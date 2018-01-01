ЕС принимает на себя руководство в борьбе против «кровавых алмазов»

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Автор: Сесиль Барбье (Cécile Barbière)

(euractiv.com) – Борьба против конфликтных алмазов замедлилась со времени создания Кимберлийского процесса (Kimberley Process) в 2002 году. Но с приходом ЕС к его руководству в 2018 году вопрос корпоративной ответственности может появиться на переговорах, сообщает EURACTIV.fr

Европейский союз приступил к председательству в Кимберлийском процессе на год, сменив Австралию. Кимберлийский процесс, начавший работу в 2002 году с целью борьбы с «кровавыми алмазами», особенно в Африке, где производится две трети мирового объема алмазов, поставил своей целью обеспечение более ответственной алмазной торговли.

Точнее говоря, Кимберлийский процесс устанавливает строгие правила, которые обязуют 81 страну-участницу контролировать импорт и экспорт алмазов. Поэтому государства-участники могут осуществлять импорт и экспорт алмазов только между собой. Этот процесс также выдает сертификаты, которые позволяют отслеживать алмазы с момента их добычи до их коммерческого использования.

Даже если процесс охватывает почти свою глобальную алмазную торговлю, его эффективность несколько раз ставилась под вопрос настолько, что его покинула НПО Global Witness (Глобальный свидетель), игравшая ключевую роль в создании процесса.

Среди чувствительных вопросов находится определение «конфликтных алмазов», которые определены Кимберлийским процессом как «алмазы, используемые повстанческими движениями или их союзниками для финансирования вооруженных конфликтов, нацеленных на подрыв законных правительств».

Это узкое определение, в которое не входит широкий ряд других нарушений прав человека, например, детский труд.

Еще одной болезненной темой является то, что этот процесс распространяется только на алмазы, поэтому бриллианты выпадают из процесса отслеживания. «В результате, процесс не имеет средств для решения вопросов по связи между алмазной торговлей и нарушением прав человека», - говорит Элис Харле (Alice Harle), правозащитник из Global Witness.

На практике, Кимберлийский процесс часто не мог очистить алмазную торговлю, как было в случае с алмазами в Зимбабве и Центральноафриканской Республике. Несмотря на приостановку участия в процессе в 2012 году, Центральноафриканская Республика продолжала нелегально экспортировать свои алмазы на международный рынок.

«Что касается Центральноафриканской Республики, Кимберлийский процесс не смог остановить экспорт алмазов. Согласно данным, опубликованным ООН, в 2013 – 2014 годах страну покинули алмазы на сумму $24 млн», - говорит Элис Харле.

Хотя влияние процесса было ограничено некоторым образом, он все-таки привнес определенную прозрачность в торговлю, которая до сих пор не была прозрачной. «Его заслугой также являлась связь с гражданским обществом», - добавляет Элис Харле.

Жесткие реформы

С начала создания Кимберлийского процесса его укрепление приостановилось из-за отсутствия политического руководства. Для разработки директивных материалов необходимо согласие 81 страны-участницы. «Это трудно, и ни одно правительство не хочет брать на себя руководящую роль», - говорит Элис Харле.

ЕС тоже не выражает приверженности поддерживать реформу процесса и будет основывать свое председательство на «осуществлении процесса и поддержании его эффективности и на обеспечении устойчивых средств для сообществ-производителей алмазов».

«Для ЕС Кимберлийский процесс является частью нашей работы по достижению устойчивого развития. Это часть нашей работы по достижению устойчивого мира – по предотвращению новых конфликтов и сокращению доходов криминальных и террористических групп, - заявила Федерика Могерини (Federica Mogherini), Верховный представитель Европейского союза, по случаю начала европейского председательства.

Основной сильной стороной Кимберлийского процесса всегда было то, он обращался не только к правительствам, а также к гражданскому обществу и частному сектору. Это является нашим основным активом, и мы намечаем направление движения вперед», - добавила Федерика Могерини.

Для ЕС очистка алмазной торговли тоже является важным вопросом торговли, поскольку в Европе находятся центры алмазной торговли, например, Антверпен и Лондон.

Корпоративная ответственность

Что касается вопроса социальной ответственности в цепочке поставок, ЕС может на самом деле настаивать на изменениях. Действительно, европейские страны были во главе нормативно-правовых требований по корпоративной ответственности в цепочках поставок, особенно из развивающихся стран.

Недавнее принятие законодательства по «конфликтным алмазам» на европейском уровне уже очертило рамки, накладывающие активную корпоративную ответственность в области добычи и коммерческого использования определенных руд (оловянной, танталовой, вольфрамовой, золотой).

«Это верно, что ЕС проявил истинное лидерство по вопросу социальной и экологической ответственности компаний в таких секторах, как конфликтные руды», - говорит Элис Харле.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В мае 2000 года алмазодобывающие страны южной Африки собрались в Кимберли, ЮАР, для разработки путей борьбы против торговли «конфликтными алмазами». ООН приняла историческую резолюцию в отношении разработки Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), учрежденную в 2003 году. Эта схема сейчас насчитывает 54 участника, представляющих 81 страну.



