Производители синтетических бриллиантов обманывают поколение двухтысячных

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Автор: Натали Грив (Natalie Greve)

(miningmx.com) – Похоже, что спрос на синтетические бриллианты обеспечивает поколение в возрасте до 35 лет, которое притягивает не только разрушительная привлекательность камней, произведенных с помощью технологии, но которое также поддалось на имидж, созданный компаниями по производству синтетических драгоценных камней, говорящий о том, что их бриллианты не связаны с эксплуатацией рабочей силы и нанесением вреда окружающей среде.



Выращенные в лаборатории бриллианты, производство которых дешевле, тоже подходят для бюджетов людей моложе 35 лет, и которые в розничных магазинах продаются на 30% - 40% дешевле, чем природные бриллианты.

Производители синтетических бриллиантов завоевывают все бόльшую долю глобального рынка благодаря агрессивному маркетинговому напору отрасли. По оценкам, доля синтетических драгоценных камней на глобальном рынке в настоящее время составляет 3%, как было заявлено во вторник на конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность Mining Indaba.

«Многие компании по выращиванию алмазов описывают свои алмазы как «зеленые», или экологически безопасные, и используют такие слова, как «парниковый эффект» или «мастерская» в попытке оказать влияние на формирование мнения. Им также говорят, что [синтетические] бриллианты являются подлинными бриллиантами, не оказывающими вредного воздействия на человека или окружающую среду. Это введение в заблуждение.

Они обманывают потребителя, потому что синтетический бриллиант стоит немного с точки зрения розничной цены. Поколение двухтысячных обманывают, потому что разрыв между реальным положением дел и рекламой огромен. Ритейлеры синтетических бриллиантов выигрывают маркетинговое сражение», - сказал Сахаг Арсланиан (Sahag Arslanian), управляющий директор Arslanian Group во время обсуждения алмазов в рамках группы экспертов.

Обеспечение отслеживаемости добываемых из недр алмазов имело важное значение для защиты их доли на рынке, добавил Питер Мееус (Peter Meeus), член исполнительного комитете Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses).

Будучи во главе предпринимаемых значительных усилий, алмазодобывающие компании АЛРОСА и De Beers уже внедрили сложную технологию блокчейн с целью отслеживания камней вплоть до первой точки их извлечения из недр.

МЕСТНАЯ УГРОЗА

Южноафриканские алмазодобывающие страны должны «очень серьезно» относиться к угрозе со стороны синтетических алмазов, сказал Кеннеди Хамутенья (Kennedy Hamutenya), главный исполнительный директор Namib Desert Diamonds.

«Мы считаем, что участники всего алмазопровода должны объединиться и вместе найти решение этой проблемы так же, как мы боремся против имиджа конфликтных алмазов», - сказал он.

По мнению издания Diamond Intelligence Briefing, общий годовой объем производства синтетических алмазов в настоящее время составляет 8 - 10 млн каратов, а ювелирное качество имеют около 4,5 млн каратов. Общий годовой объем производства природных алмазов составляет 124 млн каратов, а камни ювелирного качества составляют 85 - 90 млн каратов.

МЕЛКИЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАМНИ

Дес Килали (Des Kilalea), аналитик из Cannacord Genuity, немного более прагматичен по поводу развития синтетических алмазов, утверждая, что они заслуживают внимания.

«У синтетических алмазов есть фантастический луч надежды, что производители природных алмазов задумаются над тем, зачем они добывают мелкие, менее чистые алмазы. Синтетические алмазы могут забрать на себя эту долю рынка, потому что они более низкого качества. Алмазодобывающим компаниям необходимо вернуть ценность алмазам, добывая только высококачественные камни», - сказал он.

Производители алмазов уже начали активно составлять официальные определения для природных и синтетических драгоценных камней. Как раз в прошлом месяце девять организаций алмазной отрасли совместно выпустили Руководство по алмазной терминологии (Diamond Terminology Guideline), которое будет являться справочным документом для торговли бриллиантами и ювелирными изделиями.

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association) в прошлом году запустила свою маркетинговую кампанию «Подлинное – редко» (Real is rare), в которой подчеркивается редкость и непреходящая ценность природных бриллиантов.



