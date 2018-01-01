Скажите «да» обручальным кольцам

Сегодня

Автор: Соня Эстер Солтани (Sonia Esther Soltani)

(Rapaport) – Бизнесмен Кевин О’Лири (Kevin O’Leary) дает разумный совет людям, собирающимся вступать в брак: не влезайте в долги. И это звучало бы вполне разумно, если бы не его рекомендация вообще обходиться без обручального кольца и брошенное по ходу обвинение в адрес нашей отрасли, в которой он видит «людей, ищущих способы вытянуть из вас деньги».

В интервью программе «Сделай это» телеканала CNBC он указывает на розничных торговцев свадебными кольцами, которые, на его взгляд, побуждают потребителей безрассудно тратить свои деньги.

«Я знаю, что потратить много денег звучит романтично, но так поступать - сумасшествие», - говорит Кевин О’Лири. Вместо этого он предлагает, чтобы пары вкладывали деньги в более прибыльные вещи - например, в рынок ценных бумаг.

И поскольку у него репутация проницательного бизнесмена - иначе он бы не появился в телешоу «Акулы бизнеса», - а его финансовые успехи неоспоримы, он звучит как человек, к которому следует прислушаться.

Поэтому, когда он заявляет, что «бриллиантовые кольца действительно дороги и не приносят никаких дивидендов или процентов», то что тогда должен думать потребитель? И как мы в отрасли должны противостоять нашим критикам?

Интересно то, что, когда О’Лири делал предложение своей будущей жене, он преподнес ей крошечный бриллиант без оправы, который приобрел с большой скидкой у оптовика. Но потом на их 25-летнюю годовщину он подарил ей кольцо с бриллиантом в 5,5 карата. Так что О’Лири, конечно, знает о силе бриллиантов в качестве символа вечной любви. И никто не отрицает, что сверкающий камень вызовет больше возгласов удивления у подруг женщины, чем вызвал бы ее портфель ценных бумаг.

Но давайте вернемся к утверждению о том, что бриллианты «действительно дороги». Все мы знаем, что не каждый мужчина, готовый сделать предложение, потратит $2 млн на обручальное кольцо, как это недавно сделал Крис Зилка (Chris Zylka) для Пэрис Хилтон (Paris Hilton). Конечно, это 20-каратное кольцо огранки «груша» от Greene & Co. International превосходно и привлекает внимание к бриллиантам как основному драгоценному камню для свадебных ювелирных изделий.

Но даже в мире тех, кто не является знаменитостью, и тех, кто не принадлежит к наследницам сети отелей, не должно быть удивительным, что большинство мужчин будут тратить больше денег на женщину, которую они любят, чем на новый iPhone. Роль ювелиров – помочь им сделать правильный выбор, включая выбор с учетом их бюджета. Дизайнеры предлагают так много утонченных способов создать иллюзию крупного камня для тех пар, у которых нет средств для того, чтобы потратить двухмесячную зарплату, но которые все-таки хотят кольцо, которое говорит многое.

Совсем не выступая в защиту требующего напряжения, обремененного долгами будущего, мы считаем, что кольцо является тем видом расходов, которое оправдывает использование кредитной карты или даже получение некоторой суммы денег в долг. Если бы у меня был сын, собирающийся сделать предложение, я бы ему сказала потратить больше на бриллиант и меньше на цветы, тисненые золотом приглашения и другие необязательные хитроумные штучки, которые сопровождают современные свадьбы.

Еще долгое время после того как все выплаты по кредиту будут закончены, на лице женщины будет оставаться улыбка, когда она будет вспоминать сделанное ей предложение и то, как она неожиданно увидела кольцо или как они вместе его покупали. Как останется и само кольцо, конечно.

Есть много предположительно умных людей, которые думают, что они могут совершать нападки на нашу отрасль и подрывать нашу жизнь. Поскольку бриллианты считаются предметами роскоши – какими они и должны быть, – они также считаются ненужными.

В конечном счете, решение будут принимать потребители. Их уровень причастности к вопросам бриллиантовых ювелирных изделий зависит от того, как мы представляем себя как отрасль и с каким вдохновением и соблюдением этики мы продолжим делать бриллианты. Будь клиентом г-жа О’Лири, мисс Хилтон или какая-то другая женщина, которая любит бриллианты, мы должны сделать так, чтобы каждый человек, покупающий бриллиантовое кольцо, рассматривал его как эмоциональное и финансово разумное вложение капитала, как то, что значит гораздо больше, чем цена на его бирке.



