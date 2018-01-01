Мехул Чокси, бывший управляющий директор компании Gitanjali, продавал бриллианты по завышенной цене и поддельные бриллианты

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Автор: Тасмайи Лаха Рой (Tasmayee Laha Roy)

(moneycontrol.com) – После обвинений в том, что компания Gitanjali Gems под руководством Мехула Чокси (Mehul Choksi) подделывала письма-обязательства (LoU), выданные Пенджабским национальным банком (Punjab National Bank), бывший руководитель старшего звена теперь обвиняет компанию в том, что она фальсифицировала качество своих алмазов и даже выдавала поддельные бриллианты за подлинные.

По заявлению Сантоша Шриваставы (Santosh Srivastava), бывшего управляющего директора компании, огромное количество бриллиантов, проданных Чокси, были выращенными в лаборатории камнями, цена которых далеко не соответствовала цене, по которой они продавались покупателям.

«Бриллианты продавались с надбавкой под флагом стоимости бренда, огранки и сертификатов, которые выдавались. Сертификаты тоже были поддельными. Бриллиант, которому присваивался сорт А при покупке на самом деле относился к сорту С», - сказал Шривастава порталу Moneycontrol. Он был руководителем розничного бизнеса в компании Gitanjali до 2013 года.

Обвинения, сделанные Шриваставой, могут вызвать бессонные ночи у покупателей компании Gitanjali. По мнению Шриваставы, надбавки, которые делались на камни, продававшиеся в Gitanjali, были слишком высокими. «Бриллианты, которые выдавались за драгоценные и редкие, на самом деле были произведены в лаборатории и стоили всего 5% - 10% от стоимости, по которой они продавались», - сказал он.

Moneycontrol пытался связаться с официальными лицами из компании Gitanjali Gems, но ответа из компании не последовало.

Шривастава, проживающий в Мумбаи, является инженером-металлургом, выпускником Индийского технологического института IIT (BHU), и он работал у Чокси в период с 2007 года по 2013 год. Шривастава, который стал работать у Чокси в должности вице-президента его компании, быстро поднимался по служебной лестнице. В 2008 году он получил пост президента, а потом в 2009 году – пост управляющего директора подразделения розничной торговли, у него хорошо шли дела, пока он не пожаловался на мошеннические действия, которые он обнаружил в компании.

Шривастава сказал, что он сообщил Чокси свои замечания, касающиеся, например, нарушений по соглашениям с владельцами франшизы, фиктивных объемов складских запасов, отраженных в бухгалтерских книгах, товаров, проданных по завышенной цене, а также отправленных по договорам франшизы.

Хотя Шривастава ожидал, что ошибки будут исправлены, все, что он получил, так это угрозы. «Занимайтесь своим собственным делом», - это все, что он услышал в ответ от Чокси.

Такое положение дел не совсем соответствовало моральным нормам Шриваставы, и в 2013 году он расстался с Чокси. Через пять месяцев после отставки Шриваставы его вызвали в полицию на основании того, что руководство компании подало на него в суд по поводу мошенничества и подлога. Шривастава не удивился.

«Вскоре после моего ухода Чокси столкнулся с претензиями со стороны держателей франшизы, и меня попросили помочь ему и выступить на его стороне. Когда я отказался предоставить какую-либо помощь, мне угрожали так затянуть в судебные дела, что я не смогу никогда выбраться», - сказал он.

Чокси осуществил свою угрозу, и вскоре после этого Шриваставу вызвали в полицию.

«Моим делом занималось Отделение по экономическим правонарушениям, и через пару дней меня выпустили из-под полицейского надзора, когда их расследование доказало мою невиновность», - сказал он.

Согласно данным, предоставленным Шриваставой за время его работы в компании Gitanjali, этот бренд продал ювелирные изделия на сумму Rs50 млрд. Неясно, сколько из этого объема было изготовлено из товара, который был «поддельным».



