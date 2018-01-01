Цифровизация алмаза, или Blockchain is Forever

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(ИНТЕРФАКС) - Алмазная отрасль - возможно, самая консервативная из всех. У ее истоков в XVI веке стояли выходцы из Еврейского квартала Антверпена, которые из поколения в поколение передавали навыки распознавания и обработки алмазов. Ревностно относясь к своему ремеслу, недоступному для посторонних, они выполняли разовые заказы монархов и аристократии. До сих пор очень многое в отрасли построено на доверии и особых отношениях между несколькими десятками покупателей-сайтхолдеров и продавцами-алмазодобытчиками, которых и вовсе можно пересчитать по пальцам одной руки.

Они уже несколько десятилетий соблюдают установленный ритуал совершения сделок. Сайтхолдер, после небольшого предварительного осмотра, оплачивает набор боксов - простейших бумажных конвертов, в которых содержится набор алмазов; часть ассортимента примерно соответствует заявке покупателя, а остальное укомплектовано продавцом в соответствии с его предпочтениями.

Таинство этих взаимоотношений было безжалостно нарушено с появлением несколько лет назад на рынке синтетических алмазов ювелирного качества. Это полный аналог природных алмазов, синтезированный в лаборатории, продающийся в среднем с дисконтом 30%. Производители синтетики на Западе позиционируют ее как технологичную новинку с приставкой "эко" и conflict-free, что находит отклик у основной категории потребителей ювелирных изделий - американских millenials. Перед отраслью встали сразу две угрозы - легальной и нелегальной субституции природных алмазов.

Нелегальное смешение синтетических и природных алмазов стало кошмаром алмазодобытчиков, легенда которых базировалась на тезисе об ограниченности и уникальности своей продукции. Да и безоговорочный статус кольца с бриллиантом как спутника настоящих чувств, сформировавшийся под влиянием запущенной в конце 40-х годов рекламной кампания De Beers "A Diamond is Forever", в значительной степени поколеблен. Современные юноши и девушки испытывают легкий холодок при слове forever и предпочитают бриллиантам майнинговые фермы. В соцсетях для обозначения синтетических камней популярен хэштег #affordablediamonds (то есть "доступные алмазы"). И это многое объясняет в картине смены приоритетов основных потребителей, для которых важны впечатления, а не осознание увесистости потраченной суммы как доказательства серьезности намерений. В конце концов, на сэкономленные деньги можно купить что-то другое в дополнение к кольцу.

Тем не менее, в арсенале алмазодобытчиков еще остались инструменты для обозначения уникальности и укрепления доверия потребителей. Речь о системе отслеживания, которая позволит решить проблему необъявленной синтетики. А также - опровергнет стереотип о конфликтном статусе натуральных камней, нашедший отражение в фильме "Кровавый алмаз" с Леонардо Ди Каприо, но лишенный в настоящее время веских оснований. "В мире непостоянных связей и доступных предметов роскоши алмазы должны представлять непреходящую ценность, которая основана на уверенности. Уверенности в том, что алмаз поставлен из ответственного источника, уверенности в его стоимости и уверенности в том, что он подлинный", - сформулировал недавно эту идею глава De Beers Брюс Кливер.

В идеале такая система отслеживания должна предоставлять информацию о времени и месте добычи алмаза, о производителях бриллиантов и обо всех этапах, предшествовавших появлению камня на витрине ювелирного магазина. Государство также заинтересовано в совершенствовании учета драгкамней, - которые в силу своих особенностей сложнее ему поддаются, чем слитки золота, - и ограничении оборота контрафактных изделий. В 2017 году российский Минфин впервые обнародовал детали проекта внедрения системы учета и маркировки драгкамней в ювелирных изделиях.

МАРКИРОВКА БРИЛЛИАНТОВ

"Для алмазов принципиально важно обеспечить историю происхождения - чтобы исключить проникновение кровавых алмазов и, самое главное, синтетики. Были скандалы, когда в изделиях из бутиков ведущих мировых ювелирных брендов находили синтетику", - сказал на днях журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

У проекта три этапа, непосредственно алмазов коснется только первый, в ходе которого планируется наладить электронный документооборот между производителем, огранщиком и контрольными органами. "Как только алмаз добыт и проходит его первичная сортировка, вся информация о нем должна заноситься в электронную базу", - сказал А.Моисеев. Примером здесь может служить аффинажный завод, в базе данных которого есть информация о каждом выпущенном слитке. Информация из электронной базы данных производителя будет поступать к огранщику и ювелиру, и заноситься на бумажную сопроводительную бирку изделия.

