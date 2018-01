Мировая алмазная промышленность в 2018 году: ключ на старт

Сегодня

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky)

(paulzimnisky.com) – С начала 2017 года до середины декабря цены на алмазное сырье выросли на 2,7%,* а цены на бриллианты упали на 3,5%.** Но, несмотря на сокращение нормы прибыли у производителей бриллиантов, продажи De Beers в сегменте средней части алмазопровода все-таки составили $5,3 млрд, включая $450 млн на последнем сайте, что на 7% выше сопоставимого сайта 2016 года и на 81% выше такого же сайта в 2015 году.

Объем продаж De Beers за полный год был на 5% ниже по сравнению с 2016 годом и на 53% выше по сравнению с 2015 годом. У крупной российской компании АЛРОСА (MICEX: ALRS) продажи в 2017 году могут составить $4,4 млрд, что будет соответствовать показателям 2016 года и на 27% выше, чем в 2015 году.

2017 год стал годом перемещения избыточных товарных запасов из верхнего сегмента алмазопровода в его средний сегмент. Например, и в De Beers, и в AЛРОСА с начала 2017 года и до конца его третьего квартала товарные запасы сократились примерно на 1,6 млн и на 2,3 млн каратов соответственно, несмотря на то, что оба производителя в том году увеличили объемы производства.

По прогнозам, мировой объем производства природных алмазов в 2017 году вырастет примерно до 148 млн каратов, что будет на 7% выше объема прошлого года. Это повышение в основном происходит благодаря началу производства на трех новых рудниках, наращиванию производства на рудниках, где оно ранее было сокращено, и расширению проектов на старых месторождениях.

Несмотря на разные производственные потери и политические трудности, из-за которых в 2017 году прерывалось производство на многих рудниках, включая несчастный случай, остановивший производство на руднике Мир компании АЛРОСА, большинство крупных алмазодобывающих компаний по-прежнему продолжают двигаться к более высоким плановым показателям.

Большинство участников отрасли согласятся, что первое полугодие 2017 года было устойчивым, а второе полугодие несколько разочаровывающим. Спрос на алмазы резко вернулся на прежний уровень в начале 2017 года, поскольку производители бриллиантов в Индии вышли из кризиса ликвидности конца 2016 года, вызванного демонетизацией банкнот высокого номинала, проведенной правительством.

Но в середине года поступление новых бриллиантов на рынок усложнило ситуацию с уже чрезмерными товарными запасами в мире, и производители бриллиантов заметно снизили производственную активность, включая более продолжительные, чем обычно, закрытия фабрик осенью на праздник Дивали.

В последние недели 2017 года активность производителей бриллиантов начала снова возрастать, поскольку отрасль готовилась к пополнению стоков после Рождества и индийского свадебного сезона и к поставкам для удовлетворения спроса в китайский Новый год.

Потребительский рынок Соединенных Штатов в настоящее время поддерживается относительно сильной экономикой. Принимая во внимание то, что фондовый рынок постоянно показывает новые рекордные значения и большинство показателей по занятости находятся на хороших уровнях, настроение покупателей положительное. Этот тренд подкрепляется ожиданием налоговой реформы и недавним назначением нового председателя правления Федеральной резервной системы, который выступает за продолжение «голубиной» политики.

У Signet Jewelers (NYSE: SIG), крупнейшей ювелирной компании Америки, был трудный 2017 год, но бόльшая часть низких показателей может быть обусловлена побочными эффектами, связанными с реструктуризацией компании, а не обязательно с «аппетитом» потребителей Соединенных Штатов. И в самом деле, глобально диверсифицированная Tiffany & Co. (NYSE: TIF) недавно указала на рынок Соединенных Штатов как на один из своих самых устойчивых рынков.

Tiffany также отметила как особо сильный рынок компании в материковом Китае. Последние результаты Chow Tai Fook (HK: 1929), ведущей ювелирной компании Большого Китая, подкрепляют это мнение, поскольку у компании отмечался рост объемов сопоставимых магазинных продаж в течение четырех кварталов подряд на рынке материкового Китая и три квартала подряд в Гонконге и Макао.

Luk Fook (HK: 0590), которая в большей мере присутствует в Гонконге, чем Chow Tai Fook (которая больше сосредоточивает свое внимание на материке), показала рост объемов сопоставимых магазинных продаж более чем на 11% за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября, что выделяется на фоне снижения в течение трех предшествующих сопоставимых годов.

