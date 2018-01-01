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Индекс цен Mercury на бриллианты: повышение цен в январе

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Экспертиза

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)
 
(ehudlaniado.com) – Цены на бриллианты, наконец, пошли вверх после длительного периода снижения цен. В январе цены росли повсюду за некоторыми исключениями, согласно Mercury Diamond Global Tracker™ (MDGT™), индексу цен сделок с бриллиантами. Устойчивые цены после длительного периода снижения цен являются долгожданным знаком устойчивости для глобальной алмазной отрасли.

Незначительное снижение индекса цен

В январе MDGT™ составлял в среднем 114,85, что на 0,28% выше по сравнению с 114,52 в декабре. Цены начали медленно расти в конце декабря по мере того, как повышался спрос со стороны американских потребителей перед Рождеством. Цены продолжали расти в январе, так как американские ритейлеры старались пополнить складские запасы и подготовиться ко Дню Святого Валентина (14 февраля). В то же время ритейлеры в Китае тоже создавали стоки перед китайским Новым годом, который отмечается на этой неделе.

Эта положительная новость следует после продолжительного периода снижения цен на бриллианты. С мая 2014 года индекс в основном показывал ряд очень небольших месячных снижений, некоторые из них длились даже свыше пяти месяцев подряд, а иногда до девяти месяцев подряд. Хотя снижения в месячном выражении главным образом были небольшими, совокупный эффект был значительным, составляя 2,4% в последний девятимесячный период с апреля по декабрь 2017 года. 

Цены на бриллианты достигли пика в апреле 2014 года, когда индекс достиг 142,3. С июля 2014 года индекс показывал устойчивое снижение с несколькими заметными передышками за 43-месячный период. В годовом выражении индекс понизился на 2,1% и постоянно снижался в годовом исчислении в течение более трех лет. Последний раз индекс показал повышение тренда в годовом выражении в ноябре 2014 года.

Со времени своего пика в апреле 2014 года индекс MDGT™ упал на 19,3%. В результате этого, цены на бриллианты просели почти на одну пятую от своего значения.

                                      MDGT™ для камней весом от 1 до 30 каратов

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Источник: Mercury Diamond™

Jan - Январь. YoY – В годовом выражении. МоМ – В месячном выражении.

MDGT™ основан на ценах сделок на бриллианты весом от 1 до 30 каратов, собранных и использованных для прейскуранта Mercury Diamond™. Он дает оптовые цены на бриллианты, основанные на ценах сделок на оптовом рынке, и он в основном предназначен для оптового рынка.

                Ведущие алмазные индексы в период с мая 2009 года по январь 2018 года

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Источник: Mercury Diamond, IDEX, Rapaport

Carat - Карат. May – Май.

В январе индекс понизился на 2,1% в годовом выражении, это было продолжительное замедление по сравнению со спадами на 2,7% в сентябре и октябре, спадом на 2,6% в ноябре и на 2,4% в декабре. Снижения в годовом выражении, хотя более умеренные, чем те, что были в 2016 и 2015 годах, все-таки вызывают беспокойство как совокупный тренд падения цен, происходящего в настоящее время.

                                    MDGT™ - Изменение в годовом выражении в %

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Источник: Mercury Diamond™

Судя по результатам нашего маркетингового исследования, спрос на бриллианты со стороны ритейлеров вырос до уровня, который позволяет некоторый рост цен. Цены на бриллианты не росли в октябре или ноябре, а только в середине декабря, что является сезонным трендом. Цены не повышались с ростом спроса раньше в том году, потому что потребители не хотели платить более высокие цены и, в свою очередь, ритейлеры не хотели платить более высокие оптовые цены. Потребители диктовали цены.

Складские запасы у оптовиков и производителей бриллиантов в средней части алмазопровода были высокими в течение всего года. Только в конце декабря рост спроса привел к снижению уровней складских запасов. Это подстегнуло стремление получить алмазы, а также вызвало рост цен.

Раньше цены на бриллианты имели тенденцию к устойчивости и даже росту в январе, так как спрос со стороны ритейлеров, пополняющих складские запасы своих магазинов, является движущей силой роста цен во времена дефицита. Несмотря на тренды на рынке – хороший потребительский спрос в декабре, дефицит на оптовом рынке и незначительное уменьшения падения цен в годовом выражении - мы все-равно еще не находимся в безопасности. Чтобы это произошло, нам нужен устойчивый потребительский спрос в течение всего года, чего еще нужно добиться.

                                MDGT™ - Изменение в месячном выражении в %

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Источник: Mercury Diamond™

За последние два года общие цены на бриллианты росли всего три раза в месячном выражении, самый последний раз это было в марте 2017 года. В последние годы стало нормой снижение цен в месячном выражении, хотя изменения цен в месячном выражении являются более волатильными, что отражает сезонные изменения, нейтрализуемые при сравнениях в годовом выражении.

В 2017 году цены были особенно слабыми на протяжении четырех месяцев. В период с мая по август, за очень небольшими исключениями, цены упали повсеместно в каждой категории. Это был период не только отпусков, а также спада в объемах продаж и спросе, которые так ударили по алмазной отрасли, что некоторые компании оказались на грани разорения.