"Далее любой гражданин, покупающий ювелирное изделие с бриллиантом, по этой бирке мог бы смартфоном сканировать код и понимать, что алмаз добыт в Якутии или Архангельской области, огранен в Смоленске и вставлен в ювелирное изделие в Москве", - пояснил А.Моисеев. Эти данные будут аккумулированы в интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом на этапах добычи и обращения драгкамней.

Третий этап - самый дорогой и технически сложный, он предполагает нанесение нанометок на бриллиант. Метка будет дублировать QR-код с бирки и содержать всю информацию о камне. Нанесением меток займется Гохран, а контролеры Пробирной палаты будут сканировать метку в магазине. Цель - контроль идентичности информации на бирке ювелирного изделия с данными на нометки на камне. Метка должна быть меньше 1 мм, чтобы не влиять на потребительские качества камня.

Расходы по нанесению нанометок на бриллианты берет на себя государство, издержки огранщиков и ювелиров не увеличатся, пояснил замминистра финансов. Затраты оцениваются в сотни миллионов рублей, подчеркнул А.Моисеев, но они объяснимы с точки зрения необходимости оградить потребителя от приобретения несоответствующих своим наименованиям и параметрам изделий.

Технологию еще предстоит выбрать, подходы обсуждаются со специалистами из Бельгии, хотя приоритет будет у российского оборудования, сказал А.Моисеев. Запатентованная технология по нанесению уникальных меток на бриллианты есть у подразделения De Beers International Institute of Diamond Grading & Research. Кроме того, в мире используется технология, применимая только для инвестиционных бриллиантов (камень помещен в защищенную от взлома коробку).

До последнего времени в России государственной маркировкой были охвачены только шубы и алкоголь. В этом году к ним добавился табак, маркировка которого осуществляется уже на цифровой основе и защищена криптографическими технологиями. На пачку сигарет наносится цифровой код, а прослеживаемость товара - контроль его движения и вывод из оборота - осуществляются на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных. За счёт фиксации движения на каждом этапе исключается появление "двойников" товара, что сводит на нет возможность появления контрафакта. Систему цифровой маркировки табака (в этом году планируется распространение на рынки обуви, молочной продукции и других товаров) реализует ООО "Оператор-ЦРПТ" ("дочка" Центра развития перспективных технологий, который является СП "Элвис+ Групп" Александра Галицкого (25%), структуры "Ростеха" "Концерн "Автоматика" (25%) и поставщика биллинговых систем "МегаФона" (MOEX: MFON) АО "Петер-Сервис", входящего в USM Group (50%). Согласно декабрьскому распоряжению президента РФ, маркировка всех товаров в РФ до 2024 года будет унифицирована на базе системы "Оператора-ЦРПТ".

Решение о начале маркировки ювелирной продукции пока не принято, хотя Минфин планирует, что система заработает в 2019-2020 гг. У министерства есть поручение запустить маркировку по бриллиантам в 2018 году, сообщил журналистам А. Моисеев. Инициатива интеграции ювелирной продукции в общий проект цифровой маркировки позитивно скажется на всех этапах оборота ювелирных изделий, в том числе на онлайн-торговле, - при наличии маркировки она станет полностью легальной, а 15% участников, работающие в "серой зоне", покинут рынок, считает президент Ассоциации ювелирных онлайн-магазинов Никита Поклад.

С НАДЕЖДОЙ НА БЛОКЧЕЙН

Если для российских огранщиков и, в особенности, ювелиров инициатива Минфина сформирует новые условия ведения бизнеса, то АЛРОСА затронет только косвенно и незначительно. Маркировка не коснется алмазов, так как они, как правило, уходят в огранку, к тому же в РФ физлицам алмазы не продаются. Гарантия происхождения для камней, произведенных "Бриллиантами АЛРОСА", - важная составляющая, но, вспомнив о том, что на бриллианты приходится около 2% выручки компании, понимаешь, что в борьбе за чистоту поставок этой меры явно недостаточно.

В конце концов, синтезируются не только бриллианты, но и алмазы. И спрос на эти алмазы, как признается бывший профильный сотрудник АЛРОСА, довольно значителен даже в среде сайтхолдеров. Ограниченность предложения толкает их на аккуратные шаги по направлению к синтетике. Вычерпав лимиты на одного клиента АЛРОСА и De Beers, сайтхолдеру придется либо ограничить свой бизнес, либо обратиться к производителям синтетики, говорит собеседник "Интерфакса".

Стало быть, ситуация безвыходная? Нет, надо только идентифицировать синтетику и не допускать ее смешения с натуральными камнями, отвечают алмазодобытчики. И в этом ответе есть доля здравого смысла, если вспомнить о незначительности доли ювелирной синтетики (по расчетам Morgan Stanley - не более 1% от мирового рынка алмазов в денежном выражении) и тренде производителей lab-grown на использовании ее в высокотехнологичных сферах. Тем не менее, почему lab-grown вообще проникает в боксы алмазодобытчиков и как бороться с этим явлением, безусловно угрожающим прибыли производителей натуральных камней?

