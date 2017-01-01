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Знаки отличия: что представляют собой включения

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Экспертиза

(Rapaport) - Включения - это фирменный знак природного бриллианта. Алисиа Иннз (Alethea Inns), директор по вопросам геммологии и образованию в Американском геммологическом обществе (American Gem Society, AGS), раскрывает увлекательные факты, связанные с этим явлением.

Что такое включения?

В мире геммологии включениями называются особенности, видимые внутри необработанного кристалла или в ограненном драгоценном камне. Включения важны для геммологии, потому что они могут рассказать подготовленным геммологам о том, является ли драгоценный камень естественным, синтетическим или облагороженным, или даже о том, где он был добыт.

О включениях часто говорят как о «дефектах» или «изъянах», но на самом деле они являются частью естественного геологического процесса и важной и увлекательной частью геммологии. Включения делают каждый алмаз или ограненный из него бриллиант уникальным, так как не бывает двух идентичных камней. Включения даже используются геммологическими лабораториями для проверки подлинности бриллианта. Бриллиант с естественными включениями подобен снежинке.

Включения могут состоять из других минеральных кристаллов, которые выглядят так, как их и называют - например, разрыв кристаллической решетки называется «перо», потому что он может напоминать текстуру пера. Точечное включение - это то, что похоже на точку, а тонкие удлиненные включения называются «иглами».

Каким образом изъяны в бриллианте усиливают его характеристики в качестве уникального и подлинного камня?

Включения часто используются для определения относительной ценности бриллианта в зависимости от их размера, характера, количества, положения в камне и рельефа - или видимости, - но они также играют намного бо́льшую роль. Включения рассказывают нам историю бриллианта - как он сформировался, какой путь проделал в земле и как попал на ее поверхность. Фактически, для геологов и исследователей наиболее ценными алмазами являются те, что содержат большие видимые включения. Некоторые геологи посвящают всю свою карьеру изучению одного типа включений в алмазах и того, о чем это говорит. Дело в том, что алмазы действуют как сосуды, захватывающие минералы из мантии Земли, и в связи с этим могут дать нам информацию о среде их роста и даже о возрасте нашей планеты. Самые древние алмазы и бриллианты достигают возраста до 3,5 миллиардов лет, чего нельзя сказать о бриллианте, выращенном в лаборатории.

Как они формируются? Какие условия в земле должны для этого быть?

Условия должны быть соответственными не только для формирования алмазов, но и для формирования включений, которые оказываются внутри них. Как правило, алмазы формируются на глубинах более 150 километров при давлениях около 5 ГПа (гигапаскалей) и при температуре в 1000 градусов Цельсия, а также нуждаются в конкретной химии для роста. Вот почему они представляют собой геологическую редкость. Алмазы выносятся на земную поверхность магмой - расплавленной и полурасплавленной породой, находящейся под земной поверхностью – более молодой, нежели вмещающая алмазы порода, в которой они были сформированы. Эти два типа породы, в которых алмазы растут в мантии, являются эклогитом и перидотитом и встречаются на разных глубинах земли.

Алмазы выносятся на земную поверхность в одном из лишь трех редких видов магмы. Наиболее важный тип магмы известен как кимберлит, такой, как добывается на руднике Даявик (Diavik) в Канаде. Рудник Аргайл (Argyle) в Австралии известен своими розовыми алмазами, извлекаемыми из более редкого типа магмы, называемого лампроитом, с совершенно другой геохимией. Розовые алмазы из Аргайла часто имеют коэситовые включения, которые представляют собой прозрачные кристаллы с высоким рельефом.

Как включения проявляются в алмазах?

Большинство алмазных включений классифицируются как сингенетические, что означает, что включения сформировались в то же время, что и содержащий их минерал. Гранат является примером сингенетического включения, которое вы можете найти в алмазе, и обычно представляет собой темный красноватый кристалл.

Кроме того, алмазы классифицируются по разным типам в зависимости от количества азота, которое агрегатируется в кристаллической решетке. Некоторые типы бриллиантов можно классифицировать по типам включений - например бриллианты Ib содержат в себе кластеры темных «игл Ib». Большие бриллианты из Южной Африки с включениями N2 и N3 часто содержат в себе прозрачные кристаллы граната с высоким рельефом и имеют тонкую прозрачную линию роста, известную как «прозрачная кристаллизация».

Несмотря на то, что все еще остаются без ответа вопросы о том, как именно образуются алмазы, их включения являются окном в историю Земли и рассказывают об их путешествии на поверхность. Они дают вам возможность взять с собой часть этой истории, и тогда вы сможете любоваться бриллиантами и снаружи, и изнутри.

Эта статья была впервые опубликована в специальном приложении, подготовленном в сотрудничестве с Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association).

 

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