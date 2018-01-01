Столкновение бриллиантов и криптовалюты – неизбежный финансовый «большой взрыв»?

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Автор: Ронен Привер (Ronen Priewer)

(idexonline.com) – Для того, чтобы сделать такое смелое заявление, как то, что указано в заголовке, сначала необходимо описать элементы теории и методично показать разные ее слои, словно стоя перед уважаемым Большим жюри – коллегией присяжных. Это обеспечит прекрасное совпадение всех частей истории, чтобы не создать ложной теории «большого взрыва».

Мои показания начнутся с анализа моей любимой алмазной отрасли; в конечном счете, что является наилучшим свидетельством, чем признание? В данный момент нет необходимости объяснять макроэволюцию алмазов и то, как отдельный и весьма важный углеродный продукт на земле изменил свой внешний вид только для того, чтобы быть вставленным в золотое кольцо иллюзии. Нет, я оставлю это на потом. Сейчас я коснусь печальной реальности в цепочке поставок алмазов: вопроса о том, почему самый редкий и самый бесценный товар должен продаваться, вводя людей в заблуждение, предлагая его в пустующих ювелирных магазинах, прибегая к помощи множества лабораторий и активной рекламе.

Когда мы заправляем бак своего автомобиля бензином, мы ни секунды не задумываемся о текущей стоимости этого товара, хотя она есть. Мы понимаем, что у автозаправочной станции есть и налоги, и прибыли, и поэтому мы просто заправляемся бензином, говорим «до свидания» и уезжаем. Когда покупаются золотые ювелирные изделия, большинство людей не задумываются о цене золота на товарных рынках; они как-то мирятся с существующим ценовым разрывом, вежливо машут на все рукой и покупают. Но когда дело касается бриллиантов, когда им необходимо раз в жизни купить свой кусочек вечности, обстоит ли дело так же? Будут ли потребители, знающие реальную рыночную стоимость каждого бриллианта, просто покупать, уходить, сказав «до свидания», и отправляться вступать в брак? Ответ – нет. Ценовая прозрачность для алмазной отрасли является отъявленным серийным убийцей рынка розничной торговли ювелирными изделиями! И для глобальной отрасли, полагающейся на настроения и слоганы, такие, например, как «Бриллианты – лучшие друзья девушек», это означает, откровенно говоря, «Хьюстон, у нас проблема»! (Эти слова произнес один из членов экипажа направлявшегося к Луне шаттла «Аполлон-13» после выхода из строя энергетической установки корабля – прим. ред.)

Обобщая первую половину нашей теории «большого взрыва», отметим, что алмазная отрасль в своем стремлении получить от потребителей реальную рыночную стоимость бриллиантов запустила нынешнюю бесконечную кампанию постоянных промахов, которые находятся на грани мошенничества. В итоге самый прозрачный элемент на земле, суть светового образования, попал в темную дыру.

Тем временем с другой стороны планеты надвигаются новые силы, оснащенные новыми блокчейновыми деньгами, и в поисках прозрачности эти силы продолжают наступать. Они не стремятся отомстить, они не жаждут крови, они хотят нового социального порядка с новой финансовой структурой.

В этом новом социальном изменении очевидны три явления. Во-первых, распалось, наконец, ложное представление о том, что экономические правила неизменны! Правила экономической игры могут меняться, и они изменятся. Второе явление касается физики денег, и сейчас оно меняет представление о том, что деньги всегда текут сверху пирамиды вниз. Мы привыкли получать деньги от своей компании, компания использует деньги, полученные из банков, и денежный поток всегда идет от тех, кто в основном ими владеет, и он направлен вниз. Но неожиданно деньги стали «расти» снизу вверх, они приумножаются и распространяются от нижней части пирамиды вверх.

И третье, самое главное явление заключается в том, что существует влияние «массовых денег». Что является влиянием «массовых денег» и как это может сказываться на преобразовании рынка в будущем? Владельцы криптовалюты могут казаться на первый взгляд легкомысленными, они могут казаться неорганизованными для традиционных учреждений, они могут казаться молодыми и безумными для пожилых людей из банковской отрасли, но на самом деле все совсем не так. Обладатели «массовых денег» в виде криптовалюты могут двигаться со скоростью ветра навстречу открывающимся возможностям. Обладатели «массовых денег» в виде криптовалюты открыты для новых преобразований и призывают к изменению. Держатели «массовых денег» в виде криптовалюты определяют свое направление через демократически принятые мудрые решения масс. Есть ли что-то плохое в системе вознаграждения, которую они изобрели для себя? И должно ли все проходить только через кабинеты людей в костюмах, сидящих за стеной?

Когда эти валютные войска начнут добиваться прозрачности в алмазной отрасли, а они будут это делать, мы станем свидетелями самого поразительного финансового «большого взрыва» из когда-либо происходивших. С одной стороны, алмазная отрасль будет преобразовываться через рынок с прозрачной стоимостью, связанный как с рынком криптовалюты, так и с финансовым рынком. С другой стороны, массовые участники этой революции будут страховать свои средства, ориентируясь на свет, излучаемый бриллиантами.



