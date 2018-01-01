BlueRock Diamonds: юниорская алмазодобывающая компания с глобальными амбициями

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Автор: Дэйл Бентон (Dale Benton)

(miningglobal.com) – «В горнодобывающей отрасли, как в любом другом проекте, критерием истины являются результаты, и последние два года показали несколько действительно прекрасных результатов для нас», - говорит Адам Воу (Adam Waugh), главный исполнительный директор компании BlueRock Diamonds.

BlueRock Diamonds, учрежденная в 2012 году, является геологоразведочной компанией по поиску алмазов, основанной на одном принципе – приобретать или инвестировать в недостаточно эксплуатируемые алмазные рудники в ЮАР и странах Африки, расположенных к югу от Сахары.

Флагманским предприятием компании является алмазный проект Кареевлей (Kareevlei) с правом на использование недр на площади 3 000 гектаров в провинции Северный Кейп в ЮАР. Программа открытой горной добычи осуществляется на месторождении Кареевлей с конца 2015 года, но буровые работы и горные разработки впервые осуществлялись еще в начале девяностых годов. С тех пор многие компании приходили и уходили, выполнив легкие программы по геологоразведке, буровые работы и отобрав пробы перед тем, как выйти из игры.

BlueRock Diamonds приобрела право на недра на участок месторождения Кареевлей еще в 2013 году и вскоре открыла пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок.

После пробной горной добычи в 2014 году с помощью горнодобывающего предприятия, которое было создано предыдущей компаний, BlueRock поняла, что на участке было больше алмазов, чем было установлено раньше.

«В период пробной горной добычи использовалось горнодобывающее оборудование, которое мы приобрели, и вскоре мы начали получать очень небольшое количество алмазов, - говорит Воу.

Мы поняли на самом деле, что стоимость этих алмазов была гораздо выше, чем мы первоначально считали, отчасти потому, что они были больше по размеру, и отчасти потому, что процентное содержание алмазов ювелирного качества было гораздо выше».

Поэтому, возникает вопрос: почему никто из предыдущих организаций не открыл это? Воу считает, что ответ заключается в том, что в девяностые годы и в начале 2000-х годов был совсем другой образ мышления во всей алмазной геологоразведочной отрасли.

«Людей больше интересовало устроить очередную большую показуху в городе, найти очередное что-то выдающееся, - говорит он. – И поэтому в некоторой степени в то время, принимая во внимание проделанную ими работу, это было чем-то небольшим с точки зрения ресурсов и имело низкое содержание. На самом деле это было неинтересным.

Поэтому те участники на самом деле не предприняли в отношении этого никаких дальнейших шагов, кроме мелкомасштабной геологоразведки, потому что данные, которые они получили в то время, были не то, что они искали».

Теперь перенесемся быстро в 2018 год, BlueRock Diamonds успешно вошла благодаря чрезвычайно успешному году на руднике Кареевлей. BlueRock опубликовала отчет в конце 2017 года, который показал, что компания добывала больше более дорогостоящих камней, и ее цена за карат алмазов ставит ее в число 10 ведущих кимберлитов в мире.

«Публикация, обнародованная в конце 2017 года, имела ключевое значение, потому что она показала объем производства 25 147 тонн [ноябрь 2017 года], - говорит Воу. – Мы поставили цель 25 000 тонн в месяц, и в среднем за последние четыре или пять месяцев мы добыли свыше 20 000 тонн, поэтому мы можем продемонстрировать, что план для рудника выполняется и он выполнимый».

Этот успех, конечно, является немалым достижением, принимая во внимание то, что, когда Воу пришел в компанию в 2015, BlueRock находилась в бедственном положении.

Начиная от чрезмерной зависимости от ненадежных поставщиков, подрядчиков, до сбоев в связи и провала в общем направлении стратегии у руководства, перед Воу стояла непростая задача.

Начав работать в качестве неисполнительного директора, он отправился в ЮАР, чтобы познакомиться с организацией и, что важнее, работой алмазного рудника Кареевлей.

«Это было важно, что я приехал сюда с целью познакомиться с командой, узнать, как они работают, ознакомиться с предприятием и потом доложить правлению, - говорит Воу. – Будет справедливо сказать, что я обнаружил некоторые недостатки, которые очень не понравились правлению, и после дальнейшего изучения вопроса было принято решение о необходимости смены команды технического руководства здесь в Кимберли».

