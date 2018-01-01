Скажем ли мы в 2018 году сказать, наконец, «да» выращенным в лаборатории бриллиантам?

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Учитывая то, что качество синтетических бриллиантов и объем этических покупок растут, примем ли мы, наконец, созданные человеком бриллианты?

Автор: Жермен Чеун (Germaine Cheong)

(The Peak) – Для невооруженного глаза – или даже под лупой ювелира – они не отличаются от своих природных предшественников. Выращенные в лаборатории бриллианты, которые с физической, оптической и химической точек зрения идентичны природным бриллиантам, являются чудом науки, считаются более экологически безопасными, имеют оптимальное соотношение цены и качества и привлекают покупателей, уделяющих все больше внимания этическим вопросам в сфере потребления.

Вот, например, доктор Ло Май-Хань (Loh May-Han), консультант-анестезиолог и активная пользовательница социальных сетей. Отдавая предпочтение природным бриллиантам ввиду присущего им романтизма и эмоциональной ценности, она все же начинает обращать внимание и на драгоценности из камней, созданных человеком.

Ло Май-Хань сказала в беседе с изданием The Peak: «Есть привлекательность в этом камне, который сверкает гораздо ярче и стоит меньше. Для таких случаев, как балы и общественные мероприятия, я могла бы рассматривать выращенные в лаборатории бриллианты, наверное, ввиду более выраженной у них игры света и их стоимости. «зеленое» направление, к которому склоняется мир, делает искусственные бриллианты подходящей альтернативой. Нам хочется иметь драгоценные камни, не связанные с конфликтами, экологически рациональные и прозрачные (как с точки зрения цепочки поставок, так и физической чистоты)».

Принимая во внимание то, что, по прогнозам, объем продаж лабораторных бриллиантов в 2020 году вырастет до US$1,05 млрд с нынешнего объема в US$150 млн, как об этом сообщило издание The Washington Times, отрасль созданных человеком бриллиантов становится слоном в комнате, которого больше нельзя не замечать.

Выращенные в лаборатории алмазы не являются новым изобретением - первый алмаз ювелирного качества был произведен компанией General Electric в 1970-х годах, но он оказался желтого цвета из-за включений азота. Включения тоже были распространенным явлением. Сейчас благодаря развитию технологии наука способна создавать более чистые, более крупные и более сверкающие камни за 10-12 недель.

Хотя созданные человеком алмазы представляют всего 2 процента от глобального объема производства алмазов, ожидается, что объем их продаж будет расти, и это при ценах, которые на 30-40 процентов ниже, чем на природные алмазы. Многие присоединяются к этому процессу в ожидании роста рыночного спроса. Три года назад местная фирма IIa Technologies запустила завод по выращиванию алмазов в Джуронге площадью 200 000 квадратных футов. Он считается крупнейшим в мире предприятием такого рода и может выращивать до 300 000 каратов алмазов ежегодно. Компания IIa Technologies, производящая только редчайшие и самые чистые алмазы типа 2а, продает созданную ею продукцию в Соединенных Штатах через свой дочерний бренд Pure Grown Diamonds.

Diamond Foundry, стартап из Сан-Франциско, который, как сообщают, на продаже акций собрал US$100 млн, поддерживается кинозвездой Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) и такими тяжеловесами из Силиконовой долины, как, например, Эван Уильямс (Evan Williams), основатель Twitter/Medium, Джеффри Сколл (Jeffrey Skoll), бывший президент Ebay, и Андреас Бехтольсхайм (Andreas Bechtolsheim), основатель Sun Microsystems. Изделия компании продаются на веб-сайтах, а также в сети люксовых универмагов Barneys New York.

«Мы сейчас производим 100 000 каратов в год и едва удовлетворяем спрос. Мы только что повысили свои цены (на 15 процентов), но люди по-прежнему покупают, как прежде, - говорит нам Мартин Рошайзен (Martin Roscheisen), главный исполнительный директор Diamond Foundry. - Даже отрасль дорогостоящих предметов роскоши начинает поддаваться соблазну покупать бриллианты, созданные на поверхности земли. Потребители умные, они знают, что является подлинным, и что является маркетингом». Он отказался назвать бренды.