21 ноября Chow Tai Fook описала существующий рынок как «поворотный момент, … принимая во внимание восстановление зарождающегося ювелирного рынка», а Luk Fook недавно отметила «улучшение» климата.

Соединенные Штаты по-прежнему являются самым крупным рынком конечного потребителя бриллиантов, доля которого составляет около 50%. Самыми быстрорастущими крупными рынками отрасли являются Большой Китай, включающий материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань, а также Индия.

По оценкам, глобальное предложение алмазов в 2018 году немного уменьшится - на 1,5%, до 146 млн каратов, и предполагается, что глобальный оптовый спрос на бриллианты достигнет $26,6 млрд, что на 3,8% больше по сравнению с 2017 годом.

Вступая в 2018 год, необходимо отметить ряд вероятных «катализаторов» алмазной отрасли, за которыми стоит понаблюдать:

Индийский миллиардер Анил Агарвал (Anil Agarwal), который проявляет большой интерес к алмазам и сейчас является крупнейшим акционером Anglo American (LSE: AAL), материнской компании De Beers, после скупки акций в течение 2017 года в 2018 году может принять шаги к приобретению контроля над компанией.

В 2018 году АЛРОСА примет решение, будет ли она перестраивать или закрывать рудник Мир после того, как на нем произошел аварийный прорыв воды в августе 2017 года; решение об окончательном закрытии этого рудника поддержало бы динамику глобального предложения/спроса - например, потеря объемов производства алмазов на руднике Мир могла бы быть компенсирована общим объемом новых поставок алмазов с рудника Ренар (Renard) и Ликхобонг (Liqhobong) (двух из трех новых рудников, вступивших в строй в 2017 году).

В декабре акции Tiffany & Co. выросли несколько меньше пиковых значений отчасти из-за спекуляций о поглощении, что может положительно сказаться в 2018 году на доходах компании на международном рынке от продажи предметов роскоши.

Lucara Diamond Corp (TSX: LUC) снова начала добывать руду в южной части рудного тела на месторождении Карове (Karowe), на котором были добыты алмазы Lesedi La Rona («Наш свет») и Constellation («Созвездие»); располагая новой продвинутой системой извлечения крупных камней, Lucara в 2018 году имеет возможность производить еще больше алмазов, достойных освещения в новостях.

Signet Jewelers cмогла восстановиться после разочаровавшего 2017 года в результате ограничений по всей компании, включая продажу своего клиентского кредитного портфеля, закрытие слабых магазинов в торговых центрах, расширение сети магазинов вне торговых центров, интеграцию интернет- и цифровых технологий в стратегии продаж и изменения в руководстве.

Руководимая правительством Зимбабве (частная) компания ZMDC начала добычу конгломерата на месторождении Маранге (Marange) с использованием нового оборудования стоимостью $30 млн, что может повысить объем производства алмазов в 2018 году примерно до 3,5 млн каратов по сравнению с объемом всего немногим более 2,0 млн каратов в 2017 году.

Рудник Воорспуд (Voorspoed) компании De Beers в ЮАР, рудник Гхагху (Ghaghoo) компании Gem Diamond (LSE: GEMD) в Ботсване и алмазный проект Бандер (Bunder), ранее принадлежавший Rio Tinto (LSE: RIO) - все они продаются и в 2018 году могут получить новых владельцев.

По мере проведения добычи алмазов на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) компаний De Beers и Mountain Province Diamonds (TSX: MPVD) на все бо́льших глубинах в 2018 году больше руды будет, возможно, поступать из центрального разрабатываемого участка. Эта руда, как ожидается, будет иметь меньшее содержание алмазов, но камни будут более высокого качества.

И Kennady Diamonds (TSX-V: KDI), и Peregrine Diamonds (TSX: PGD) сообщили, что в 2017 году они вели переговоры с потенциальными стратегическими партнерами, что говорит о возможном заключении сделок в 2018 году.

Контур сортировки отходов Stornoway Diamonds (TSX: SWY), который устанавливается для уменьшения разрушения алмазов в процессе обработки, может оказаться эффективным, когда войдет в эксплуатацию во втором квартале 2018 года. Вероятным результатом может стать достижение более высокой средней цены алмазов с рудника Ренар компании Stornoway.

После разочаровывающего 2017 года горная добыча на участках с более низким содержанием алмазов на руднике Ликхобонг (Liqhobong) компании Firestone Diamonds (LSE: FDI) близится к завершению, и ожидается, что производство переместится на участки открытой добычи, где в 2018 году будут добываться алмазы более высокого качества.