В течение следующих 12 месяцев Воу занялся изменением оптовой продажи. Эти изменения включали изменение структуры команды, способ управления рудником, способ работы компании со сторонними подрядчиками и даже процесса добычи алмазов.

Одним из элементов, который имел важное значение для преобразования финансового состояния BlueRock Diamonds, и то, что неразрывно связано с успехом любого горнодобывающего предприятия, являются взаимоотношения, существующие у компании с местными властями и контрольно-надзорным органом.

В случае с BlueRock были возможности для совершенствования.

«Это невероятно важно, - говорит Воу. – Мы находились по существу на неправильном пути в 2016 году, и это объяснялось нашей методикой проверки на соответствие, или ее отсутствием».

По этой причине контрольно-надзорным органом был закрыт рудник Кареевлей до тех пор, пока компания не смогла на самом деле выполнить требования по горной добыче. Это, конечно, оказалось трудным делом и заставило Воу и совет директоров задаться вопросами, куда компания будет двигаться в дальнейшем.

«Нам пришлось задать вопрос, собираемся ли мы заниматься горной добычей и дальше, способны ли мы вытянуть рудник или это было безнадежным делом, - говорит он. – Так что мы на собственном опыте знаем, как важно обеспечивать соответствие требованиям и иметь такие взаимоотношения».

BlueRock посвятила значительное количество времени и средств исправлению этой ситуации на своем пути к тому, чтобы стать организацией, соответствующей требованиям горной добычи. Проблема, которую обнаружил Воу, заключалась в том, что до его прихода не существовало настоящей культуры регулирования и обеспечения соответствия требованиям.

«Действительно отсутствовало соответствие требованиям, и я бы сказал, что проявлялось неуважением к контрольно-надзорному органу, - говорит он. – Считали, что ввиду того, что мы были сравнительно небольшим горнодобывающим предприятием, то нас не заметят. Но, по правде говоря, закрытие из-за несоблюдения требований является полной катастрофой для алмазодобывающей компании».

Очень успешного окончания 2017 года невозможно было бы добиться без наведения порядка прежде всего в этом невероятно важном вопросе. На самом деле, Воу может похвастаться организацией и предприятием, которое больше не думает о вопросах соответствия требованиям и о контрольно-регулирующем органе, поскольку это так прочно укоренилось в культуру компании.

Несмотря на такую уверенность, по-прежнему жизненно важно, что имеются меры для обеспечения того, чтобы наряду с соблюдением требований, не появилась самоуспокоенность. Воу смотрит в прошлое, чтобы охватить будущее.

«В любой ситуации, когда дела идут неправильно, спросите себя, почему, - говорит он. – И ответ был совершенно простым, не проводилось обучения, никто на производстве от руководства до парней, которые работали на местах, не проходил никакой подготовки, нацеленной на понимание ими важного значения соблюдения требований и способов осуществления этого на всем производстве».

Воу искал пути для изменения этой ситуации, отправлял руководителей и ряд ключевых лиц из отделения Кимберли на регулярно проводимые семинары и конференции, включая регулярные курсы по подготовке, и выделял значительные средства на создание безопасного, отвечающего требованиям, эффективного и полностью успешного производства.

«На самом деле, все зависит от понимания, какие имеются ответственности, и осознания, в какой мере вы несете ответственность за важные вопросы, - говорит он.

Как работать на оборудовании, как создать и обеспечить безопасные условия труда, обеспечить охрану здоровья с физической точки зрения - все это вопросы, которые просто выглядят на бумаге, но из-за культурного пренебрежения полностью игнорировались.

При этом, я могу с гордостью сказать, что сейчас у нас достигнута 100-процентная безопасность и обеспечены здоровые рабочие условия для всего персонала».

Поэтому преобразования в BlueRock были вполне успешными. То, что она вошла в число 10 ведущих производителей на кимберлитовых месторождениях в мире, конечно, привлечет внимание со стороны некоторых из ведущих участников алмазной отрасли. Следует ли им проявлять недоверие?

«Мы не заинтересованы в конкуренции, - шутит Воу. – Если говорить о BlueRock, то на нас нужно обратить внимание из-за качества нашей продукции, а также из-за последовательности и предсказуемости. Если смотреть в будущее, спрос на продукцию с кимберлитов будет только повышаться.

Мы являемся небольшой юниорской алмазодобывающей компанией, и мы заявляем о себе. Мы занимаем твердое место среди этих 10 ведущих компаний, и поэтому люди будут следить за тем, что мы делаем, что мы производим, и будут платить высокую цену за эту продукцию».



