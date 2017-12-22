АЛРОСА делает редкий заход в поле видового маркетинга

22 декабря 2017

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)







(Rapaport) - АЛРОСА пытается создать российскую культуру покупки обручальных колец, развернув рекламную кампанию по продвижению бриллиантов в качестве эмоционального символа.

Компания, традиционно ориентированная на добычу алмазного сырья в качестве своего основного бизнеса, пытается привлечь внимание публики посредством видеокампании и конкурса, который побуждает потребителей искать инновационные способы делать предложение своей избраннице. Участник конкурса, выдвинувший лучшую идею, выиграет бриллиантовое кольцо.

«У нас нет традиции дарить обручальное кольцо, а ювелирные изделия с бриллиантами в основном известны как символ статуса и богатства, - сказала представитель АЛРОСА в интервью изданию Rapaport News. - Мы хотим показать, что бриллиант – это эмоциональный символ, способ выразить любовь к вашей избраннице».





Проект начался в начале этого месяца, когда АЛРОСА приняла приглашение разместить видеорекламу в телевизионном освещении важной хоккейной игры между Россией и Швецией, которую она спонсировала. АЛРОСА «решила сделать что-то совершенно новое и использовать эту возможность для продвижения бриллиантов как товарной категории», пояснила представитель.

В коротком рекламном ролике молодой человек задает своей избраннице тот самый вопрос с бриллиантовым кольцом в присутствии тысяч восхищенных зрителей на хоккейном матче. В конце видеоролик объявляет о проведении всероссийского конкурса на самое необычное предложение руки и сердца.

Зрители хорошо восприняли эту идею: АЛРОСА уже получила «несколько десятков» ответов. Более того, пока объявление было в производстве, член хоккейной индустрии, с которым работала АЛРОСА, спросил, может ли компания помочь ему сделать предложение своей девушке аналогичным образом.

Компания подарила ему кольцо – с круглым бриллиантом весом 0,7 карата цвета I и чистоты SI1, - изготовленное Московским ювелирным заводом, который покупает ограненные камни у фирмы «Бриллианты АЛРОСА», являющейся алмазогранильным подразделением компании АЛРОСА, пояснила представитель. Она добавила, что российские потребители больше доверяют местным бриллиантам. АЛРОСА помогла организовать это предложение руки и сердца, которое было сделано во время перерыва в игре со шведской командой, а это означало, что 12 000 зрителей, просмотрев данную рекламу, затем увидели реальное предложение.

Эта реклама также вдохновила сотрудника АЛРОСА сделать заранее подготовленное предложение своей избраннице, хотя он отказался от предложенного компанией кольца, поскольку уже купил свое. Компания вместо этого помогла ему спланировать данное событие, которое состоялось на матче Россия - Канада в прошлую субботу.

Как сообщает АЛРОСА, она объявит результаты своего конкурса до 14 февраля. Один или несколько победителей получат по бриллианту, возможно, с такими же характеристиками, как и у того, что был подарен компанией ранее, хотя она еще не выбрала кольцо.

«Мы хотим ... поощрять [мужчин] делать предложение руки и сердца незабываемым образом. Было бы здорово, если бы после этого больше мужчин решили вступить в брак», - сказала представитель пресс-службы.

Затраты розничного продавца на предоставление кольца относительно невелики, в то время как размер компании АЛРОСА дает ему гораздо более широкую возможность продвигать продукцию, отмечает алмазодобывающая компания, указывая, что эта возможность для сотрудничества с ювелирами имеет значительный потенциал для маркетинга бриллиантов и ювелирных изделий в России.

Пока результат всего этого для реальных участников был положительным: оба из них получили «да» в ответ на свои публично сделанные предложения.

Хотя АЛРОСА является одним из крупнейших спонсоров Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), она традиционно делает меньше инвестиций в видовой маркетинг по сравнению со своим главным конкурентом компанией De Beers.