Анализ предложенной Горной хартии ЮАР будет проведен в середине февраля 2018 года, что может сказаться на собственности и предприятиях алмазных компаний в стране, включая De Beers и Petra Diamonds (LSE: PDL).

Дальнейшая работа на руднике Луаше (Luaxe) в 2018 году - вероятно, самом важном неразработанном алмазном проекте в мире - может внести больше ясности в вопросы о ресурсах и объемах производства алмазов, а также о начале производства, которое в настоящее время ожидается где-то после 2020 года.

Продолжающееся ослабление доллара США в 2018 году может поддержать вектор глобального потребительского спроса на предметы роскоши, в то время как изменение траектории движения доллара может оказать неблагоприятное влияние.

В 2018 году ожидается доработанное технико-экономическое обоснование по проекту Стар-Орион Саут (Star-Orion South) компании Shore Gold's (TSX: SGF) в провинции Саскачеван, Канада, что может изменить экономику проекта, снизив капитальные затраты до производства почти на $2 млрд.

В 2018 году ожидается, что North Arrow Minerals (TSX-V: NAR) создаст геологоразведочный лагерь и проведет бурение на своем участке Мел (Mel), где открыто самое последнее месторождение алмазов в Канаде, что в дальнейшем может продемонстрировать значимость этого открытия.

В 2018 году ожидается увеличение объема производства созданных в лаборатории алмазов, но растущий потребительский спрос на этот товар все еще неясен, и объем производства крупных камней ювелирного качества составляет лишь небольшую долю от объемов производства природных алмазов.

У Dunnedin Ventures (TSX-V: DVI) есть планы осуществить первую программу бурения в 2018 году на своем проекте Кахуна (Kahuna) в территории Нунавут в Канаде, что может привести к новому открытию алмазов около золотого прииска Мелиадин (Meliadine) компании Agnico Eagle (TSX: AEM), который сейчас разрабатывается.

Во втором полугодии 2018 года Lucapa Diamond (ASX: LOM) собирается начать производство на руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, имеющем потенциал по производству алмазов по средней цене свыше $1 000 за карат.

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), созданная алмазной отраслью для возобновления видового маркетинга бриллиантов, может оказать влияние на потребительский спрос после запуска второй кампании в Соединенных Штатах, а также первой кампании в Индии в ноябре 2017 года и первой кампании в Китае в апреле 2018 года.

Five Star Diamonds (TSX-V: STAR) планирует продолжать проведение геологоразведочных работ и разработку на более чем 20 кимберлитовых проектах в Бразилии в 2018 году, что может привести к тому, что Бразилия на деле внесет более важный вклад в глобальное предложение алмазов.

Компания Diamond Foundry (частная), базирующаяся в Соединенных Штатах и производящая искусственные алмазы, планирует построить предприятие “MegaCarat foundry” («Мегакаратная плавильня») в штате Вашингтон, причем первые реакторы планируется запустить во втором квартале 2018 года, что добавит примерно 100 000 каратов к текущему годовому объему производства компании.

* Индексировано к значению 100 по состоянию 24 декабря 2016 года. Более подробную информацию можно найти на www.roughdiamondindex.com. ** Цены на бриллианты основаны на данных, собранных путем выборки цен интернет-ритейлеров, особенно на круглые бриллианты весом 0,5-1,5 карата, почти бесцветные, чистоты VS, очень хорошей огранки.

Все цифры приведены в долларах США, если не оговорено иное.

De Beers на 85% принадлежит компании Anglo American plc, а 15% принадлежат правительству Республики Ботсвана.

Во время написания данной статьи Пол Зимниски занимал длинную позицию по акциям Lucara Diamond Corp, Stornoway Diamond Corp, Mountain Province Diamonds Inc, Kennady Diamonds Inc, Tsodilo Resources Ltd, North Arrow Minerals Inc, Signet Jewelers Ltd and Peregrine Diamonds Ltd. Пожалуйста, ниже смотрите полный перечень.

Пол Зимниски является независимым аналитиком алмазной отрасли, автором индекса цен на алмазы Zimnisky Global Rough Diamond Price Index и издателем распространяемого по подписке ежемесячного отраслевого информационного бюллетеня State of The Diamond Market («Состояние алмазного рынка»). 6 февраля 2018 года он будет выступать на инвестиционной конференции Mining Indaba в Кейптауне, ЮАР, а также 9 мая в Нью-Йорке на конференции Mines and Money («Рудники и деньги»). С ним можно связаться по paul@paulzimnisky.com и в Twitter @paulzimnisky.