Решение китайской головоломки – трудная задача для торговцев предметами роскоши

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Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(idexonline.com) – Российский алмазодобывающий гигант АЛРОСА на прошлой неделе опубликовал подробную информацию об исследовании среди потребителей бриллиантовых ювелирных изделий в Соединенных Штатах и Китае. Основные выводы? Потребители обеих стран проявляют интерес к покупке бриллиантовых изделий, планируют покупать их в будущем и значительно чаще приобретают ювелирные изделия для себя, чем в подарок другим.

Я был несколько удивлен, когда прочитал, что в этом году 86% китайских респондентов и всего лишь 59% респондентов в США планируют купить по меньшей мере одно бриллиантовое украшение. Принимая во внимание то, что США уже являются крупнейшим в мире потребительским рынком бриллиантовых ювелирных изделий, а Китай является лишь быстрорастущим рынком, можно было ожидать, что цифры будут обратными.

Это исследование проводилось прошлой осенью среди 4 000 мужчин и женщин из США и Китая в возрасте от 25 до 55 лет, имеющих средний доход или выше среднего, которые покупали или получили в подарок ювелирные изделия с бриллиантами в течение последних 12 месяцев.

Покупатели бриллиантовых украшений являются не только постоянными потребителями, считающими бриллианты хорошим приобретением для себя, но также готовы поделиться этим мнением с друзьями. По данным исследования, около 34% опрошенных в Китае и 37% опрошенных в США говорят, что, если бы знакомые спросили у них совета о том, что подарить близкому человеку, они порекомендовали бы в качестве подарка бриллиантовое украшение.

В отчете также сказано, что в среднем 44% китайских потребителей и 38% потребителей Соединенных Штатов покупают ежегодно по одному ювелирному изделию с бриллиантами. По две покупки в году делают 34% опрошенных в Китае и 30% опрошенных в США. По 3 украшения в год покупает каждый седьмой потребитель в Китае и практически каждый пятый потребитель в США.

Для рынка бриллиантовых ювелирных изделий, конечно, хорошей новостью является то, что предметы роскоши занимают такую долю среди китайских потребителей. На прошлой неделе я прочитал сообщение, в котором приводятся слова молодой китайской женщины, сказавшей, что она тратит одну пятую своей зарплаты на предметы роскоши. Но при годовой зарплате всего в 50 000 юаней (US$ 7 900) и огромном выборе предметов роскоши остается лишь догадываться, сколько ювелирных украшений с бриллиантами она может купить.

Эта женщина 24 лет, работающая бухгалтером, как и многие другие в ее возрастной группе с таким же социально-экономическое положением, стояли за резким ростом расходов на предметы роскоши в Китае в прошлом году, согласно данным консалтинговой компании Bain & Co. Они являются ключевой демографической группой для люксовых брендов.

У этих людей есть желание тратить деньги на товары класса «люкс» и чаще всего больше, чем они могут это себе позволить. Они обычно менее привержены традиционным брендам, попадают под влияние меняющихся трендов в интернете и чаще ищут выгодных предложений. Все это просто показывает, насколько трудной является задача для Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), которая в этом году будет расширять свою кампанию, охватывая Китай, после того, как в 2016 году она началась в Соединенных Штатах и в прошлом году перешла в Индию.

Китайские миллениалы делают покупки потому, что онлайновая продажа облегчает это, и им часто помогают их родители, которые воспользовались преимуществами головокружительного развития страны в последние примерно два десятилетия и роста цен в стране. Благодаря покупателям- миллениалам китайский рынок предметов роскоши вырос на целых 20%, достигнув объема примерно в $22 млрд в прошлом году. Это, несомненно, был самый большой подъем после пяти лет вялого роста, согласно данным консалтинговой фирмы Bain & Co.

Предметы роскоши, приобретенные в Китае, составляют 8% от мирового объема продаж, а на долю китайских покупателей приходится 32% объема продаж в мире, потому что 75% своих покупок предметов класса «люкс» они совершают за границей.

Но похоже, что китайские потребители характеризуются быстрой сменой тенденций и желанием иметь высококачественные товары по конкурентным ценам. Китайцы не испытывают приверженности брендам, как это видно из того, что они готовы покупать вещи, бывшие в употреблении. Потребители делают новые покупки, зная, что смогут продать свои приобретения позднее, тем самым снизив затраты на дорогостоящие покупки.

Как уже упоминалось, все это создает большую трудность для DPA в поиске правильного набора маркетинговых и рекламных средств, которые смогут убедить молодое китайское поколение в том, что бриллиантовые ювелирные изделия являются не преходящим увлечением, а скорее изделиями, которые могут и должны знаменовать знаковые события.



