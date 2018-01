Отчет о состоянии рынка в декабре 2017 года

Сегодня

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) – Благодаря праздничному сезону состояние алмазного рынка к концу года улучшилось. К сожалению, это произошло лишь в конце декабря. Трейдеры сообщили о хорошем спросе, а складские запасы, наконец, значительно сократились.

В последний месяц года и АЛРОСА, и De Beers сократили объемы предложения алмазов на рынок. От ритейлеров поступали противоречивые сообщения, хотя в целом праздничный сезон прошел хорошо. Signet заявила, что у нее объем продаж в третьем квартале сократился, а Pandora сообщила о 5-процентном росте объемов сопоставимых магазинных продаж. Ожидается, что Richemont, Tiffany и другие ритейлеры дорогостоящих ювелирных изделий сообщат о хороших и устойчивых объемах продаж в четвертом квартале.

Соединенные Штаты

Самый важный сезон продаж подошел к концу, и создается впечатление, что результаты объемов продаж бриллиантов и бриллиантовых ювелирных изделий являются противоречивыми. До самого конца праздничного сезона у алмазных трейдеров были относительно большие складские запасы товаров при низком спросе. Среди них были камни фантазийных форм невысокой чистоты и низкокачественного исполнения, а также крупные низкокачественные бриллианты круглой и фантазийной огранки. Существуют также проблемы с ликвидностью, и трейдеры сообщали, что на всех уровнях чувствуется потребность в денежных средствах – от владельцев магазинов до крупных дилеров.

Во время праздничного сезона независимые ювелирные ритейлеры стремились получить объемы на консигнацию, от чего очень стараются воздерживаться трейдеры. Одним из товаров, за которым особенно охотились владельцы магазинов, являются бриллианты весом 1-3 карата, имеющие огранку «овал» и хорошее исполнение. Этот вид товара трудно найти, что делает неосуществимым желание получить их на консигнацию. Магазины были заинтересованы иметь у себя также бриллианты круглой огранки весом 1-3 карата.

Вообще, у ритейлеров, которые адаптировались к изменяющемуся рынку и либо продавали, предлагали дизайны, либо действовали иным путем для привлечения потребителей в свои магазины, дела шли лучше. Это в большей мере относится к специализированным ювелирам, чем к крупным, универсальным магазинам. Похоже, что у сетей дела шли лучше, а у небольших самостоятельных магазинов, похуже.

Одним из таких примеров является компания Tiffany. Ритейлер, торгующий дорогостоящими изделиями, открыл кофейню в своем здании на 5-ой авеню, где расположен его флагманский магазин, предлагая завтрак у Тиффани, как в книге Трумэна Капоте (Truman Capote) и кинофильме, в котором главную роль сыграла Одри Хэпберн (Audrey Hepburn). Идея оказалась очень успешной, интерес настолько высокий, что практически невозможно заказать столик. Еще важнее то, что это в значительной мере увеличило число посетителей в магазине.

Signet продолжила продвигать свою программу продаж изделий с двумя камнями, и, хотя ее рекламные фильмы были очень традиционными и не создали чего-то неповторимого, похоже, что дела этой компании в праздники шли лучше, чем в прошлом году. аналогичным образом, многие ритейлеры делали упор на бренды, которые повысили объемы продаж бриллиантовых ювелирных изделий в Соединенных Штатах.

Несмотря на усилия специализированных ритейлеров, онлайновые магазины и магазины, торгующие со скидками, продолжили отнимать у них объемы продаж, особенно в сегменте недорогих изделий. в универмагах, страдавших от уменьшения числа посетителей в течение некоторого времени, вероятно, дела шли не очень хорошо с продажей ювелирных изделий в этот праздничный сезон. В частности, трейдеры указывают на Kohl’s и Macy's, несмотря на тот факт, что они предлагали большие скидки. Хотя это является распространенным способом привлечения покупателей во время праздников, потребители ювелирных изделий, вероятно, хотят больше, чем снижения цен, в чем специализированные ювелиры имеют возможность отличиться.

