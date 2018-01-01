Ирландская геологоразведочная компания, занимающаяся поиском алмазов, получила лицензию на работу в Финляндии

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Karelian Diamond Resources получила лицензию на работу в районе Каави в Финляндии

Автор: Питер Хамилтон (Peter Hamilton)

(irishtimes.com) – Ирландская геологоразведочная компания Karelian Diamond Resources, занимающаяся поиском алмазов, получила четырехлетнюю лицензию на работу в Финляндии.

В сделанном в понедельник заявлении Karelian Diamond Resources сообщила, что финские власти, ведающие горной добычей, предоставили ей лицензию на разведку в районе Каави.

Лицензионная площадь размером 28,84 гектара близка к горнодобывающему производству компании в районе Лахтойоки и охватывает территорию, где в прошлом году была обнаружена кимберлитовая галька. Находка кимберлита имеет важное значение, поскольку эти пирогенные породы иногда могут содержать алмазы.

Лицензия может быть обжалована в течение следующих 30 дней, но после этого Karelian Diamond Resources получит исключительное право подать заявку на получение разрешения на добычу.

«Я рад, что Karelian Diamond Resources получила горный отвод на разведку в районе, где недавно обнаруженная кимберлитовая галька указывает на возможное наличие неоткрытого кимберлитового источника», - сказал профессор Ричард Конрой (Richard Conroy), руководитель компании.

Самые последние отчетные данные Karelian Diamond Resources за год, закончившийся в мае 2017 года, показывают, что убытки компании составили почти 59 процентов, достигнув 410 814 евро.



