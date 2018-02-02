Петляющий бег алмазов

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Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) – Из постоянной серии годовых отчетов алмазодобывающих компаний, вышедших в последние несколько дней, видно два противоположных тренда: хотя в 2017 году объем производства алмазов вырос, средняя цена алмазов за карат снизилась. За небольшими исключениями, это привело к росту объемов продаж и к уменьшению поступлений от продажи алмазов.

Существует много причин для снижения средней цены на алмазы: изменение ассортимента добываемой из недр продукции, изменение в потребительском спросе, вылившееся в повышение интереса к более дешевым бриллиантам, снижение объемов продаж и влияние демонетизации в Индии.

De Beers сообщила, что средняя цена на товары, проданные торговым клиентам (консолидированные продажи), составила $162 за карат. Это на 13% ниже средней цены, достигнутой в 2016 году. Такое снижение цен, заявила компания, отражает устойчивый спрос на недорогие камни после «восстановления от первоначального воздействия» демонетизации, проведенной в Индии в ноябре 2016 года.

Еще одной причиной падения цен было наращивание объемов производства на рудниках Орапа (Orapa) и Гачо Куэй (Gahcho Kué), где добывают алмазы, имеющие невысокую цену за карат, но где получают высокую прибыль.

В общей сложности, объем производства алмазов компании De Beers вырос на 23% до 33,5 млн каратов. Общий объем продаж алмазов оценивается в $5,7 млрд, что на 5% ниже в годовом выражении.





De Beers: 22 года продаж алмазов

* Расчетные объемы продаж, за исключением специальных камней (+10,8 карата) и дополнительных объемов продаж.

Источник: De Beers, интервью о состоянии рынка, анализ, проведенный Эданом Голаном.

Sales in BlnUSD – Объем продаж в млрд долларов США. YoY Percent Change – Изменение в годовом выражении в %.



АЛРОСА сообщила о том, что объем производства в 2017 году вырос на 6% до 39,6 млн каратов, а объем производства алмазов достиг $4,2 млрд, что на 13% ниже в годовом выражении. Средняя цена, достигнутая АЛРОСА, упала в 2017 году на 15%.





Объем продаж алмазов компанией АЛРОСА

Sales – Объем продаж, YoY – В годовом выражении

Источник: Компания, анализ, проведенный Эданом Голаном

Billion USD – Млрд долларов США. Percent YoY Change – Изменение в годовом выражении в %.



Компания Rio Tinto, третий по величине производитель алмазов в мире, добыла 21,6 млн каратов, что на 20% выше по сравнению с 2016 годом. На основании предварительных показателей, объем продаж алмазов компанией Rio Tinto Diamonds оценивается в размере $649 млн, что на 6% выше. Если показатели верны, то Rio Tinto Diamonds является единственной крупной алмазодобывающей компанией, показавшей рост объемов продаж.

У компании Petra объем производства вырос на 3%, а объем продаж упал на 6%. В этом случае ситуация была уникальной: Танзания заблокировала экспорт порядка 71 655 каратов алмазов с алмазного рудника Уильямсон (Williamson). Средняя цена алмазов за карат у Petra упала на 3% до $121 за карат.





Объем производства и продаж ведущих алмазодобытчиков в 2016-2017 годах

Выделенные курсивом цифры – прогноз.

Источник: Отчеты компании, оценки Эдана Голана.

Sales – Объем продаж. Production – Объем производства. Mcts – млн каратов. USD Mln – USD млн. Avg P/C – Средняя цена за карат. YoY – В годовом выражении.



Снижение цен реализации, несмотря на рост цен

Многие алмазные трейдеры и производители бриллиантов утверждают, что цены, которые они платят за алмазы, высокие. Даже там, где цены снизились, они снижались более медленными темпами, чем цены на бриллианты.

Снижение средних цен за карат, показанное в отчетах алмазодобывающих компаний, в основном было результатом изменения ассортимента продаваемого товара. На самом деле, некоторые из алмазодобывающих компаний сообщали, что на эквивалентной основе цены были на самом деле выше – вплоть до значений, выраженных низкой однозначной цифрой.