Повсеместный рост цен

Индекс MDGT™ состоит из показателей цен на многие разные бриллианты, имеющие много разных размеров, от 1 карата и выше. В январе цены на бриллианты круглой огранки весом до 5 каратов повысились примерно на 1,5% по сравнению с ценами в декабре 2017 года. Бриллианты круглой огранки весом в один карат выросли в цене на 1,4%, камни весом в полкарата подорожали на 1,8%, и цены на бриллианты весом в треть карата (0,30 – 0,39 карата) поднялись в цене на 1,3%. Среди камней круглой огранки единственным диапазоном размеров, который не показал четкого повышения цен, были камни весом в 10 каратов, у которых цена была фактически без изменений по сравнению с их ценами в декабре 2017 года. 

Эти изменения цен на бриллианты круглой огранки продолжились и укрепили ценовые тренды в декабре, когда цены умеренно повысились, а цены на бриллианты круглой огранки весом 2 карата снизились на 1,8%.

           Изменение цен на бриллианты круглой огранки в месячном выражении в %

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Источник: Mercury Diamond™

Принимая во внимание все повышения цен в прошлые два месяца, цены на бриллианты в значительной мере далеки от тех, что были год назад, и очень далеки от цен на них в 2015, 2014 годах и ранее. За одним очень небольшим исключением, цены на бриллианты не росли в годовом выражении с декабря 2016 года. Весь рост был на 0,1% на камни весом 0,70 карата в марте 2016 года. Последний четкий рост был в декабре 2016 года, когда камни весом в треть карата, полкарата и 0,70 карата выросли на 2% или больше в годовом выражении.

После того, как камни круглой огранки всех размеров были в красной зоне в течение 2017 года, два интервала размеров показали четкое повышение цен в годовом выражении в январе 2018 года: камни весом в треть карата (повышение на 2,8%) и камни весом в 3 карата (повышение на 1,1%). Бриллианты весом в треть карата пользуются большим спросом в Соединенных Штатах, и мы ожидаем, что этот тренд сохранится в будущем в первом квартале этого года.

             Изменение цен на бриллианты круглой огранки в годовом выражении в %

expert_16022018_6.png   
Источник: Mercury Diamond™


Выводы

                                    Цены на круглые бриллианты по размерам

expert_16022018_7.png

Источник: Mercury Diamond™ 

После более чем трехлетнего периода цены на бриллианты стали медленно повышаться. Этот положительный тренд отражает потребительский спрос, а также наличие их на рынке. Мы считаем, что существующие розничные цены на рынке отражают сколько потребители согласны платить, следовательно, рост спроса. Если алмазопровод - от добычи камней до изготовления ювелирных изделий - сможет быть в соответствии с этими новыми значениями, это может послужить базисом для изменения потребительского интереса к бриллиантовым ювелирным изделиям и со временем вывести его на путь роста.

О MDGT™ и прейскуранте цен Mercury Diamond™

Мы разработали систему, которая позволяет собирать цены сделок от широкого ряда производителей бриллиантов, трейдеров и ритейлеров. Эти многомесячные данные сделок подкреплены данными постоянного исследования рынка, которое позволяет поддерживать, перепроверять, подтверждать и дополнять данные сделок. Эта система охватывает свыше 18 000 категорий бриллиантов по показателям «4С» (весу, чистоте, цвету и огранке), включая бриллианты весом до 30 каратов, с чистотой от «без изъяна» (Flawless) до I3 цвета от D до P, имеющие разные формы.

В этом прейскуранте даются цены на высококачественные камни без неоднородностей. Есть отдельная таблица неоднородностей, в которой приводятся необходимые скидки или надбавки для того, чтобы определить точную текущую цену на любой определенный камень.

Эта система формирования цены на бриллианты была проверена и оценена одной из четырех аудиторских компаний Большой четверки (Big 4), и эта фирма продолжает ежемесячно проводить аудит этого прейскуранта. В настоящее время идет процесс оформления патента на эту систему формирования цен в Соединенных Штатах. Трейдеры не только найдут текущую цену сделки на каждый бриллиант, но они также смогут провести «обратный инжиниринг» для расчета стоимости алмазов, используя свои производственные затраты.

Мы в настоящее время публикуем этот прейскурант ежемесячно по десятым числам каждого месяца. Он также есть в виде тикера. Ознакомьтесь с этой важной альтернативой, у которой есть возможность внести вклад в важные изменения на рынке. Пожалуйста, скачайте этот прейскурант и проверьте его. Мы предлагаем его вам в надежде, что вы решите использовать его постоянно. 

       Изменения спроса в глобальных алмазных центрах – в Индии, Гонконге, Израиле, США

expert_16022018_8.png  Источник: Mercury Diamond©

Month - Месяц. Year - Год. Center - Центр. January - Январь. All - Все. R=Rising Demand – Рост спроса. D=Declining Demand – Падение спроса. U=Unchanged Demand – Спрос без изменения.

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