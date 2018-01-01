Жители Китая будут покупать украшения с бриллиантами в следующем году чаще, чем американцы – исследование

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, совместно с исследовательской компанией GfK провела масштабное исследование потребителей бриллиантов в США и Китае. Оно, в частности, показывает, что потребители обеих стран проявляют интерес к покупке бриллиантов, планируют покупать их в будущем и значительно чаще приобретают их для себя, нежели в подарок.

Сегодня США – крупнейший мировой рынок потребления ювелирных украшений с бриллиантами, Китай – самый быстро развивающийся рынок.

Исследование проводилось осенью 2017 года. Для исследования были опрошены более 4 тысяч жителей США и Китая – мужчин и женщин в возрасте 25-55 лет, со средним или выше среднего доходом, покупавших или получавших в подарок ювелирные изделия с бриллиантами в течение последних 12 месяцев.

Приверженность традиции

Прежде всего, результаты исследования подтверждают, что потребители по-прежнему проявляют большой интерес к украшениям с бриллиантами. Из общего числа опрошенных, 86% респондентов Китая и 59% респондентов в США планируют купить как минимум одно ювелирное изделие с бриллиантом уже в следующем году.

Судя по результатам исследований, покупатели бриллиантовых украшений - не просто лояльные потребители и считают бриллиант хорошим приобретением для себя, но и готовы поделиться этим мнением с друзьями. По данным исследования, порядка 34% опрошенных в Китае и 37% опрошенных в США говорят, что если бы знакомые спросили у них совета о том, что подарить близкому человеку, они порекомендовали бы украшение с бриллиантом в качестве подарка.

Покупки для себя и традиции дарения

В среднем, 44% потребителей Китая и 38% потребителей США за последние 12 месяцев купили по одному ювелирному изделию с бриллиантами. По две покупки в году делают 34% опрошенных Китая и 30% опрошенных в США. По 3 украшения в году покупает каждый седьмой потребитель Китая и практически каждый пятый опрошенный потребитель США.

Почти 73% опрошенных в Китае и 71% в США ответили, что за последний год приобретали украшение с бриллиантом для себя. Менее чем в 30% случаев на обоих рынках украшение приобреталось в подарок.

Чаще всего подарок предназначался мужу или жене – примерно 60% случаев на обоих исследуемых рынках. В США чаще чем в Китае дарили украшения родителям (14%) и друзьям (12%).







Чаще всего подарки с бриллиантами делают людям в возрасте 26-45 лет – на них приходится 71% подарков в Китае и 57% в США. В Китае реже чем в США делают подарки людям старше 46 лет – на них приходится всего 16% подарков (в США – 25%). В США чаще чем в Китае дарят бриллианты подросткам – доля подарков детям в возрасте 11-17 лет составляет 4%, тогда как в Китае она составила около 1%.





Бриллианты дарят женщинам значительно чаще, чем мужчинам – примерно в 94% случаев в Китае и 87% в США.





GfK (“Growth from Knowledge”) – международная группа компаний, специализирующаяся на исследованиях и анализе потребительского поведения и общественного мнения. GfK соединяет данные и научные методы исследований. Инновационные решения и методики GfK помогают бизнесу найти ответы на ключевые вопросы о потребителях, рынках, брендах и медиа.



