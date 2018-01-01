Как избавиться от плохих парней в бизнесе, связанном с блокчейном

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Автор: Линн Грейнер (Lynn Greiner)

(financialpost.com) – Вас можно извинить, если вы, услышав термин «блокчейн», сразу же подумаете о биткойне. Криптовалюты штурмом берут рынки, затмевая другие случаи применения этой технологии.

Но не давайте ввести себя в заблуждение, биткойн и ему подобные вещи являются лишь одним небольшим примером путей возможного применения гипер-журналов учета. К 2025 году блокчейн создаст в мире бизнес стоимостью свыше US$176 млрд, по мнению аналитической компании Gartner, и свыше US$3,1 триллиона к 2030 году.

Например, стартап Everledger использует блокчейн для отслеживания происхождения алмазов. Почему? В 2000 году ООН приняла программу сертификации алмазов, известную как Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР), целью которого является предотвращение попадания «кровавых алмазов» - тех, что добываются в зонах военных действий и используются для финансирования конфликта, на мировой рынок, используя для этого сертификацию и отслеживание происхождения каждого драгоценного камня. Но это отслеживание проводилось на бумаге, была возможность для мошенничества и внесения изменений. Everledger регистрирует 40 позиций информации, описывающей свойства данных для каждого драгоценного камня с целью создания уникального цифрового «отпечатка пальца», и хранит его на высокозащищенном сетевом сервере блокчейна вычислительной машины IBM, который по определению может читаться многими, но его невозможно изменить. Когда алмаз меняет руки, подробная информация добавляется к цепочке, скорее как протокол о цепочке ответственности и обеспечения сохранности, используемый для правоохранительных организаций в качестве свидетельства при судебных разбирательствах - вы знаете, где он находился, кто к нему прикасался и где он находится в любое время. Вы знаете его происхождение.

«Вы не можете отделить стоимость изделия от его происхождения, - сказала Лианн Кемп (Leanne Kemp), основатель и главный исполнительный директор Everledger, на презентации в IBM Edge. – При отсутствии происхождения появляется другое слово: риск. Риск является основой наших крупнейших черных рынков. Эти проблемы являются реальными, их можно оценить количественно, и они стоят страховщикам US$50 млрд ежегодно».

Еще одна компания, Blockverify, сосредоточивает свое внимание на борьбе с мошенничеством с фармацевтическими товарами, предметами роскоши и электроникой, выявляя контрафактную продукцию, товары, не прошедшие таможенную очистку, украденные товары и мошеннические сделки. Это дает возможность этим компаниям отслеживать свои цепочки поставок с помощью их блокчейна. Каждое изделие помечается меткой Block Verify, которая позволяет ее отслеживать, и с помощью приложения позволяет магазинам и потребителям проверять подлинность товара.

Теперь, что касается продукта, вы знаете, где он находился (находится), кто к нему прикасался (трогает) и где он находится в любое время. Вы знаете его происхождение. Вы не можете отделить стоимость изделия от его происхождения.

Доставка товара из пункта А в пункт В – это звучит просто, но для этого требуется обмен большим количеством данных. Компания по управлению транспортировкой TMW Systems разработала 54 бизнес-возможности для зоны общей связи с помощью блокчейна для решения ряда затратных проблем в отрасли.

«Самой крупной проблемой у нас является связь перевозчика и грузоотправителя,- говорит Тим Леонард (Tim Leonard), начальник транспортной службы и исполнительный вице-президент по технологии компании TMW. Перевозчики часто привлекают небольшие компании для оказания помощи в доставке груза, который они не могут перевозить на своих собственных грузовиках. Но может оказаться трудно проверить критически важную страховую информацию.

TMW работает с новой организацией, которая называется RiskBlock Alliance, созданной Institutes Risk and Insurance Knowledge Group, и работала с ней с помощью ее приложения под называнием RiskBlock, расположенного в блокчейне компании TMW, которое связывает вместе доверенную сертификацию информации по страхованию в режиме, близкому к реальному времени.

