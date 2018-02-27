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27 февраля 2018

Lucapa не скрывает своих намерений в Анголе, несмотря на жесткий контроль со стороны Endiama

Сегодня
Экспертиза

Автор: Брендан Райян (Brendan Ryan)

(miningmx.com) - Lucapa Diamond Company, юниорская компания, зарегистрированная в Австралии, высказалась прямо и откровенно о перспективах алмазодобычи в Анголе на фоне успеха ее аллювиального алмазного рудника Луло (Lulo) и позиции нового президента Жуана Лоренсу (Joao Lourenco), поддерживающего иностранные инвестиции.

Со времени своих выборов в сентябре прошлого года Лоренсу стал проводить кампанию по диверсификации ангольской экономики с целью избавления ее от полной зависимости от нефти, а также для стимулирования притока прямых иностранных инвестиций в страну. Но это должно быть «непростой задачей» как для Lucapa, так и для Лоренсу, принимая во внимание далеко не лучшую репутацию Анголы в обращении с иностранными горнодобывающими компаниями, что привело к тому, что ряд геологоразведочных компаний и производителей алмазов покинули страну за последнее десятилетие.

К алмазодобывающим компаниям, которые ушли, относятся Petra Diamonds и De Beers, а юниорская компания Trans Hex, зарегистрированная в Йоханнесбурге, боролась в течение нескольких лет, пытаясь создать прибыльные горнодобывающие предприятия там после того, как бывший председатель правления Токио Сексвале (Tokyo Sexwale) активно стремился работать в Анголе с начала 2000 годов.

Оценка Анголы компанией De Beers, проведенная в прошлом году, показала, что она является наиболее вероятной страной в мире, где могут быть открыты новые крупные алмазные месторождения, потому что она является как высоко перспективной, так и недостаточно разведанной. Все-таки De Beers оставалась в стороне от этой страны, выражая озабоченность по поводу ее «… возможной гарантированности владения» любым алмазным месторождением, которое она может открыть.

Камнем преткновения для многих компаний является то, что при существующем отправлении правосудия в Анголе они не могут получить контроль над капиталом своих проектов. Обычно иностранная горнодобывающая компания получает 40-процентную долю в предприятии, а остальные 60% делятся между ангольской государственной алмазодобывающей компанией Endiama и местными ангольскими партнерами. Несмотря на то, что иностранная компания владеет всего 40% рудника, она все равно должна финансировать 100% капитальных затрат на его развитие.

Lucapa решила войти в страну в 2008 году, несмотря на все эти отрицательные моменты, основываясь на том, что потенциальное вознаграждение стоит этих рисков.

По мнению Марка Драммонда (Mark Drummond), директора по отношениям с инвесторами: «Ангола является высокодоходной страной, что касается алмазов. Мы получим со временем 40% от открытия выдающегося кимберлитового месторождения, чем 100% от ничего. Мы дали «добро» на это и выдержали это, а теперь мы пожинаем плоды.  Нам не стыдно демонстрировать Анголу миру, чтобы показать, что страна действительно работает.

Мы чрезвычайно воодушевлены всем, что президент говорит, и мы надеемся и ожидаем, что он достигнет свих целей - поступления бόльших иностранных прямых инвестиций в Анголу. Мы считаем, что это происходит».

С тех пор, как предприятие стало работать три года назад, на рудниках Луло добываются некоторые из аллювиальных алмазов, имеющих самую высокую стоимость в мире, с общим объемом продаж на $106 млн по средней цене свыше $2 100 за карат. По мнению Драммонда, характер добытых алмазов, которые имеют неправильную форму и острые края, указывает на то, что недалеко находится основная кимберлитовая трубка.

Он добавил: «Мы считаем, что мы приближаемся к этому кимберлиту, являющемуся источником, с помощью систематического процесса исключения. Мы выявили цели, и у нас работают три буровых установки. Компания создает значительные свободные средства для выплаты по займам наших инвесторов, а также для финансирования геологоразведочных работ».

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