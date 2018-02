Годовой бюджет DPA вырастет до $70 миллионов

Сегодня

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(Rapaport) – Средства, имеющиеся в распоряжении у Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) для расходов на видовой маркетинг, резко увеличатся до $70 млн в этом году после повышения вкладов от ее членов.

Дополнительные средства позволят организации активизировать свой маркетинг в Соединенных Штатах и расширить кампании в мире, сказал Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr), главный исполнительный директор ассоциации, в эксклюзивном интервью изданию Rapaport News в видеоролике The Rapaport Diamond Podcast в предстоящем выпуске In the Loupe.

«В прошлом году мы инвестировали около $50 млн в свой первый настоящий год инвестиций, что было значительной суммой, - сказал Либерхерр (см. фото). – В 2018 году мы собираемся инвестировать около $70 млн, это означает, что мы сможем немного увеличить объем работы в Соединенных Штатах».

Увеличенный бюджет также поддержит первый полный год инвестиций DPA в Индии, где она начала кампанию в ноябре, и начало своей деятельности в Китае, которое запланировано на апрель, добавил исполнительный директор. (См. ниже недавний индийский рекламный фильм «День переезда» (Moving Day).

DPA получает свое финансирование от семи алмазодобывающих компаний, которые создали ее в 2015 году, в основном De Beers и АЛРОСА. Ее годовой бюджет вырос с суммы всего лишь $6 млн в 2016 году, когда она начала свою маркетинговую деятельность.

Эта группа инвестировала 90% своего бюджета 2017 года в прошлом году в Соединенные Штаты, что дало около одного миллиарда «платных показов», это отражает количество появлений спонсируемого изделия на чьем-то веб-браузере. Она потратила $15 млн в четвертом квартале, включая короткие видео рекламы перед праздниками.

DPA потратит примерно $40 млн на платные средства массовой информации в Соединенных Штатах в этом году. В следующем месяце она вступит в партнерские отношения с вещательными компаниями относительно трансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, Южная Корея, с целью извлечения выгоды на потенциальных параллелях между спортивным мероприятием и алмазной отраслью.

«Подход, который я использовал в DPA, - давайте начнем с малого, давайте покажем, какую стоимость мы создаем, давайте нарастим наши возможности, и когда мы это сделаем, давайте увеличим наши инвестиции», - сказал Либерхерр в видеоролике, который выйдет на этой неделе.

DPA нацелена на улучшение впечатления потребителей от бриллиантов в долгосрочной перспективе, а не на резкое повышение выручки ритейлеров в ближайшем будущем, отметил Либерхерр. По этой причине она будет распределять свои средства равномерно в течение года, а не потратит их все на кампанию в праздничный сезон.

«Наша задача заключается не в том, чтобы повысить объемы продаж в праздничные сезоны, этим занимаются бренды и ритейлеры, - объяснил бывший руководитель алмазного отделения компании Rio Tinto. – Наша задача – создать плодотворную эмоциональную среду за счет постоянного присутствия и постоянного диалога с потребителями в течение всего года. Все это время мы строим нашу организацию, мы создаем наши возможности. Мы здесь не на следующий год, два, три, мы здесь на следующие пару десятилетий для того, чтобы по-настоящему оказать влияние на отрасль».