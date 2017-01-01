Алмазный миллиардер Дэн Гертлер теперь под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - 20 декабря рапоряжением исполнительной власти в лице президента США Дональда Трампа израильский алмазный миллиардер Дэн Гертлер (Dan Gertler) включен в список лиц, находящихся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) из-за его деловых связей со все более вызывающим вокруг себя полемику президентом Демократической Республики Конго Джозефом Кабилой.

Присвоение Управлением по контролю за иностранными активами статуса «особо обозначенное лицо» означает, что гражданам США запрещено участвовать в сделках с Гертлером или его родственными компаниями и что все его имущество и интересы в США блокируются.

Управление по контролю за иностранными активами также наложило санкции на 19 связанных с Гертлером компаний, включая D.G.D. Investments, D.G.I. Israel, Examon Finance International, Fleurette Properties и даже его семейный благотворительный фонд Gertler Family Foundation.

Гертлер был добавлен в список в соответствии с Глобальным законом Магнитского о подотчетности в области прав человека (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act). Принятый в 2016 году закон разрешает президенту накладывать санкции на лиц, виновных в коррупции или ответственных за нарушения прав человека в отношении информаторов.

В заявлении Казначейства США говорится, что Гертлер «использовал свою тесную дружбу с президентом ДРК Джозефом Кабилой, чтобы выступить в качестве посредника по продаже горнодобывающих активов в ДРК, требуя от многих транснациональных компаний действовать через него для ведения бизнеса с конголезским государством. В результате только в период с 2010 по 2012 годы ДРК, как сообщается, потеряла доходы в объеме более 1,36 млрд долларов США от недооценки горнодобывающих активов, которые были проданы оффшорным компаниям, связанным с Гертлером».

В заявлении также говорится, что Гертлер «выступал вместо или от имени Кабилы, помогая последнему организовывать оффшорные лизинговые компании».

Внук израильской бриллиантовой легенды Моше Шницера (Moshe Schnitzer), Гертлер стал одним из самых выдающихся людей в отрасли благодаря своему алмазному бизнесу в Конго, в конечном итоге распространившемуся и на добычу полезных ископаемых. Но в последнее время его сделки вызвали огонь критики со стороны международных наблюдателей, особенно после того, как его компании несколько раз фигурировали в Панамском и Райском досье с данными об офшорах.

В ответ на это его адвокаты сообщили Международному консорциуму журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), что Гертлер является «респектабельным бизнесменом, который использует огромную часть своего богатства и времени для помощи нуждающимся и различным общинам, и что на это тратятся огромные суммы денег».

Комментариев от Гертлера получить не удалось.