На эквивалентной основе цены на алмазы выросли на 3% согласно информации De Beers, и примерно на ~3,5% - по данным Petra. Важным выводом является то, что после падения цен на алмазы в 2015 и 2016 годах, в 2017 году направление изменилось, и цены устремились вверх.





Индекс цен на алмазы De Beers

Источник: De Beers, Anglo American



Признаки недопроизводства

И De Beers, и АЛРОСА продали больше алмазов, чем добыли. Так было в 2016 году и снова произошло в 2017 году. То, что объемы продаж и объемы производства никогда полностью не совпадают, является нормальным положением дел, и это происходит в обоих направлениях – иногда больше объем продаж, чем объем добычи, а иногда наоборот.

Порой возникает небольшой перевес в предложении, и тогда алмазодобывающие компании производят ряд регулировок цены для повышения привлекательности товара и его движения. Если спрос достаточно хороший, а складские запасы настолько низкие, что трудно создавать ассортимент, есть смысл повысить объем производства.

Странно то, что объем продаж значительно превышает объем производства. На основании данных, представленных De Beers и АЛРОСА, каждая из них продала около 1,6 млн каратов.

Может показаться, что это немного, всего 4% от их продаж в 2017 году с точки зрения объема в каратах, но 3,2 млн каратов на них двоих – значительное количество продукции. Это означает, что у этих алмазодобытчиков был серьезный рост складских запасов в последние два-три года.

Какой запас был у каждой из них на начало 2018 года? По данным отчета в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) компании АЛРОСА за 2016 год, у нее были складские запасы алмазов на сумму 55,53 млрд рублей - примерно на $832 млн. Но складские запасы оцениваются ниже оптовой стоимости (рассчитываемой или на основе затрат, и/или на основе прогнозируемой цены реализации минус затраты).

В 2017 году складские запасы алмазов в этих двух компаниях были ниже, чем в 2016 году, но это все еще может представлять проблему и может оказывать определенное влияние на отрасль.

Одним из результатов может быть стимул для еще большего повышения цен на алмазы. Этот шаг не будет приветствоваться средней частью алмазопровода, особенно если цены на бриллианты продолжат медленно снижаться.

Осторожный оптимизм в начале 2018 года

Первый торговый цикл компании De Beers в 2018 году составил $665 млн, что на 46% больше по сравнению с предыдущим циклом продаж, который был последним в 2017 году. Первый сайт имеет тенденцию быть высоким на волне периода праздничных продаж ноября-декабря, которые приводят к снижению складских запасов бриллиантов - как в торговых центрах, так и на потребительских рынках. Но при сравнении с первым циклом прошлого года, этот сайт был на 9% меньше.

Эта новость на самом деле обнадеживает. После трудного года для производителей бриллиантов устойчивый праздничный сезон привел к резкому сокращению имеющихся стоков бриллиантов, что вылилось в столь необходимый денежный поток. Оптимистичное настроение, большой интерес к тендерам алмазов и исторические тренды указывают на то, что спрос будет очень устойчивым.

Но покупатели, хотя и платят больше на аукционах – посмотрите, например, результаты январского тендера алмазов компании Stornoway – и просят дополнительные объемы предложений от De Beers (внеплановые), похоже, не прибегают к очередной эскалации ценовой войны. De Beers поддержала это, тоже не повысив цены. При этом, некоторые боксы продавались на вторичном рынке с надбавкой, выраженной двузначными цифрами.

В лучшем случае ожидается, что в 2018 году рынок будет устойчивым. Цены на бриллианты не будут резко расти, а, скорее, останутся близко к своему существующему уровню ввиду умеренного потребительского спроса в Соединенных Штатах. Объем спроса последует этому примеру. Следовательно, основные производители алмазов, видимо, приведут объем производства в соответствие с потребительским спросом и складскими запасами. Что касается цен на алмазы, мы находимся в той точке, в которой потребительский спрос оказывает большое влияние на цены вверх по алмазопроводу. Если этот спрос устойчивый, цены на алмазы тоже будут устойчивыми.



