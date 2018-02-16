Алмазная торговля США: цифры говорят о странностях

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Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) – Показатели импорта и экспорта могут многое рассказать, и подобный интересный рассказ бывает наполнен странностями. Интересные истории начинаются с фактов, которые порождают вопросы. В данном случае, вопрос заключается в том, почему один потребительский рынок импортирует в восемь раз больше алмазов, чем то количество, которое он потребляет. Или как страна, не занимающаяся добычей алмазов, может экспортировать больше алмазного сырья, чем она импортирует.

Торговля бриллиантами – уменьшение объемов импорта

Во-первых, факты: согласно данным Комиссии по международной торговле США (US International Trade Commission), валовый импорт бриллиантов в эту страну в 2017 году по стоимости достиг $21,67 млрд. Объем импорта в каратах составил 9,9 млн. Это снижение на 3% по стоимости и на 10,4% по объему по сравнению с 2016 годом. В рамках валового импорта средняя стоимость карата составила $2 190, что на 8,2% больше в годовом выражении.

Валовый объем экспорта бриллиантов тоже снизился: 10,5 млн каратов на сумму $18 млрд, что на 4,4% меньше по стоимости и на 5,8% по объему. Тренд, наблюдающийся в последние несколько лет, заключается в том, что импорт неоправленных бриллиантов сокращается по стоимости и объему, в то время как экспорт то падает, то поднимается.





Источник: Комиссия по международной торговле США, Анализ Эдана Голана

In USD Billions – В миллиардах долларов США. Gross Imports – Валовый объем импорта. Exports – Объем экспорта. Net Imports – Чистый объем импорта.

Хотя Соединенные Штаты импортировали бриллианты из 82 разных стран, всего четыре из них были источником 91% валового объема импорта по стоимости: Индия, Израиль, Бельгия и ЮАР. Две из четырех, Индия и Бельгия, потеряли долю в объеме рынка, а Израиль увеличил свою долю рынка.





Ведущие поставщики бриллиантов в США – по стоимости (валовой)

Источник: Комиссия по международной торговле США, Анализ Эдана Голана

South Africa - ЮАР. Belgium - Бельгия. Israel - Израиль. India - Индия. Other – Другие.



Странности торговли бриллиантами

Странный тренд, на который нужно обратить внимание, касается чистого импорта. Хотя стоимость чистого импорта составляла $3,65 млрд, объем импорта в натуральном выражении в 2017 году имел отрицательное значение, достигнув -596 822 карата. Как может потребительский рынок экспортировать больше товара, чем он импортирует?

Это не объясняется излишками, образовавшимися с прошлых лет. В действительности это весьма характерное явление. Соединенные Штаты экспортируют больше бриллиантов, чем они импортируют, с 2004 года. Общий объем этого излишка экспорта составляет 85,6 млн каратов за 14-летний период. Объем экспорта бриллиантов превышает объем импорта в каждый из этих годов.

Единственным возможным объяснением является то, что Комиссия по международной торговле США ошибается. Может быть, но этот орган является независимым, квазисудебным федеральным управлением с широкой компетенцией по проведению расследований по вопросам торговли. Ее миссия включает в себя: 1) справедливое и объективное применение средств правовой защиты торговли США в рамках своего мандата по вопросам торговли; 2) предоставление президенту, Торговому представительству США и Конгрессу независимого анализа, информации и поддержки по вопросам тарифов, международной торговли и конкурентоспособности США; и 3) соблюдение Согласованной шкалы тарифных ставок Соединенных Штатов. Это серьезный орган.

Вероятно, таможня дает неточные данные. Но неточность в течение долгого времени не является ошибкой. Это тренд. Еще одна возможность – это контрабанда. Крупный объем бриллиантов, контрабандно поставленных в США, может объяснять странности в данных об объеме экспорта.





Объем торговли бриллиантами в США в 2013-2017 годах

Источник: Комиссия по международной торговле США, Анализ Эдана Голана

In ‘0000 carats – В 10 000 каратов. Gross Imports – Валовый объем импорта. Exports – Объем экспорта. Net Imports – Чистый объем импорта.



Торговля алмазным сырьем – рекордный объем импорта

В 2017 году Соединенные Штаты импортировали алмазов на рекордную сумму $1,01 млрд. И наоборот, натуральный объем импорта был на низком уровне в размере 587 016 каратов, намного ниже средних уровней импорта за последние 15 лет. Валовый объем импорта алмазов повысился на 23,3% по стоимости и уменьшился на 4,7% по объему.

Это совсем не удивляет. Снижение объема является результатом уменьшения производства бриллиантов в Соединенных Штатах. Американские производители бриллиантов, некогда представлявшие крупный центр производства бриллиантов, утратили свою конкурентоспособность, уступив таким странам с низкой стоимостью рабочей силы, как Индия, - так же, как Бельгия и Израиль утратили свои ведущие позиции в этой области. И как в Бельгии и Израиле, производители бриллиантов в США сосредоточивают свое внимание на дорогостоящих бриллиантах, где стоимость рабочей силы составляет небольшую (иногда ничтожно малую) часть стоимости получающегося бриллианта.

