восстановление, и рынки экспорта показали хороший рост, - говорит Санджай Котхари (Sanjay Kothari), бывший председатель GJEPC. - Судя по росту в январе, 2018 год должен быть хорошим, так как объем продаж на рынке Соединенных Штатов повысился на 4-5 процентов. Рынок Китая, один из самых больших для нас, тоже показывает приличный рост».

Индийские банки продолжают предоставлять финансирование, так как правительство поддерживает огранку и полировку. У огранщиков легкий доступ к кредитам, поскольку за несколько лет ряд банков увеличили объем работы с алмазной отраслью. Хотя достижения отрасли заслуживают одобрения, способ функционирования отрасли является предметом пристального внимания властей. Несмотря на впечатляющие показатели, отрасль в большой степени является неорганизованной.

Еще одной проблемой является практика завышенной оценки камней и выставления в счетах-фактурах цен, превышающих суммы сделок с бриллиантами, и делается это для того, чтобы использовать банковские займы на цели, не связанные с алмазной торговлей, что также является причиной нынешнего кризиса Пенджабского национального банка. Как утверждают эксперты алмазной отрасли, проблема в том, что никто не уверен в оценке алмазов и бриллиантов и каждый трейдер оценивает их по-разному. Кроме того, банки не в состоянии определить фактическую стоимость бриллиантов. Результатом является широкое распространение практики завышения оценок бриллиантов и поставляемых партий камней. Банки не в состоянии выявлять это завышение цен в счетах-фактурах, и поэтому многие такие случаи мошенничества или остаются незамеченными, или банки не знают, как с ними поступать.

«Оценка стоимости бриллиантов – дело трудное, и весь бизнес работает на доверии. В этом и заключается проблема – банки вынуждены зависеть от информации, предоставляемой трейдерами, которая не может быть кем-либо подтверждена, - говорит Виджай Калантри (Vijay Kalantri), президент Всеиндийской ассоциации отрасли (All India Association of Industry, AIAI). – Кто поручится за правильность оценки стоимости? Имеет место большое завышение оценки товаров и информации, предоставляемой банкам. Часто расхождение в указанной стоимости составляет 20-40 процентов».

Из-за этой неупорядоченности алмазный бизнес в течение ряда лет находится под наблюдением властей и спецслужб. Так, еще в 2013 году Управление по сбору данных о доходах (Directorate of Revenue Intelligence) обратило внимание властей на выявление поддельных таможенных деклараций, используемых для обеспечения гарантий банковских займов. Эксперты также указывали на случаи уклонения от уплаты налогов компаниями, торгующими бриллиантами, многие из которых находятся под следствием. Есть также случаи нецелевого использования кредитов, предоставленных поставщиками и покупателями, на что уже указывал Резервный банк Индии (Reserve Bank of India). Из-за этих факторов все участники алмазной отрасли опасаются, что дело компании Nirav Modi, связанное с Пенджабским национальным банком, поставит алмазный бизнес в трудное положение и плохо на нем скажется.

Это еще не все. Компании, производящие бриллианты, выпускают избыточный объем продукции, несмотря на отсутствие спроса, что заставляет их обращаться к банкам за займами. «На рынке существуют большие складские запасы бриллиантов, так как нет спроса, - говорит Дамджи Мавани (Damji Mavani), секретарь Алмазной ассоциации Сурата. – На рынке наблюдается спад, но компании продолжают производство, несмотря на растущие потери. Они не в состоянии погашать долг перед банками. Поэтому в этой отрасли так много неплательщиков».

Не удивительно, что в алмазной отрасли было столько скандалов – взять, например, дело Джатина Мехты (Jatin Mehta) из Winsome Diamonds или дело компании Su Raj Diamonds 2014 года, по которому Центральный банк Индии (Central Bank of India, CBI) в 2017 году подал шесть исков, или нынешнее дело компаний Geetanjali Gems и Nirav Modi.

Как указывают трейдеры алмазного сектора, система такова, что крупные участники могут иметь легкий доступ к банковским займам, а мелкие участники остаются брошенными на произвол судьбы. В большинстве же скандалов фигурируют крупные участники. «Крупные компании легко получают займы, но условия их предоставления настолько жесткие, что мелкие компании вынуждены бороться, чтобы получить эти займы. В большинстве случаев они их не получают», - говорит Мавани.

Нынешний скандал, вероятно, усложнит жизнь участникам алмазной торговли, особенно мелким, так как банк будет закручивать гайки и все больше затруднять получение капитала. Несмотря на хорошие показатели, отрасль уже испытывает муки спада. С 2015 года свыше 350 предприятий в Сурате и Саураштре вынуждены были закрыться из-за отсутствия спроса и растущих затрат. Правительство вынуждено будет затягивать петлю на шее неплательщиков, чтобы навести некоторый порядок в этой торговле и сделать шаги с целью оживления отрасли и особенно некрупных предприятий, если оно хочет осуществить мечту премьер-министра Нарендры Моди о том, чтобы сделать Индию предпочтительным местом для производителей бриллиантов.



