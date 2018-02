Война против торговли «кровавыми алмазами» теряет свой блеск в эпоху цифровой контрабанды

Компания Sarine Technologies Ltd 12 февраля подала в суд на производителя бриллиантов из Сурата Rose Gems, обвинив его в нарушении контракта и мошенническом использовании технологий и систем отображения включений в алмазах Galaxy.

RTG Consulting Group и Jing Daily недавно опубликовали доклад «Будущий китайский потребитель: забудьте все, что вам известно» (Future Chinese Consumer: Forget Everything You Know), посвященный новому поколению активных потребителей в Китае...