В этом году Swarovski запустит коллекцию ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами, используемыми наряду с кристаллами. Эти украшения были на голливудской звезде Эмме Робертс (Emma Roberts) на церемонии вручения премии Оскар 2017 года. Компания получает камни от немецкой лаборатории и Diamond Foundry, сообщил журнал Forbes, и изделия будут стоить в розничной продаже от US$1 500 до US$50 000.

В попытке завоевать любителей ювелирных изделий, преданных природным бриллиантам, свыше 20 производителей искусственных камней, включая IIa Technologies и Diamond Foundry, образовали Международную ассоциацию выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA) с целью «коллективно представлять выращенные в лаборатории бриллианты на международных площадках … чтобы существовало обоснованное представление о ценности, красоте и экологических преимуществах таких бриллиантов», - говорится в пресс-релизе ассоциации.

Отраслевые эксперты говорят, что выращенные в лаборатории бриллианты могут стать фактором настоящего подрыва рынка. Пейдж Паркер (Paige Parker), геммолог, сертифицированный Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), отмечает: «Только вспомните то время, когда культивированный жемчуг появился на рынке. В 1917 году ювелир Картье (Cartier) продал ожерелье из натурального жемчуга стоимостью US$1,2 млн в обмен на особняк на Пятой авеню (сейчас известный как дом Cartier), в то время принадлежавший Мейзи Плант (Maisie Plant)».

«После Великой депрессии и войн, а также в связи с изобилием культивированного жемчуга стоимость натурального жемчуга упала. В 1957 году наследники Мейзи Плант продали свой жемчуг на аукционе за US$170 000. Хотя натуральный жемчуг в последнее время снова вырос в цене до высокого уровня за счет своей редкости, это (восстановление) заняло довольно много времени после того, как культивированный жемчуг подорвал рынок», - отмечает Пейдж Паркер.

Ничто не вечно

Столкнувшись с жесткой потенциальной конкуренцией и другими факторами, отрасль природных алмазов и бриллиантов пошатнулась. В 2015 году глобальный объем продаж бриллиантовых ювелирных изделий упал впервые за шесть лет, снизившись на 2 процента, до US$79 млрд, сообщила газета Financial Times. Последние показатели объемов продаж компании De Beers, на долю которой приходится треть мирового объема продаж, больше не являются успокаивающими. Объем продажи алмазов на ее восьмой торговой сессии в прошлом году - они проходят 10 раз в год - снизился на 29 процентов против торговой сессии в 2016 году, упав с US$494 млн до US$370 млн.

Сектор бриллиантовых обручальных колец, некогда бывший сверхнадежным рынком, отточенным десятилетиями рекламы, проводимой De Beers (помните слоган «Бриллиант - это навсегда»?), быстро теряет поддержку у миллениалов, которые, как сообщают, предпочитают тратить деньги на впечатления. Не на пользу и то, что представление о конфликтных алмазах все еще находит отклик в массовом сознании, не говоря уже о том, что 12 лет назад вышел на экраны блокбастер «Кровавый алмаз» (Blood Diamond) с участием Ди Каприо.

Отрасль природных бриллиантов принимает ответные меры и активизирует маркетинг в попытке найти дорогу к миллениалам, поколению, которое достигнет пика своего благосостояния через 10 лет. в 2015 году семь ведущих алмазодобывающих компаний создали Ассоциацию производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) с целью объединения усилий. И они серьезно настроены относительно восстановления отклика на свою продукцию и повышения ее значимости: бюджет ассоциации на рекламу увеличился почти в пять раз - с US$12 млн в 2016 году до US$57 млн в прошлом году.

