Аналитик заявляет, что прогнозируется повышение цен на алмазы в 2018 году

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Автор: Кэйла Роузен (Kayla Rosen)

(cbc.ca) - По мнению аналитика, цены на алмазы в 2018 году повышаются, что приведет к экономическому росту на рудниках в Северо-Западных территориях.

Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик алмазной отрасли из Нью-Йорка, говорит, что в 2018 году он ожидает повышение цен и на алмазы, и на бриллианты.

В 2017 году цены на алмазы выросли на 2,7 процента, а на бриллианты упали на 3,5 процента, согласно индексу алмазных цен, составляемому этой компанией и еженедельно обновляемому с 2004 года.

Зимниски прогнозирует, что в этом году цены на алмазы вырастут на четыре процента, что, по его мнению, окажет значительное влияние на алмазную отрасль.

«Это, конечно, обеспечит прогресс для компаний, производящих алмазы, - сказал он.

Алмазодобывающие компании имеют тенденцию задействовать цены на алмазы, поэтому, если их затраты на производство алмазов остаются неизменными, а фактическая цена, по которой они продают свои алмазы, растет, это вызывает повышение их операционной маржи, и это хорошо для их бизнеса».

Зимниски говорит, что это хорошая новость для рудников в Северо-Западных территориях.

«Если цены выше, это должно помочь всем рудникам, если у них нет особенных сбоев в производстве, то это должно привести к росту выручки, повышению прибылей и увеличению налоговых поступлений», - сказал он.

В частности, Зимниски ожидает, что на Гачо Куэй (Gahcho Kué), самом новом руднике в этих территориях, будет рост поступлений, потому что они смогут дойти до более высококачественных алмазов по мере углубления разработки.

«В 2018 году я ожидаю, что они дойдут до руды, в которой меньше алмазов, но они более высокого качества, а более высококачественные алмазы будут стоить дороже», - сказал он.

Спрос, связанный с экономическим ростом в Соединенных Штатах, Китае

По мнению Зимниски, причина роста цен заключается в том, что он в 2018 году ожидает устойчивую глобальную экономику, а спрос на бриллианты сильно связан с экономическим ростом.

Соединенные Штаты и Китай являются крупнейшими потребителями бриллиантов в мире, и половина глобального спроса обеспечивается Соединенными Штатами, и около 20 процентов приходится на Китай, по мнению Зимниски. Именно экономический рост в этих двух странах на самом деле будет двигать алмазную отрасль вперед, говорит он.

«Я ожидаю, что экономики Соединенных Штатов и Китая будут расти такими темпами, которые приведут к росту спроса на бриллианты», - сказал он.

Зимниски говорит, что самое лучшее, что могут сделать алмазные компании для повышения интереса со стороны потребителей, так это использовать кампании «видового» маркетинга. Это означает проведение маркетинга общей идеи покупки бриллиантов, в отличие от покупки бриллиантов определенного бренда.

«Это та отрасль, в которой вы можете подключить деньги к решению проблемы, как я люблю говорить. Это предметы роскоши, это дискреционный товар, брендирование и маркетинг имеют очень важное значение для предметов роскоши», - сказал он.