Вообще, трейдеры сообщили о спросе на однокаратные бриллианты круглой огранки высокой чистоты и хорошего исполнения, продаваемые специализированными ювелирами. Кроме того, отмечался спрос на бриллианты круглой огранки весом 3 и 4 карата. Большой спрос был на бриллианты огранки «овал» очень хорошего и отличного исполнения, как и на бриллианты огранки «груша». Крупные бриллианты огранки «изумруд» хорошего качества тоже пользовались спросом, хотя меньшим, чем камни огранки «овал». Продолжает снижаться интерес потребителей к бриллиантам огранки «принцесса» даже очень хорошего исполнения.

Индия

Декабрь стал временем снижения складских запасов. Можно сказать, складские запасы, наконец-то, сократились. Индийский алмазный центр страдал от высокого уровня складских запасов в течение всего года, и сочетание уменьшения объемов покупок алмазов, закрытия производств на время праздника Дивали и переход бриллиантов из рук их индийских производителей и трейдеров в руки изготовителей ювелирных изделий и ритейлеров за границей в некоторой степени повысило давление.

Как всегда, те, кто придерживал бриллианты в то время, когда цены на них падали, в надежде окупить свои затраты и расходы тогда, когда цены восстановятся, увидели, что цены на бриллианты только продолжали снижаться, и пострадали еще больше. И наоборот, те, кто продавал, несмотря на снижение цен, в конечном счете, выиграли. Существующие финансовые проблемы, поразившие всю отрасль, продолжали наносить вред индийским компаниям больше, чем другим, доказывая, что расчет на интенсивное финансирование наносит вред во время слабого рынка, каким он и был в течение ряда лет.

После того, как ритейлеры Соединенных Штатов удовлетворили свои потребности, спрос со стороны Индии сократился, особое внимание было уделено нескольким определенным изделиям, а именно бриллиантам круглой огранки с высокими показателями цвета и чистоты и весом 0,30-0,39 карата, камням круглой огранки с показателями GHI/VVS-VS и весом 0,40-0,49 каратов, а также однокаратным бриллиантам круглой огранки цвета D-I, чистоты VVS-SI. И наоборот, трейдеры сообщали о резком падении спроса на камни весом в 6 каратов.

Израиль

Последняя неделя декабря характеризовалась типичным сезонным спадом и избирательным спросом, положив конец нескольким месяцам хорошего спроса на бриллианты. Спрос на бриллианты для рынка швейцарских часов, который был неактивным в течение длительного времени, в последнее время оживился. Несмотря на улучшение ситуации в последние месяцы, трейдеры все еще считают, что рынок неустойчивый.

Отмечался рост спроса на бриллианты весом 0,030-0,39 и 0,40-0,49 карата и повышение спроса на изделия весом от одного до трех каратов. Отмечался хороший спрос на очень мелкие камни весом 5-8 пойнтов, и даже на один пойнт и меньше. С другой стороны, трейдеры сообщали о падении спроса на камни весом полкарата и 0,75 карата, а также на бриллианты весом 2-4 пойнта. Есть сообщения о дефиците ряда бриллиантов - в основном цвета GH и чистоты VS-SI, - что оказало небольшое положительное влияние на цены.

Ситуация с бриллиантами квадратной огранки по-прежнему слабая. Спрос на камни огранки «кушон» и «принцесса» был очень низким. После кратковременного подъема спроса на бриллианты огранки «овал», спрос остыл, поскольку их количество увеличилось.

Хороший спрос отмечается на желтые бриллианты, и отмечается также рост цен.

Гонконг

На рынке бриллиантов в Гонконге тоже отмечалось улучшение, как и на глобальном рынке. Спрос был в основном обусловлен заказами из Китая, который быстро вырос. Объем продаж в материковом Китае гораздо лучше, чем в Гонконге. Трейдеры ожидают увидеть хорошие результаты перед китайским Новым годом, который наступит 16 февраля.

Трейдеры сообщают о дефиците бриллиантов круглой огранки хорошего качества весом в один карат, цвета EFG, чистоты VS-SI. Неплохой спрос отмечается на бриллианты огранки «изумруд», по словам местных трейдеров, особенно камней весом 0,20-1 карат. хорошо продаются камни огранки «изумруд» цвета D-G, чистоты VS, весом 2-3 карата. Спрос на бриллианты огранки «принцесса» был очень низким.





Изменения спроса в глобальных алмазных центрах –

в Индии, Гонконге, Израиле, США