Между появлением алмаза из недр (или из лаборатории) и его преобразованием в бриллиант, сияющий в кольце на пальце девушки, камень длительное время находится в руках ограниченного числа участников алмазного рынка - так называемого midstream. Этот сегмент включает в себя как сайтхолдеров, так и огранщиков; более того, большинство занимается как огранкой, так и перепродажей боксов алмазодобытчиков на вторичный рынок. Теоретически именно на этом этапе открывается "окно" для нелегального подмеса синтетики. Недобросовестные игроки midstream с целью снижения издержек могут использовать lab-grown как замену более дорогим натуральным камням. Работающие в легальном поле производители синтетики не заинтересованы в мимикрии под природные камни: во-первых, изначально понятно, что они не ведут добычу; во-вторых, это было бы не очень последовательно в свете позиционирования своего товара как ультрасовременного eco-friendly продукта.

Для обеспечения прозрачности сделок в этом сегменте De Beers и АЛРОСА планируют использовать технологию блокчейн, первоначально разработанную для цифровой валюты. В декабре прошлого года De Beers первой заявила об инвестициях в блокчейн-платформу, которая предоставит "единственную неизменяемую запись, отслеживающую индивидуальный путь алмаза по цепочке стоимости". Данные о каждом алмазе будут внесены в высокозащищенный электронный журнал, каждое событие или сделка будут регистрироваться в базе данных, поддерживаемой с помощью передовой технологии защиты информации. Что немаловажно, система способна поддерживать конфиденциальность информации о сделках, которую покупатель и продавец не хотят раскрывать. Переговоры о потенциальном СП De Beers ведет с Antwerp World Diamond Centre, координирующим торговлю в мировой столице отрасли, через которую проходит около 80% необработанных алмазов.

По мнению De Beers, блокчейн-платформа отвечает интересам как конечных потребителей, озабоченных подлинностью и положительным эффектом предметов роскоши, так и midstream, которому позволит сократить издержки при продаже, не растеряв доверия. Также она нужна ритейлерам и банкам-кредиторам отрасли.

"Используя технологию blockchain, мы обеспечим дополнительный уровень уверенности потребителям и участникам отрасли, причем каждая запись об алмазе, зарегистрированном на платформе, будет столь же долговечной, как и сам алмаз", - резюмировал суть идеи Брюс Кливер.

Опыт АЛРОСА в сфере отслеживания происхождения (tracing) пока не распространяется на алмазы. Компания в конце 2016 года стала партнером tracing-программы крупных камней от Gemological Institute of America (GIA). Это digital программа, устанавливающаяся на телефон, в которой номер сертификата GIA является кодом доступа к истории камня, содержащей всю информацию о нем: место добычи, фотографии алмаза, из которого создан этот бриллиант, его "раскладки" в аппарате на ограночном предприятии. Минусом программы является то, что она рассчитана на бриллианты от 1 карата. Возникает противоречие - покупку бриллианта в 1 карат позволяет себе состоятельный человек, а гаджеты популярны среди тех, кто покупает камни меньшего размера. Кроме этого, клиенты "Бриллиантов АЛРОСА" получают бумажные сертификаты, содержащие коды, по которым прослеживается происхождение каждого камня, преобразованного в бриллиант. Чтобы уйти от сертификатов, этот метод планируется распространить на электронную платформу, запустив пилотный проект на российском рынке.

Признавая необходимость решить проблему происхождения в стратегическом для себя сегменте алмазного сырья, АЛРОСА в конце 2017 года заявила о возможности внедрения блокчейн "или других технологических идей" применительно к своему алмазному сырью. Детали пока не известны.

Изобретательность, богатый арсенал знаний и готовность меняться сформировали в свое время лицо отрасли, раскрывшей человечеству потенциал созревавших в недрах миллиарды лет кристаллов и создавшей уникальную эмоциональную атмосферу вокруг процесса их дарения в наиболее важные моменты жизни. За долгую историю отрасли ее не раз лихорадило. Прекращение поставок алмазов из Индии в свое время казалось не менее опасными, чем сегодняшний вызов синтетики, а изобретение скайфа (колесо полировки, пропитанное смесью оливкового масла и алмазного порошка) несло не уступающие по масштабам революционные изменения. Сейчас алмазной отрасли вновь придется измениться для того, чтобы в конечном счете не остаться без потребителей - хотя бы той их части, которая сохраняет лояльность к натуральным камням.