«Я не буду заменять свою интегрированную систему управления предприятием ERP (программное обеспечение). То, что гипер-журнал учета может сделать для меня, так это создать связанный мир», - говорит Леонард. Он также связывает информацию об обязательствах, указанных грузоотправителем в контракте с блокчейном, чтобы позволить перевозчику точно знать, какие были обязательства. Сейчас, говорит Леонард, «У меня нет больших разногласий между двумя сторонами, участвующими в соглашении».

Еще одной областью, где мы не хотим иметь разногласия или несанкционированные изменения, является энергетическая система. Департамент энергетики Соединенных Штатов работает с Pacific Northwest National Labs, Вашингтонским государственным университетом, Энергоуправлением долины р. Теннесси, Siemens и Информационно-аналитическим центром внутренней обороны и безопасности страны при департаменте обороны по использованию блокчейна KSI компании Guardtime, поставщика решений в сфере безопасности, для оказания помощи в защите энергосистемы от постороннего вмешательства. Функции этой системы будут трехсторонними. Она будет обеспечивать реакцию в реальном времени на несанкционированные попытки изменить важные данные, конфигурации, приложения и устройства для доступа к сети и инфраструктуре датчика; предлагать автономное обнаружение отклонений данных и зарегистрированного свидетельства для использования при анализе отказов, а также действовать в качестве платформы обмена данных, использующей «смарт» (интерактивные) контракты для автоматизированной торговли и урегулирования оплаты по контрактам в цепочке стоимости производства электроэнергии.

Цепочки поставок всех видов выигрывают от блокчейнов. Liberty Leaf Holdings вступила в партнерские отношения с Blox Labs для создания основанной на блокчейне платформы управления цепочкой поставок по «смарт» контрактам для легальных препаратов конопли. «Программное обеспечение cannaBLOX Blockchain будет предназначено для ослабления и устранения логистических узких мест, обеспечения безопасности продукта и качества поставок, для сведения к минимуму мошенничества и потенциальной преступной деятельности», - заявила компания Liberty в пресс-релизе. Оно также «поможет в вопросах налогообложения и соблюдения нормативных требований на всех уровнях правительства в рамках рынка легализованных препаратов конопли».

Другие тоже получают прибыль с помощью блокчейна. В пилотном проекте Соединенных Штатов участвовала компания Ripe.io, специализирующаяся на создании блокчейна для цепочки поставок продуктов питания, которая использовала датчик и другие данные для отслеживания урожая помидоров на ферме Ward’s Berry Farm, расположенной южнее Бостона в штате Массачусетс, на спелость, сахаристость и цвет. Она регистрировала такие экологические факторы, как свет, влажность и температуру на поле, а затем регистрировала влажность в хранилище. Целью было обеспечение высококачественной продукцией, а также предоставление дистрибьюторам и покупателям более надежной информации о продукте. Рестораны, предлагающие изысканные блюда, в частности, часто хотят знать происхождение своих ингредиентов.

Даже юристы вступают в эту игру. Dentons является первой канадской юридической фирмой, присоединившейся к группе Global Legal Blockchain Consortium, продвигающей инфраструктуру технологии, основанной на блокчейне, для юристов.

«Это дает компании Dentons инфраструктуру для развития уникальной технологии и юридических предложений, работая в тендеме с нашими клиентами, - сказала в своем заявлении Андреа Джонсон (Andrea Johnson). – Мы видим заявки на приложения для распределенного реестра во многих юридических доменах и отраслях, в которых работают наши клиенты».

Это лишь немногие примеры использования технологии блокчейн. Существует гораздо больше, включая управление идентификацией, морское страхование, голосование по доверенности (Эстония протестировала это в партнерстве с NASDAQ) и автоматизированную перевозку (представьте себе снабженные радиочастотной идентификацией (RFID) паллеты с товарами с публикацией в учетном журнале необходимости их перевозки из пункта А в пункт В, затем автоматизированные системы перевозки подают предложения по выполнению работы и выигравшее предложение регистрируется в блокчейне, наряду с информацией об отслеживании транспортировки товара. Финский стартап работает как раз над таким решением).

Поэтому в другой раз, когда вы услышите термин «блокчейн», не думайте только об этих блестящих криптовалютах. По правде говоря, случаи использования ограничиваются только воображением разработчиков.



