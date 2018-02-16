«Пудья гумао»: как алмазная отрасль использует фиктивную торговлю для раздувания балансовых отчетов

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Автор: Деборши Чаки (Deborshi Chaki)

(livemint.com) – В мумбайских кругах, занимающихся алмазной торговлей, совсем не является секретом схема, именуемая «пудья гумао» (что буквально означает «передай пакет») - разговорное выражение для обозначения «кольцевых сделок», при которых партии алмазов поставляются с одного рынка на другой, предположительно, для искусственного раздувания баланса компании.

Хотя ожидается, что в свое время станут известны подробности дела Нирава Моди, ряд знакомых с этим делом людей, с которыми разговаривали журналисты издания Mint, сказали, что предполагаемое мошенничество вскрылось только после того, как Моди не смог предоставить обеспечение под новые займы для обслуживания своих существующих задолженностей.

Согласно приведенным выше мнениям людей, Моди в течение более двух лет пытался получить деньги и неоднократно обращался в несколько фондов прямых инвестиций, предлагая продать им контрольный пакет акций его компании, а также рассматривая возможность первичного размещения акций, но не добился успеха.

«Я впервые встретился с ним много лет назад, когда он обратился к нам за займом в Rs25 млн, - сказал один из источников, бывший банкир. – Он открыл свою собственную компанию после того, как поработал со своим дядей по материнской линии Мехулом Чокси (Mehul Choksi), председателем группы Gitanjali. Но в последующие несколько лет его бизнес вырос, и поэтому он завел свою книгу займов по мере того, как стал активно брать займы у многих других банков».

«Большинство этих займов были кредитами на условиях «до отгрузки» и «после отгрузки» товара, полученными от банков в Индии. Эти займы по существу являются кредитами на финансирование оборотного капитала, взятыми на основе текущих активов, когда кредитополучатель должен лишь выплачивать проценты, а основная сумма кредита переоформляется в конце срока этим же банком или новым банком», - добавил он.

Глобальный спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия показал ослабление в 2015 году после большого роста в период 2012 - 2014 годов. В 2015 году глобальный спрос на бриллиантовые ювелирные изделия составлял около $79 млрд после достижения в 2014 году высокого значения в размере около $81 млрд.

Ослабление спроса на бриллиантовые ювелирные изделия продолжилось в 2016 году с незначительным улучшением в промежуточные кварталы того года, однако в начале 2017 года спрос снова упал. В 2016 году тоже был отмечен самый низкий за семь лет глобальный спрос на золотые ювелирные изделия.

Но, по данным агентства оценки кредитного риска Care Ratings, доля сектора драгоценных камней и ювелирных изделий в общем кредитовании отрасли банками оставалась в интервале 2,5% - 3% в этот период, иногда достигая более высокого, чем в отрасли, среднего значения, даже если ухудшались циклы оборотного капитала и параметры использования заемных средств.

Впоследствии в 2015 финансовом году нормы прибыли показали падение, так как участники отрасли избавлялись от своих складских запасов по более низким ценам. Падение прибыли продолжалось и в 2016 финансовом году.

«Можно сказать, что часть этих займов была предоставлена по искусственно раздутым балансовым отчетам, обычно за счет отражения фиктивной торговли одними и теми же партиями алмазов между подставными компаниями-однодневками, которые контролируются причастными к этому делу сторонами», - сказал еще один источник, бывший старший специалист крупной компании, занимающейся торговлей алмазами.

Некоторые из этих полученных займов с первого дня отвлекались на посторонние виды деятельности, отметил он, добавив: «Дела шли прекрасно, пока погашения производились вовремя, но как только банки поняли проблему, они начали ужесточать нормативы по кредитованию и в некоторых случаях полностью прекратили выдавать займы».

Но некоторые банки оказались вынужденными продолжать предоставлять кредиты, потому что у них было, прежде всего, очень небольшое обеспечение и они знали, что прекращение кредитования означало бы риск сделать весь кредит безнадежным.

Случай с Моди, хотя и самый большой с точки зрения размера, не является единичным.

В апреле прошлого года Центральное бюро расследований (Central Bureau of Investigation, CBI) подало шесть исков по обвинению в мошенничестве против Winsome Diamonds Group по поводу предполагаемого вывода Rs15 304,4 млн через займы, полученные от трех государственных банков – Центрального банка Индии (Central Bank of India), IDBI Bank и Vijaya Bank.

И опять же, в 2010 году консорциум банков под руководством Государственного банка Индии (State Bank of India) обратилось в Резервный банк Индии (Reserve Bank of India) после того, как JB Diamond, которая входит в число 10 ведущих алмазных компаний Индии, нарушила платежные обязательства по займам на сумму Rs8 млрд, взятым в индийских банках.

В 2013 году компания Vincent Diamonds, базирующаяся в Сурате, нарушила платежные обязательства по займам на сумму порядка Rs45 млрд перед индийскими банками.

Джатин Мехта (Jatin Mehta), учредитель Winsome Diamonds and Jewellery Ltd, с тех пор отказался от своего индийского гражданства и принял гражданство Федерации Сент-Китс и Невис.

Бывший служащий компании Моди Firestar Diamond описывают его как человека, не разрешавшего свободный обмен информацией даже между своими собственными рабочими группами в компании. Он проводил время между своими офисами в Нью-Йорке, Мумбаи и Антверпене и лично принимал все решения по бизнесу.

Среди прочих иных источников алмазы закупались у России, Сьерра-Леоне и Армении и в большинстве своем продавались в Бельгии. Некоторые алмазы импортировались в Индию, и их использовали в ювелирных изделиях со вставками и снова экспортировали назад в разные места за рубежом.

«Трудно понять масштаб этого бизнеса», - сказал бывший работник Firestar Diamond.

«В отличие от золота, имеющего стандартную цену, оценка бриллиантов – это серая зона. Оценки могут очень сильно отличаться в зависимости от огранки и чистоты, кроме всего прочего. Следовательно, невозможно сказать что-либо наверняка о стоимости алмазной поставки», - отметил этот человек.



