АЛРОСА последней задумалась над блокчейном для алмазов

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Автор: Лия Меирович (Leah Meirovich)

(Rapaport) - АЛРОСА рассматривает возможность внедрения технологии блокчейн или других технологических идей применительно к своему алмазному сырью и бриллиантам для решения проблем, относящихся к алмазам из зон конфликтов и необъявленной синтетике, сообщила компания изданию Rapaport News.

«Если отрасли удастся создать систему отслеживания, это решит ряд проблем и задач, с которыми она сталкивается в настоящий момент», - заявил представитель российской компании в сообщении по электронной почте на прошлой неделе.

«Это позволит [отрасли] закрыть проблему[ы] конфликтных алмазов, а также необъявленной синтетики. В идеале система отслеживания должна отслеживать и предоставлять … информацию о времени и месте добычи необработанного алмаза, информацию о производителях бриллиантов и о всех этапах, которые прошел камень, прежде чем он попал на полки магазина», - добавил представитель компании.

Идея использования технологии блокчейн для отслеживания транзакций с алмазами набрала силу в последнее время, и в этом месяце De Beers объявила, что инвестирует в систему отслеживания. В исследовании, проведенном Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) в прошлом году, подробно рассказано о возможностях блокчейн, предлагаемых алмазной промышленности, и эта организация в настоящее время ведет переговоры с De Beers о потенциальном совместном предприятии, согласно недавнему заявлению бельгийского торгового органа.

Между тем АЛРОСА в настоящее время изучает варианты, связанные с ведением цифрового учетного журнала, и сделала первые шаги для отслеживания камней на российском рынке, предоставляя бумажные сертификаты, содержащие уникальные идентификационные номера, по которым прослеживается происхождение каждого камня, произведенного в ее ограночном подразделении. Документ содержит информацию о том, где и когда компания добыла необработанный камень.

Хотя этот метод идентификации в настоящее время доступен только для продажи бриллиантов клиентам АЛРОСА, алмазодобытчик стремится распространить его на электронную платформу, которая позволит потребителям получить доступ к информации о камне, включая его происхождение, историю огранки и характеристики. Компания планирует запустить это в качестве пилотного проекта на российском рынке, результаты которого определят, распространит ли она его на другие страны.

«Создание такой системы сделало бы алмазную промышленность более прозрачной, что очень важно для современных потребителей [желающих] знать все о продукте, который они покупают, и о влиянии, в том числе общественном, которое это вызывает, - продолжил пресс-секретарь. - Это может не только повысить доверие потребителей, но и придать некоторую дополнительную ценность нашему продукту, поскольку у потребителей есть готовность платить определенную премию за гарантированное происхождение».

Технология блокчейн, первоначально разработанная для цифровой валюты, хранит постоянную, не поддающуюся взлому запись всех транзакций, которые происходят на платформе. В алмазной промышленности данная технология может позволить пользователям отслеживать камни от источника их происхождения до конечного места доставки, помогая справляться со значительными проблемами, такими как устранение конфликтных алмазов или необъявленных синтетических камней из цепочки поставок.



