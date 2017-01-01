В преддверии своего юбилея смоленский «Кристалл» удерживает позиции на высококонкурентном рынке

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В наступающем году 1 марта Производственному объединению «Кристалл», находящемуся в Смоленске, исполняется 55 лет. В теперь уже далеком 1963 году запущенный в этом городе завод стал первым в отечественной промышленности предприятием по огранке алмазов. Он до сих пор остается крупнейшим центром переработки алмазного сырья в России, обеспечивая значительную добавочную стоимость добываемым в стране драгоценным камням.



Фото: ПО «Кристалл»

Высокопрофессиональная работа смоленских огранщиков способствовала тому, что на мировом рынке заговорили о «русской огранке» как об огранке наивысшего качества. За бриллианты «русской огранки» покупатели были готовы платить и платили больше - порой на 10 процентов.

В преддверии своего юбилея смоленский «Кристалл» на прошлой неделе организовал пресс-тур по предприятию для работников СМИ, в ходе которого журналисты ознакомились с работой целого ряда подразделений – разметочного центра, участка лазерного распиливания, ограночного цеха, а также побывали в заводском музее. По завершении осмотра состоялась пресс-конференция генерального директора производственного объединения Максима Шкадова.

Уходящий год оказался сложным для «Кристалла» в силу ряда факторов, возникших в предыдущие годы, рассказал он. В прошлом году была отменена таможенная пошлина на экспорт алмазного сырья, что привело к его удорожанию для российских покупателей. Одновременно наблюдалось спекулятивное повышение цен на алмазное сырье на фоне снижения цен на конечную продукцию – бриллианты. Кроме того, резко обострилась конкуренция на алмазном рынке. В Индии, которая практически превратилась в мирового монополиста алмазообработки, располагая дешевой рабочей силой, предприятия переходят на новейшие технологии и выпускают теперь все категории бриллиантов, хотя раньше производили только мелкие камни.

Тем не менее в этих условиях «Кристаллу» удается поддерживать высочайшее качество работы и благодаря этому удерживать свои позиции на высококонкурентном рынке. Смоленское предприятие является одним из немногих в мире, которое в массовом масштабе производит бриллианты с качеством огранки “Triple Excellent” (при которой пропорции, полировка и симметрия камня совокупно получают три оценки «отлично» - прим. ред.). По словам Максима Шкадова, это то, что помогает «Кристаллу» выжить.



Фото: ПО «Кристалл»



Говоря о судьбе алмазогранильной отрасли в России, Максим Шкадов, упомянув об указах российского президента, в которых говорится о необходимости создания новых рабочих мест, подчеркнул, что перерабатывать природные ресурсы следует внутри страны и именно в этой сфере создавать рабочие места. В этом направлении и движется работа в правительстве, где готовится «дорожная карта», целью которой является развитие отрасли и либерализация торговли.

В конце ноября на «Кристалле» с официальным визитом побывал Президент АК «АЛРОСА» Сергей Иванов, который отметил, что, несмотря на то, что, к сожалению, огранка в России в целом стагнирует, завод «Кристалл» продолжает развиваться, имеет хорошие перспективы. В настоящее время обе компании ведут подготовку к подписанию трехлетнего договора о поставке алмазного сырья, что позволит загрузить смоленское предприятие и сохранить рабочие места.

«У нас база на сегодняшний день одна из лучших в мире. Огранщики наши и наши специалисты не могут быть не востребованы. Это абсолютно очевидно», - сказал Максим Шкадов. То, что «Кристалл» находится на стадии подписания нового трехлетнего соглашения с компанией АЛРОСА, которая расширила границы предыдущего соглашения с точки зрения объема и ассортимента, по его мнению, позволяет рассчитывать на определенную перспективу.

Фото: ПО «Кристалл»

Коснувшись положения дел в мировой отрасли производства бриллиантов, Максим Шкадов упомянул о ее чрезмерной закредитованности, достигающей 15 миллиардов долларов, и о роли, которую в этом играет Индия, что, по его мнению, создает определенную опасность для всех участников мирового рынка.

Поскольку подавляющая часть продукции «Кристалла» идет на экспорт, для компании важно иметь уверенные каналы сбыта на мировом рынке, где, однако, усиливается конкуренция со стороны других товаров из категории роскоши, а также со стороны синтетических бриллиантов, которые, по словам Максима Шкадова, постепенно убивают рынок мелкоразмерных природных бриллиантов. В этих условиях, отметил он, важной представляется работа Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), направленная на видовое продвижение природных бриллиантов на рынке.

На «Кристалле», говорит Максим Шкадов, практически нет оттока и текучести кадров. Предприятие располагает собственным лицензированным учебным центром, выдающим дипломы государственного образца. Кроме того, «Кристалл» совместно со смоленским филиалом Московского энергетического института разработал программу получения диплома государственного образца о высшем образовании с присвоением квалификации «менеджер по алмазообработке», т. е. инженер-технолог по обработке алмазов. Профессия огранщика в нынешних условиях уникальна, и те, кто ею владеет, дорожат своими рабочими местами.



Фото: ПО «Кристалл»

«Чтобы подготовить нормального огранщика, нужно три года, - рассказывает он. – У нас первоначальный цикл для получения профессии составляет шесть месяцев. К тому, чтобы выполнять производственные нормы, а они достаточно жесткие, люди приходят в течение трех лет. Кроме того, в процессе обучения отсеивается до 25% обучаемых, потому что не все готовы, оказывается, к этой работе – она достаточно сложная. По нашей статистике, где-то 25% отсеивается в процессе обучения и 25% уходит в процессе достижения нормативов. Примерно 50% остается». В этом году «Кристалл» набрал 80 человек для обучения профессии огранщика.

В настоящее время завод делает ставку на повышение производительности труда и эффективности обработки сырья, что дает свои результаты и позволяет двигаться вперед, к положительному результату, хотя предприятие еще не в полной мере покрывает свои затраты. Большое внимание уделяется маркетинговой стратегии и работе с клиентами. Хотя продукция «Кристалла» в основном ориентирована на оптовых покупателей и завод продвигает ее в том числе и на собственной онлайн-платформе, недавно усилиями отдела маркетинга был открыт и заработал Интернет-магазин, предлагающий сертифицированные бриллианты для розничных покупателей, которые, среди прочего, могут сами себе создать украшение, воспользовавшись услугами сайта.

Как подчеркнул Максим Шкадов, все усилия завода сейчас направлены на то, чтобы не допустить перебоев с загрузкой производства алмазным сырьем, сохранить предприятие, его кадры и работать в тех рыночных условиях, которые существуют на сегодняшний день.

Владимир Малахов, Rough&Polished, Смоленск-Москва



