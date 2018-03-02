Первый в мире «пылесос» для очистки воздуха от смога превращает загрязнения в драгоценности

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Автор: Лианна Гарфилд (Leanna Garfield) и Кейди Томсон (Cadie Thompson)

• В качестве решения вопроса загрязнения воздуха городов голландский конструктор Даан Роозегаарде (Daan Roosegaarde) изобрел крупную башню, поглощающую смог.

• Эта башня была впервые представлена в Роттердаме в 2015 году, и затем в 2016 году была перевезена в четыре китайских города. В феврале 2018 года она будет отправлена для установки в Кракове, Польша.

• Это устройство может также превращать уловленный смог в крошечные «драгоценные камни», которые затем можно вставить в ювелирные изделия, например, кольца и запонки.

(Business Insider) - Воздух, которым мы дышим, уже не такой, как был раньше. И во многих случаях, он становится все хуже.

В дни, когда много смога в Кракове, Польша, загрязнение воздуха в городе может достигать шестикратных значений безопасного уровня. А в Соединенных Штатах примерно 4 человека из 10 живут в графствах, которых имеют вредные для здоровья уровни загрязнения либо озоном, либо частицами, согласно данным Американской ассоциации пульмонологов (American Lung Association).

Для того, чтобы помочь в очистке воздуха, голландский конструктор Даан Роозегаарде в 2015 году изобрел воздухоочиститель высотой 23 фута, названный Башней для очистки от смога (Smog-Free Tower). Сейчас он устанавливает эту башню в парке Йордана (Jordana) в Кракове, где она останется с 16 февраля по 15 апреля.

Устройство в виде башни по существу всасывает смог сверху и затем выпускает отфильтрованный воздух через свои шестигранные выпускные отверстия. Она может очистить свыше 30 000 кубических метров воздуха в час и использует не больше электричества, чем водяной бойлер, согласно данным Роозегаарде.

Его компания Studio Roosegaard называет эту башню первым в мире «пылесосом для смога».

Для этого проекта, который финансировался через Kickstarter, потребовалось три года проектно-конструкторских работ, но Роозегаарде в конечном счете смог выставить свою огромную установку в сентябре 2015 года в Роттердаме. В 2016 году группа Роозегаарде вступила в партнерские отношения с китайским министерством по защите окружающей среды для того, чтобы привезти этот гигантский воздухоочиститель в четыре китайских города, чтобы помочь в очистке воздуха.

Согласно веб-сайту Роозегаарде, воздухоочиститель был создан специально для использования в общественных парках как решение для улучшения качества воздуха, поэтому он, вероятно, будет размещаться в общественных парках, когда его будут возить по стране.

Роозегаарде более подробно описывает принцип работы башни на странице сообщества Kickstarter, посвященной этому проекту:

«При подаче небольшого положительного тока на Smog Free Tower электрод посылает положительные ионы в воздух. Эти ионы соединяются с мелкодисперсными частицами пыли. Отрицательно заряженная поверхность – противоэлектрод – затем притягивает положительные ионы вместе с частицами мелкодисперсной пыли. Мелкодисперсная пыль, которая обычно причиняет нам вред, собирается вместе с ионами и содержится внутри башни. Эта технология позволяет улавливать ультрамелкие частицы смога, что системы обычных фильтров не способны делать».

Очиститель воздуха не просто очищает воздух от смога, его можно использовать для изготовления драгоценных ювелирных изделий.

Роозегаарде собирается когда-нибудь привезти свою башню в город Мехико, Париж и Лос-Анжелес.