«Молодые покупатели любят бриллианты, но мы должны их убедить, что бриллианты остаются значимыми для их жизни и их ожиданий, - говорит Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr), главный исполнительный директор DPA. - Они ищут смысла и подлинности в своей жизни, отношениях и покупках. Что более значимо и подлинно, чем бриллиант, которому миллиард лет, что лучше всего ознаменует настоящую связь помимо торжественных событий, статуса или роскоши?»

«Наша новая коммуникационная платформа «Подлинное – редко. Подлинное – это бриллиант» (Real is rare. Real is a diamond) нацелена именно на это и была очень хорошо воспринята потребителями из числа миллениалов в Соединенных Штатах. мы недавно запустили свою первую кампанию в Индии, а в апреле запустим ее в Китае», - сказал он.

Эти три страны являются ключевыми алмазными рынками. Либерхерр не воспринимает всерьез довод о том, что синтетические бриллианты являются достойной альтернативой природным бриллиантам. «По существу они являются продукцией промышленного производства, не имеющей внутренней стоимости», - подчеркивает он.

Такие люксовые бренды, как Tiffany & Co и Cartier, также много сообщали о своих экологических инициативах - без сомнения, стараясь по меньшей мере создать впечатление у социально ответственных потребителей. Tiffany стремится добиться нулевого объема выбросов парниковых газов к 2050 году и утверждает, что вложила свыше US$34 млн в экономику ведущей алмазодобывающей страны, Ботсваны, наряду с другими инициативами, согласно ее ежегодному отчету об устойчивом развитии, вышедшему в октябре прошлого года.

Кроме того, Cartier, очевидно, прекратила покупать алмазы в Зимбабве и драгоценные камни в Мьянме из-за предполагаемого нарушения прав человека и обвинений в использовании детского труда в обеих странах. Оба бренда отказались давать комментарии для этой статьи.

Природные против выращенных

Bain & Company прогнозирует, что объем производства природных алмазов достигнет пика в следующие два года, и одной из причин этого является то, что открытие новых крупных месторождений алмазов маловероятно. Но даже в этом случае многие инсайдеры отрасли не считают, что выращенные в лаборатории бриллианты займут место в дорогостоящих ювелирных изделиях. De Beers и GIA продают детекторы для покупателей бриллиантов с тем, чтобы помочь им выявлять лабораторные камни, а также производят собственные искусственные камни для того, чтобы знать своего противника.

«Bulgari никогда не станет работать на рынке синтетических бриллиантов, и это относится ко всем подобным камням, - говорит представитель люксовой ювелирной компании изданию The Peak. – Бренд, наше производство и наша традиция не позволяют нам делать такой выбор. Кроме того, наши покупатели стали еще более требовательными … они требуют проводить сертификацию камней».

Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый отраслевой аналитик из Нью-Йорка, говорит, что все дело в предложении выбора потребителям. «Я могу видеть существование обоих продуктов в гармонии, пока есть надлежащее раскрытие информации о них для потребителя». Ряд любителей ювелирных изделий, с которыми мы разговаривали, как, например, звезды светской жизни Фэнти Сёнарди (Fanty Soenardy) и Сирин Тань (Serene Tan), остаются верными природным бриллиантам, потому что они испытывают к ним эмоциональную привязанность с детства.

Стефани Ли (Stephanie Lee), управляющая своей семейной инвестиционной холдинговой компанией T. S. Lee & Sons, говорит: «Культивированные бриллианты не имеют такой же внутренней ценности, а «жизнь» природным камням дала Матушка Природа. Я не могу выбросить из головы, что они не природные, и для меня все, что не природное, это «подделка». Я лучше вообще обойдусь без бриллиантов».

Все-таки никогда не говори «никогда». Паркер говорит: «Я остаюсь старомодной … но люди в свое время то же самое говорили о жемчуге, поэтому, кто знает? Истина в том, что, если женщина носит выращенный в лаборатории бриллиант типа 2а цвета DIF весом в восемь каратов, никто не будет знать, выращен ли он в лаборатории или является природным, кроме самой владелицы».



