Еженедельный обзор рынка от Rapaport

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Источник: Rapaport News

(diamonds.net) – Торговля бриллиантами устойчива после положительного сезона розничной торговли в Соединенных Штатах. Signet снова разочаровывает, поскольку объем продаж в ноябре-декабре снова упал на 3% до $1,9 млрд из-за затруднений, связанных с программой внешнего кредитования, падением объема продаж линии «Вместе навсегда» (Ever Us) и снижением эффективности рекламы. В универмагах после спада наблюдается подъем, и в Macy’s и J.C. Penney отмечается рост продаж ювелирных изделий. Объем продаж ювелирного дома Richemont в третьем квартале вырос на 5% - до $2,2 млрд. Растут ожидания в отношении китайского Нового года (16 февраля) после роста объемов продаж Chow Tai Fook на 12% в третьем квартале в Китае, без изменений в Гонконге и Макао. Предвидится устойчивый спрос на алмазы в ходе январских торговых сессий компаний АЛРОСА и De Beers, принимая во внимание то, что производители бриллиантов готовы увеличить объемы производства для пополнения стоков в первом квартале. Шмуэль Шнитцер (Shmuel Schnitzer) покидает пост президента Израильского института алмазов (Israel Diamond Institute, IDI).

Фантазийные камни. Складывается неоднозначная ситуация с камнями фантазийной формы, при этом непрямоугольные формы идут лучше, чем прямоугольные и квадратные. Огранка «овал» продается очень хорошо, затем идут огранка «груша» «кушон». Огранки «изумруд» и «радиант» имеют хороший спрос, а на камни огранки «принцесса» спрос слабый. Хорошо продаются камни больших размеров. Устойчивый спрос на бриллианты весом от 6 до 10 каратов отличного качества. Отмечается ограниченное предложение на огранки «овал», «груша» и «изумруд». США поддерживают рынок камней фантазийной формы весом до 1 карата, имеющих коммерческое качество и продающихся по умеренной цене. Спрос на Дальнем Востоке улучшается, поскольку потребители ищут камни фантазийной формы по хорошим ценам. Бриллианты фантазийной формы низкого качества изготовления и плохой огранки являются неликвидными, и их трудно продать даже с очень большими скидками.

Соединенные Штаты. Отмечаются положительные ожидания и устойчивая активность по мере того, как оптовики возвращаются с рождественских каникул. Дилеры оптимистично настроены в отношении 2018 года благодаря окрепшей экономике, роста фондового рынка и снижения налогов. Объем продаж ювелирных изделий увеличивается благодаря росту в крупных самостоятельных магазинах и универмагах. Отмечается ослабление лидера рынка - Signet. Хорошо обстоят дела с бижутерией.

Бельгия. Дилеры возвращаются с каникул в оптимистичном настроении. Спрос на Дальнем Востоке устойчивый перед китайским Новым годом. Дилеры ожидают американских заказов после праздника. Основное внимание сосредоточено на камнях чистоты VVS2-SI2. Слабый спрос на камни «с изъяном». Спокойная торговля алмазами, похоже, улучшится в следующую пару недель во время торгов компании АЛРОСА (15 января) и сайта De Beers (22 января).

Израиль. Отмечается осторожная торговля, поскольку трейдеры ожидают возврат товара, выданного на консигнацию на праздники, и окончательных результатов по этому сезону. Внимание сосредоточено на заказах для китайского Нового года. Настроение хорошее ввиду улучшения прибыли за прошлый месяц. Устойчивый спрос на бриллианты весом от 0,30 до 1,49 карата, цвета G-J, чистоты VS-SI. Хорошо обстоит дело также с камнями весом 1 карат, цвета D, чистоты IF. Производители бриллиантов ожидают устойчивого рынка алмазного сырья во время предстоящих торгов АЛРОСА и De Beers.

Индия. Торговля идет сравнительно спокойно, поскольку американские и европейские дилеры медленно возвращаются с рождественских и новогодних каникул. Иностранные покупатели из Китая, Южной Кореи и Израиля ведут поиск товара. Устойчивый рынок на камни весом 1 карат, цвета I-L, чистоты VS-SI. При этом отмечается дефицит камней с более низкими показателями цвета. Вялый спрос на камни весом 0,70 карата. Объем производства бриллиантов – ниже существующей производственной мощности, но ожидается его рост после предстоящего цикла продаж алмазов.

Гонконг. Торговля устойчивая, но рынок спокойнее, чем перед Рождеством. Положительный прогноз на китайский Новый год, принимая во внимание возобновление роста розничных продаж ювелирных изделий в материковом Китае. Хороший спрос на бриллианты весом 1 карат, цвета D-G, чистоты VS-SI. Среди китайского поколения двухтысячных растет популярность дизайнов по заказу покупателей.



