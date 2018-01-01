Акции компании GEM Diamonds взлетели после добычи 910-каратной громадины на руднике Летсенг

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Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Алмаз весом 910 каратов, добытый на руднике Летсенг (Letšeng) компании GEM Diamonds в Лесото, может принести ей более $ 40 млн и помочь поддержать находящийся под давлением баланс фирмы.

Акции GEM выросли на 13% в начале торгов 15 января на Лондонской фондовой бирже. Однако, если исходить из 12-месячного базиса, то следует отметить, что компания потеряла пятую часть своей стоимости.

«В настоящее время мы прогнозируем, что средняя цена реализации алмазов с рудника Летсенг достигнет $ 2 452 за карат, а прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации составит в 2018 году $ 104 млн, что включает в себя добычу крупных алмазов с высокой стоимостью и нормализацию ее до исторических уровней», - заявил Эдвард Стерк (Edward Sterck), аналитик компании BMO Capital Markets.

«Если добыча более крупных алмазов из рядовой руды нормализуется так, как это ожидается, то вклад от камня весом 910 каратов может обеспечить благоприятные условия для денежных потоков и прибыли», - добавил он. Чистый отток денежных средств в GEM Diamonds за период с июня 2016 года по июнь 2017 года составил $ 50 млн, что поставило компанию в позицию чистого должника.

В понедельник GEM Diamonds объявила, что этот алмаз – весом 910 каратов, цвета D, типа II A – стал, «как считают», пятым по величине алмазом ювелирного качества из когда-либо добытых. «Это знаковая находка для всех заинтересованных сторон компании Gem Diamonds, включая наших сотрудников, акционеров и правительство Лесото, а также нашего партнера по руднику Летсенг», - заявил Клиффорд Элфик, генеральный директор GEM Diamonds в своем сообщении.

Впрочем, остается под вопросом, получит ли GEM Diamonds то, на что рассчитывает, за этот камень. Прогнозирование цен на крупные алмазы с высокой стоимостью дело сложное, утверждает Стерк. Lucara заработала $ 53 млн от продажи своего алмаза Lesedi La Rona весом 1 109 каратов - на $ 10 млн меньше, чем она заработала за добытый годом ранее алмаз весом 813 каратов - из-за его более низких характеристик для огранки.

Стерк сказал, что еще одной проблемой, с которой сталкиваются горняки, торгующие крупными алмазами, является то, что существует ограниченное количество ограночных компаний с балансами, позволяющими взять на себя большие денежные обязательства по обработке крупных алмазов. Рынок также стал «... несколько насыщенным, учитывая количество крупных алмазов, которые производила Lucara в последние годы», сказал он.

Комментируя сделанное в октябре объявление о результатах работы компании в третьем квартале, Элфик отметил, что рынок крупных камней был сильным. «Рынок высококачественных алмазов с рудника Летсенг оставался твердым в течение этого периода при цене на алмазы на июльском тендере почти в $ 2 400 за карат».