Этот переход к дорогостоящим бриллиантам отчасти объясняет наблюдающийся рост общей стоимости валового объема импорта, а также рост средней стоимости алмазов. В 2017 году средняя стоимость за карат валового объема импорта сырых алмазов достигла рекордного уровня в $1 806 за карат, что на 29,4% выше в годовом выражении.





Источник: Комиссия по международной торговле США, Анализ Эдана Голана

In USD Millions – В миллионах долларов США. Imports – Объем импорта. Exports – Объем экспорта. Net – Чистый объем.

Рост объема импорта следует за происходящим ростом объема экспорта. Соединенные Штаты экспортировали в 2017 году алмазного сырья на $937,8 млн. Объем экспорта в натуральном выражении составил 1,8 млн каратов. За год объем экспорта вырос на 55,7% по стоимости и на ошеломительные 343% по объему.

В последние два года ведущим поставщиком алмазного сырья по стоимости в Соединенные Штаты была Ботсвана, оттеснив ЮАР, бывшую ведущим поставщиком в течение длительного времени. Ботсвана поставила алмазов на $629 млн, почти удвоив свои поставки 2016 года.



Ведущие поставщики алмазов в США в 2017 году – по стоимости (валовой)

Источник: Комиссия по международной торговле США, Анализ Эдана Голана

Canada - Канада. Angola - Ангола. South Africa - ЮАР. Botswana – Ботсвана. Other - Другие.



На долю этих четырех ведущих стран, поставляющих алмазы в США, приходится 91% общего объема поставок по стоимости, что на 86% больше, чем приходилось на долю ведущих поставщиков в 2016 году. Еще одним заметным изменением является падение объемов поставок из Анголы, сократившихся на 43% в годовом выражении. Это может объясняться внутренними изменениями, касающимися лиц в алмазной отрасли Анголы, и кадровыми перестановками, происходящими в результате отставки президента Жозе Эдуардо душ Сантуша (José Eduardo dos Santos).





Ведущие поставщики алмазов в США в 2016 году – по стоимости (валовой)

Источник: Комиссия по международной торговле США, Анализ Эдана Голана

Tanzania - Танзания. South Africa - ЮАР. Angola - Ангола. Botswana – Ботсвана. Other - Другие.



Странности торговли алмазным сырьем

Суммарный эффект роста объемов импорта и экспорта выражается в наблюдающемся тренде сокращения чистого импорта по стоимости. Но чистый объем торговли в натуральном выражении опять отрицательный и составляет 1,2 млн каратов. В последние 15 лет США имели тенденцию экспортировать больше алмазного сырья, чем они его импортировали, а США не является страной, производящей алмазы, по меньшей мере с точки зрения наличия алмазных рудников, и этот объем алмазов может указывать на то, что американская изобретательность создала новый источник алмазного сырья.

Давайте задумаемся над этим на минуту: США экспортировали в три раза больше алмазов, чем они импортировали. В последние пять лет они экспортировали на 45% больше, чем импортировали, в последние 10 лет – на 60% больше, а в последние 15 лет – на 73% больше, чем импортировали. Это свыше 9 млн каратов за период с 2003 по 2017 год.

Откуда поступают все эти алмазы? Прежде всего, почему так много алмазов поступает в страну? Есть ли у США секретный алмазный рудник? Является ли это вопросом плохого отслеживания или даже признаком отмывания денег? Как бы там ни было, это проблема существует и ею нужно заниматься.





Пять лет торговли США алмазами по объему в натуральном выражении

Источник: Комиссия по международной торговле США, Анализ Эдана Голана

‘0 000 carats – 10 000 каратов. Imports – Объем импорта. Exports – Объем экспорта. Net – Чистый объем.



Утрата желания иметь бриллианты

Чем бы ни объяснялись эти странности, рынок Соединенных Штатов постоянно меняется. Снижение объема импорта неоправленных бриллиантов означает, что в США меньше используется бриллиантов для вставок в украшения. Отчасти это объясняется сокращением производства бриллиантовых ювелирных изделий. Но отчасти это связано с изменением вкусов американцев. Уменьшение стремления выбрать бриллиант для вставки его в выбранное ювелирное изделие свидетельствует о том, что американские потребители теряют аппетит на бриллианты. И это важный вывод, сделанный на основе данных цифр.

Алмазной отрасли Соединенных Штатов для изменения этой ситуации, помимо вопросов маркетинга, необходимо срочно заняться вопросом превышения объема экспорта. Если посмотреть на алмазы и бриллианты за большой период времени, принимая во внимание товары, отслеживаемые разными правительственными агентствами, то это ни случайность, ни погрешность. Это проблема. Эту проблему необходимо решить до того, как потребители США станут демонстративно игнорировать бриллианты, подозревая нечестную игру «у себя во дворе».



