Бренд, использующий искусственные бриллианты, закрывает свой только что открытый магазин

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Автор: Эшли Дэвис (Ashley Davis)

(nationaljeweler.com) – Лос-Анжелес – Меньше чем через шесть месяцев после открытия бренд драгоценных ювелирных изделий Vrai & Oro закрыл свой первый реальный магазин.

Этот бренд начал свое существование в 2014 году как сугубо онлайновый бизнес, рекламируя себя как компанию, которая продает непосредственно покупателям без розничной надбавки.

В ноябре 2016 года Diamond Foundry, стартап по производству созданных человеком бриллиантов, находящийся в Силиконовой долине, который использует технологию солнечной энергии для производства своих камней, купил Vrai & Oro, что привело к появлению множества инициатив по развитию бренда.

Бренд Vrai & Oro начал использовать исключительно камни, произведенные Diamond Foundry, и запустил как свадебную коллекцию, так и коллекцию ювелирных изделий, в которых использовались значительно более крупные бриллианты, чем Vrai & Oro использовал раньше.

В августе прошлого года бренд Vrai & Oro открыл свой первый магазин в центре Лос-Анжелеса в торговом центре ROW DTLA.

В первую неделю января Ванесса Штофенмахер (Vanessa Stofenmacher), основатель Vrai & Oro, объявила о закрытии магазина на веб-странице бренда, написав: «Дело в том, что розничная продажа является настоящим трудным занятием, таким, в который мы никогда не сможем быстро войти, и мы должны отдать должное тем, кто успешно развивается в этой обстановке».

Штофенмахер сказала изданию National Jeweler, что компания получила ценную обратную связь от своих личных взаимодействий с покупателями, пока магазин был открыт.

«Мы открыли местный демонстрационный зал для получения неавтоматизированной обратной связи от наших покупателей, - сказала она. – Это во многом смогло помочь нам улучшить наши предложения. Розничная торговля быстро меняется, и многие бренды экспериментируют с новыми моделями, поэтому мы пристально следим за этим, но в настоящее время все-таки имеем возможности продолжать заниматься электронной торговлей».

Штофенмахер также сказала, что, несмотря на закрытие магазина, не обязательно, что изменилось ее мнение о реальных магазинах, она по-прежнему считает, что драгоценные ювелирные изделия производят лучшее впечатление при продаже лично, а не только онлайн.

«Когда наши покупатели имеют возможность лично получить впечатление о наших дизайнах, им все становится ясно», - сказала она.

Vrai & Oro сосредоточит свое внимание на своем онлайновом бизнесе и расширении своего продукта в настоящее время, но он не отказывается от разных возможностей в розничной торговле в будущем.

«В настоящее время мы сосредоточиваем свое внимание на улучшении качества обслуживания нашего бренда онлайн, включая новые предложения, которые обеспечат новый уровень кастомизации ювелирных изделий с учетом требований каждого человека, - сказала Штофенмахер. – Мы открыты для партнерства с целью достижения передового качества обслуживания в розничной торговле по всей стране».



