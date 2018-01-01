Зимбабве рассматривает возможность отказа от мажоритарной доли собственности коренного населения в алмазном, платиновом секторах

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Автор: Сесилия Джамасми (Cecilia Jamasmie)

(mining.com) – Новое правительство Зимбабве скоро может отменить требование для иностранных инвесторов о том, чтобы 51% собственности в алмазном и платиновом секторах принадлежал местному населению. Данный шаг преследует цель вновь привлечь международных кредиторов и инвесторов, а также сократить расходы для восстановления сильно ослабленной экономики страны.

Так называемые законы об индигенизации – приоритетном участии местных предпринимателей в экономике – были предназначены для увеличения доли зимбабвийцев в экономике, но были непрозрачными и имели лазейки для нарушителей.

Президент Эммерсон Мнангагва (Emmerson Mnangagwa), вступивший в должность в ноябре после ухода Роберта Мугабе (Robert Mugabe) под давлением военных, уже заявлял, что отменит это правило для всех полезных ископаемых, кроме алмазов и платины.

Но на прошлой неделе Мнангагва намекнул, что он может освободить также эти секторы от такого требования, сообщает Bloomberg:

«Я исключил на данный момент только алмазы и платину. У нас нет настоящей или хорошо обоснованной, или хорошо изученной политики по алмазам и платине, - сказал 75-летний президент в интервью, данном в его кабинете в столице Хараре. - В дальнейшем, когда мы будем считать возможным, что это тоже может пойти в открытую корзину, мы это сделаем».

Зимбабве располагает вторыми в мире по величине объемами алмазов и платины. Также известно, что она имеет восемь из девяти редкоземельных полезных ископаемых и располагает мощностями по переработке золота, алмазов и хрома.

Платиновый сектор страны привлек крупных производителей, включая Anglo American Platinum, Impala Platinum и Sibanye-Stillwater, которые должны передать местным управление своими зимбабвийскими рудниками.

Теневой сектор

Деятельность в алмазной отрасли не так легко отслеживать, и в ней много противоречий. Организации по правам человека заявили о связи военных и разведывательного управления Зимбабве с несколькими компаниями, работающими на алмазных месторождениях Маранге (Marange), открытом в 2006 году. Эти связи долгое время скрывались завесой секретности в отношении потоков поступлений и права собственности.

В 2012 году в отчете Партнерства Африка - Канада (Partnership Africa Canada, PAC) было сказано, что политическая элита Зимбабве украла около $2 млрд поступлений от алмазов. В этом же году организация Global Witness, отслеживающая коррупцию, заявила, что китайский алмазный магнат инвестировал $100 млн в Центральную разведывательную организацию (CIO) с целью финансирования секретных операций против оппозиции в обмен на алмазы, продающиеся по неофициальным каналам.

Парламентское расследование в алмазном секторе, проведенное в 2013 году, выявило «нарушения и лазейки во всей алмазной цепочке стоимости», а также явное расхождение между правительственными данными учета и цифрами, предоставляемыми алмазодобывающими компаниями.

А в прошлом году Global Witness заявила, что она получила дополнительные свидетельства, показывающие, что государственная корпорация Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC) была создана вызывающей страх секретной полицией страны «для обеспечения тайного нелегального источника финансирования».

Эта группа также завила, что из $2,5 млрд за алмазы, которые Зимбабве официально экспортировала с 2010 года, всего $300 млн были четко отражены на государственных счетах.



