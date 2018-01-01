Вырастут ли розничные продажи по мере укрепления экономики США?

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Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(idexonline.com) – Этот год начался хорошо с крупных финансовых показателей, поступивших из Соединенных Штатов. Экономика США, конечно, все больше укрепляется - считаете ли вы, что это является результатом прихода к власти президента Трампа (Trump), или считаете, что укрепление экономики началось во время правления президента Обамы (Obama).

Может ли это продолжаться и как долго – это другой вопрос. Но в настоящее время американская финансовая ситуация кажется довольно благополучной. Трамп пришел к власти ровно год назад и неоднократно заявлял, что за новым ростом американской экономики стоит он.

Американская экономика определенно растет, но рост все еще далек от очень высоких вершин, которые, как заявлял Трамп, будут достигнуты при темпах роста до 6%. Последние цифры департамента торговли, вышедшие в прошлом месяце, показывают, что она росла с годовыми темпами на 3,2% в третьем квартале 2017 года. Продолжит ли экономика развиваться? После того, как Федеральный резервный банк США три раза повысил процентные ставки в прошлом году, и последнее повышение было в декабре, то возможно, что в ближайшие месяцы рост может замедлиться. Но повышение было всего на 0,25%, и при нынешней ставке 1,25% - 1,50% она все еще является исторически низкой.

Следующей проблемой является резкое повышение цен на ценные бумаги США, которые показали рекордный рост. Индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний, который отслеживает акции 30 крупных компаний Соединенных Штатов, вырос до рекордных значений в последний год, начиная с августа 2016 года, как раз времени перед выборами Трампа. И другие рынки ценных бумаг США, включая индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq, тоже достигли исторически высоких значений.

Сторонники Трампа говорят, что его налоговое законодательство, которое было принято незадолго до Рождества и которое поможет корпорациям уменьшить их счета по налогам, способствовало росту курса ценных бумаг США. И они считают, что его политика, ориентированная на США (сделать Америку снова великой), его сокращение бюрократии, усилия по сокращению государственного регулирования экономики и его обещания резко повысить инвестиции в инфраструктуру, создают условия, необходимые для дальнейшего роста цен на ценные бумаги в 2018 году, тем самым помогая в вопросе накоплений людей и пенсионных программ.

Затем есть вопрос о безработице, которая снижается - до 4,1 % в прошлом месяце и близка к своему исторически рекордному низкому уровню 3,9%, существовавшему в 2001 году. На самом деле, 10-процентный пиковый показатель, который был достигнут 2010 году после глобального финансового кризиса, теперь кажется давним. Но следует отметить, что этот тренд на понижение начался в период правления президента Обамы. Когда он покинул Белый дом, безработица снизилась уже до 4,8%.

Одной из загадок существующей экономической ситуации и в частности в свете низкой безработицы является вопрос о том, почему зарплаты остаются сравнительно без изменений. Они пока продолжают оставаться без изменений в течение всего президентства Трампа, несмотря на другие положительные экономические показатели. Напряженный рынок рабочих мест должен логически привести к росту зарплат, так как рабочие повышают свои требования, но рост цен остался в интервале 2,5% - 2,9%, и не было заметного роста в прошлом году.

Но экономисты в общем согласны с тем, что, если безработица продолжит падать в этом году, зарплаты должны будут вырасти, и это хорошая новость для ритейлеров, которые ожидают увидеть какие-то дополнительные деньги в своих кассах.

Согласно одной из точек зрения, причина того, что зарплаты остаются без изменений, заключается в том, что многие рабочие еще не вернулись на рынок рабочих мест. Количество рабочих, которые покинули рабочий рынок США после глубокой рецессии 2007-2009 годов, было больше, чем первоначально считали. Это можно понять, посмотрев на уровень экономической активности, которая отражает число людей, которые или заняты, или активно ищут работу.

После глобального экономического кризиса 2008 года уровень экономической активности резко упал, так как миллионы людей потеряли работу. Почти через десять лет иногда забывают, насколько глубоким был финансовый кризис, месяц за месяцем были сообщения о том, что сотни тысяч людей потеряли работу. Уровень экономической активности сейчас составляет 63%. Он остался на этом уровне со времени прихода Трампа к власти, это показывает, что многие миллионы людей все еще остаются без работы.

Торговый дефицит – это еще одна область, в которой Трамп обещал добиться изменений, но он по-прежнему растет. Трамп обещал улучшить торговый дефицит США, на самом деле, он ставил эту задачу в качестве приоритетной. Действительно торговый дефицит, возникающий, когда объемы импорта превышают объемы экспорта, вырос до уровней, не наблюдавшихся с 2008 года. Это может объясняться продолжающимся ростом экономики Соединенных Штатов, и ростом потребительского доверия, что привело к росту количества товара, приобретенного американскими покупателями из-за рубежа.



