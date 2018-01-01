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Гачо Куэй улучшает показатели по объему производства Anglo в 2017 году, несмотря на сокращения

Сегодня
Экспертиза

Автор: Дэвид Маккэй (David McKay)

(miningmx.com) - Anglo American добилась хороших производственных показателей в четвертом квартале за счет объема производства за год, оцененного на основе медного эквивалента, и он примерно на 5% выше по сравнению с 2016 годом, главным образом благодаря хорошим показателям в компаниях Kumba Iron Ore и De Beers, которая принадлежит ей на 85%.

Марк Кьютифани (Mark Cutifani), главный исполнительный директор Anglo American, сказал, что это улучшение в годовом выражении произошло, несмотря на сокращение объемов производства платины и металлургического угля. «Наращивание объема производства на рудниках Гачо Куэй (Gahcho Kué) и Гросвенор (Grosvenor) положительно сказалось на картине наших объемов производства в 2017 году, а устойчивые показатели на месторождении Сишен (Sishen) привели к 8-процентному росту объемов производства Kumba Iron Ore», - сказал он в своем отчете.

Гачо Куэй является новым сданным в эксплуатацию рудником компании De Beers в Северо-Западных территориях Канады. Он достиг заданных объемов производства алмазов во втором квартале финансового года. В результате ввода Гачо Куэй объем производства алмазов в Канаде в общей сложности удвоился до одного миллиона каратов в четвертом квартале (против четвертого квартала 2016 финансового года компании Anglo). 

В годовом выражении алмазы показали самое большое повышение, которое составило 22%, достигнув 33,5 млн каратов. Объем производства железной руды в ЮАР составил 45 млн тонн (мт), а объем производства на руднике Минас Рио (Minas Rio), бразильского производителя железной руды компании Anglo, составил 16,8 млн тонн, что на 4% больше в годовом исчислении.

Единственное заметное крупное снижение объема производства в 2017 году отмечалось по объему экспорта энергетического угля, которое было на 4% ниже в годовом выражении, составив примерно 26,5 млн тонн. Комментируя показатели четвертого квартала, которые могут быть показательными для объема производства по году, Anglo заявила, что «... существуют производственные трудности» на Хвезела (Khwezela), а на руднике Мафубе (Mafube) осуществляется «…переход на новый карьер».   

Anglo American продает примерно за R2,3 млрд свои шахты по добыче энергетического угля в стране – Нью Вааль (New Vaal), Нью Денмарк (New Denmark) и Крил (Kriel) – консорциуму Seriti Resources, контролируемому чернокожими. Эта сделка, ожидающая утверждения Eskom на передачу соглашения о продаже угля от Anglo в компанию Seriti, близка к завершению.

«Мы добились и других устойчивых показателей работы в 2017 году, - сказал Кьютифани. – Пятипроцентный рост по полному году отражает наше постоянное внимание, уделяемое вопросам производительности, и он был достигнут, несмотря на вывод неприбыльных и высокозатратных объемов производства платины и металлургического угля, предпринятый в соответствии с нашим дисциплинированным подходом к производству, при котором основное внимание уделяется стоимости.

РЫНКИ

Несмотря на значительно выросшие объемы производства компании De Beers, средняя цена реализации ее алмазов в 2017 году была на 13% ниже на уровне $162 за карат. Это отчасти вызвано наращиванием объемов на Гачо Куэй и ростом объемов добычи на руднике Орапа (Orapa). На это также повлияло восстановление рынка в Индии после ее программы демонетизации 2016 года.

«Ассортимент, имеющий более низкую стоимость, отчасти был компенсирован высоким средним индексом на алмазы, на 3% выше по сравнению с 2016 годом», - сказала De Beers.

По всем товарам, производимым Anglo, единственное другое снижение цен в годовом выражении отмечалось для платины, показавшее уменьшение на 5%. И наоборот, Anglo American Platinum (Amplats), зарегистрированная дочерняя компания, на 70% принадлежащая Anglo, получила значительно более высокие цены на свои родственные металлы – родий и палладий, которые были выше на 61% ($1 094 за унцию) и на 44% ($876 унцию), соответственно. Цена «корзины» на металлы платиновой группы, которую получила Amplats, была на 12% выше и составляла $1 966 за унцию.

Отмечалось 29-процентное повышение цен на медь в годовом выражении, хотя большие положительные сдвиги были также достигнуты для металлургического угля в размере от 57% до 65% в зависимости от сорта. Цена на энергетический уголь с шахт в ЮАР была на 27% выше на уровне $76 за тонну.

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