Индекс цен на алмазы Зимниски растет по мере улучшения спроса

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Автор: Генри Лейзенби (Henry Lazenby)

(miningweekly.com) – Глобальный индекс цен на алмазы Зимниски (Zimnisky Global Rough Diamond Price Index) к середине декабря подрос на 2,7%, в то время как цены на бриллианты снизились на 3,5% за тот же период, заявил в новом сообщении на своем блоге алмазный аналитик Пол Зимниски (Paul Zimnisky).

Причина этого, по мнению этого аналитика из Нью-Йорка, заключается в том, что 2017 год стал годом избыточного передвижения товарных запасов из добывающего сегмента алмазной промышленности в ее перерабатывающий сегмент.

Несмотря на сокращение прибыли производителей бриллиантов, в этом году отраслевой мидстрим тем не менее закупил алмазное сырье у De Beers на сумму 5,3 млрд долларов, в том числе на 450 млн долларов в ходе последнего сайта, который, по словам Зимниски, по своему объему превысил такой же сайт предыдущего года на 7%, а сайт 2015 года - на 81%.

Продажи De Beers за весь год снизились на 5% по сравнению с прошлым годом и выросли на 53% по сравнению с 2015 годом. Согласно аналитику, в 2017 году крупнейшая российская компания АЛРОСА намеревается продать алмазного сырья на сумму 4,4 млрд долларов, что будет соответствовать 2016 году и на 27% превышать показатель 2015 года.

Спрос на необработанные камни растет, и лидеры отрасли De Beers и АЛРОСА сообщают, что их запасы в третьем квартале уменьшились примерно на 1,6 млн и 2,3 млн каратов соответственно - несмотря на то, что в этом году обе компании увеличили производство.

По оценкам, в 2018 году глобальное предложение алмазов незначительно снизится - примерно на 1,5%, до 146 млн каратов, а глобальный спрос на бриллианты в следующем году составит 26,6 млрд долларов, что на 3,8% больше, чем в 2017 году.

По прогнозам, в 2017 году объем мирового производства природных алмазов вырастет примерно до 148 млн каратов, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Увеличение в основном связано с запуском трех новых значительных алмазных рудников, возобновлением ранее свернутых производств и расширением проектов на старых рудниках.

Положение с товарными запасами в добывающем сегменте осложняется тем, что большинство крупных горнодобывающих компаний все еще поддерживают темпы производства, стремясь в полном объеме выполнить намеченные планы, заявил Зимниски.

РОСТ СПРОСА

Аналитик охарактеризовал вторую половину 2017 года как «разочаровывающую». В начале 2017 года спрос на сырье резко восстановился, так как производители в Индии оправились от кризиса ликвидности в конце 2016 года, вызванного демонетизацией правительством крупных банкнот.

«Однако к середине года новый поток бриллиантов, достигший рынка, усугубил положение дел с и так уже переполненными мировыми товарными запасами бриллиантов, и производители бриллиантов заметно снизили темпы производства, прервав его более долгими, чем обычно, прекращениями работы в период осеннего праздника Дивали», - отмечает аналитик.

В последние недели активность производителей бриллиантов снова начала расти, так как индустрия готовится пополнить запасы после рождественских праздников и индийского свадебного сезона, чтобы успеть удовлетворить спрос в ходе празднования китайского Нового года.

Кроме того, следует учитывать то обстоятельство, что важнейший потребительский рынок США в настоящее время поддерживается относительно сильной экономикой, отметил Зимниски. «Когда фондовый рынок регулярно демонстрирует новые рекордные максимумы, а большинство показателей занятости находятся на благоприятных уровнях, настроения потребителей позитивны. Ожидание налоговой реформы и недавнее назначение нового председателя ФРС, который выступает за продолжение мягкой политики, поддерживает эту тенденцию», - пишет он.

США по-прежнему являются самым крупным рынком конечных потребителей бриллиантов, составляя примерно 50% от мирового рынка. Большой Китай (в который входят материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань) и Индия, являются самыми быстрорастущими крупными рынками алмазной отрасли.



