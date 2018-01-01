Спрос на алмазы вызовет повышение цен в 2018 году

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Устойчивый спрос в Китае и Индии в 2018 году может подтолкнуть цены на алмазы к новым высотам.

Автор: Ли Мари Анжелоу (Leah Marie Angelou)

(born2invest.com) – Производители алмазов могут ожидать улучшения бизнеса в этом году на фоне повышения спроса на драгоценные камни.

Согласно CBC News, этот толчок может оказать положительное влияние на алмазные рудники. В прошлом году цены на алмазы выросли на 2,7 процента, а цены на бриллианты упали на 3,5 процента.

Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) считает, что рост спроса на алмазы вызовет повышение цен в этом году, который прогнозируется в размере 4 процентов. «У алмазодобывающих компаний есть тенденция оказывать влияние на цены на алмазы, поэтому, если их затраты на производство алмазов останутся на прежнем уровне, а фактическая цена, по которой они продают свои алмазы станет выше, это повышает их операционную прибыль, и это хорошо для их бизнеса», - добавил он.

Одним из рудников, которые могут получить выгоду от роста цен, является Гачо Куэй (Gahcho Kué), на котором, как ожидается, будет производиться меньше алмазов, но более высокого качества.

Общий объем экспорта алмазов в 2017 году составил $117,4 млрд. К странам, считающимся крупнейшими импортерами, относятся Соединенные Штаты: $24,4 млрд, Индия: $19 млрд, Гонконг: $18,9 млрд, Бельгия: $15,4 млрд, Объединенные Арабские Эмираты: $9,2 млрд, Китай: $7,8 млрд, Израиль: $7,1 млрд, Швейцария: $2,5 млрд, Великобритания: $2,2 млрд и Сингапур: $1,7 млрд. Интересно отметить, что в Великобритании объем импорта алмазов сократился с 2012 года из-за изменения предпочтений в области свадебных украшений.

Rio Tinto надеется решить вопрос повышения спроса в Китае через свой рудник Аргайл (Argyle) в западной Австралии. Цветные алмазы – редкие красные, голубые и розовые, добывающиеся на руднике Аргайл, создали ажиотаж, когда впервые появились в Гонконге. Все больше китайцев отдают предпочтение цветным драгоценным камням, поскольку они являются альтернативой обычным крупным белым драгоценным камням.

Отрасль предложила умные пути для продажи алмазов новому демографическому сегменту: поколению двухтысячных. Происходит быстрое распространение выращенных в лаборатории драгоценные камней, и их уникальный коммерческий аргумент – это то, что они производятся с должной ответственностью. Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers, не обращает внимания на синтетические бриллианты просто потому, что они не являются редкими и у них нет истории, которая есть у бриллиантов, добытых из недр.

«Если спросить женщину, хотела ли бы она, чтобы ей подарили обручальное кольцо с природным бриллиантом, созданным чудом природы 4 миллиарда лет назад, или что-то, созданное под прессом на прошлой неделе, совершенно очевидно, что она ответит», - так отчасти говорится в его высказывании.

Эксперты обратили свое внимание на другой неожиданный источник алмазов: океан. В прошлом году De Beers смогла извлечь алмазов на $600 млн на шельфе Намибии. Объем производства алмазов на рудниках на суше снижается, и океан является вероятной альтернативой в качестве источника алмазов.

Геологи прогнозировали, что дно океана может быть неожиданным источником драгоценных камней ввиду наличия алмазов в Оранжевой реке в Намибии, и позднее подтвердилось, что алмазы на океанском дне имеют более высокое качество, чем качество тех, что добываются на суше.

Морская добыча стала возможной с помощью специального морского судна, которое сканирует дно океана. После составления плана добычи судно производит землечерпательные работы на морском дне, и по крупным трубам осадки передаются на корабль для проведения сортировки. Материал затем дробится и просеивается, чтобы отделить алмазы, а остатки возвращаются обратно в океан.

Но группы по защите окружающей среды выступают против этого процесса. Эмили Джефферс (Emily Jeffers), представитель Центра биологического разнообразия (Centre for Biological Diversity), заявляет, что может быть нанесен непоправимый ущерб. De Beers разъяснила, что этот процесс позволяет минимизировать экологический ущерб, потому что осадки, возвращаемые в море, на самом деле, возвращаются в прежнее состояние.

Алмазодобывающая компания добавила, что они работают с экспертами для того, чтобы убедиться в том, что экосистема, где они ведут свою добычу, восстанавливается. Это занятие недешево обходится для De Beers. Ориентировочные затраты на подводный проект составляют $166 млн. Если сравнить с $600 млн, полученными от извлеченных алмазов в 2017 году, эта игра, проводимая De Beers, хорошо себя оправдывает.



