Есть ли у Агарвала генеральный план в отношении Anglo? Вероятно, нет

Сегодня

Автор: Дэвид Маккэй (David McKay)

(miningmx.com) – Анил Агарвал (Anil Agarwal), исполнительный председатель правления зарегистрированной в Великобритании диверсифицированной горнодобывающей группы Vedanta, допускает, что плохо владеет английским языком, но он большой дока в наречиях, в частности, в использовании слова «сейчас» (now), например, в выражении «пока что, в настоящее время» (for now) или существительного «момент» (moment), например, в выражении «в настоящий момент» (at the moment).

Возьмите, например, сказанное им изданию The New India Express в октябре, вскоре после увеличения его личной доли в Anglo American примерно до 20%. Когда его спросили, собирается ли он претендовать на место в правлении компании Anglo, он сказал: «Я хочу действовать как акционер, не занимающий место в правлении, пока что». Он снова об этом сказал в интервью изданию Bloomberg News на полях Всемирного экономического форума (World Economic Forum) в Швейцарии. Говоря о доли его семейного траста в Anglo American, он сказал: «В настоящий момент, это личная инвестиция».

Я допускаю, что это может быть неверное истолкование просто случайных замечаний, но мое внимание также привлекло замечание, сделанное The Financial Times, в котором даются комментарии после интервью, взятого у Агарвала в 2014 году: «[О]н охотно допускает, что его разговорный английский продолжает совершенствоваться, … хотя он выражает свое мнение достаточно четко».

Если Агарвал ставит задачу в отношении Anglo American, то какова она? В основном он хочет принимать участие, это очевидно. Но интересным аспектом его подхода является пассивное наблюдение и то, что у него, похоже, нет определенной стратегии. Из сказанного им видно, что он хочет иметь возможность просто реагировать на нужную возможность, когда она представится, вероятно, возможность, предоставленную другими акционерами, например, государственной компанией по управлению активами Public Investment Corporation (PIC), ЮАР.



Агарвал был осторожным, чтобы докучать просьбами правительству. Об этом говорит то, насколько уважительно и внимательно он относился к проблемам, стоящим перед ЮАР. В прошлом году он сказал в интервью изданию Miningmx, что: «Мы являемся предпринимателями, и существуют риски, которые мы должны на себя брать… Правительство и люди ЮАР распахнули свои двери. Нам не приходится обивать пороги, добиваясь разрешений, и ЮАР работает по правилам».

Ну, это звучит, как полнейшая чепуха. На самом деле, я не знаю ни одного иностранного или местного инвестора, который бы с этим согласился. Что касается «обивания порогов», нерасторопный и неправильно адресующий департамент природных ресурсов ЮАР является в этом явным лидером в мире.

Это было год назад. В настоящее время есть признаки, что под руководством Сирила Рамафозы (Cyril Ramaphosa), заместителя президента ANC, горнодобывающий сектор страны может распахнуть двери для новых инвестиций. Вероятно, ошибкой, которую часто делают в отношении таких предпринимателей, ставших корпоративными собственниками, как Анил Агарвал, является то, что предполагают, что у них есть генеральный план. Иногда предприниматели - как ведущие центральные нападающие в футболе - умеют оказаться в нужном месте в нужное время.

Еще одним из них является Нагиб Савирис (Naguib Sawiris).

Египетский телекоммуникационный магнат приобрел долю в австралийской компании Evolution Mining в 2015 году, а затем еще долю в Endeavour Mining, западноафриканском участнике золотодобывающей отрасли и с тех пор инвестирует в их развитие. Но в этом году он создал отдельную золотодобывающую компанию, возглавляемую Эндрю Рэем (Andrew Wray), испаноговорящим бывшим главным финансовым директором компании Acacia Mining. Это не имеет смысла, принимая во внимание то, что La Mancha, инвестиционная фирма, через которую он финансировал акции в Evolution и Endeavour, уже занимается этим.

В случае с Агарвалом нужным местом была бы Африка, и вполне возможно, что инструментом может быть Anglo. Что касается времени, это под вопросом, даже он знает это.