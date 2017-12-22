Возвращаясь к вопросу о «подлинных» алмазах

20 декабря 2017

(jckonline.com) - Прочитав сообщение Пола Зимниски (Paul Zimnisky) в Твиттере я, безусловно, могу теперь понять, почему компания Diamond Foundry захотела, чтобы газета New York Times внесла правку в вот эту цитату следующим образом:

В более ранней версии этой статьи неверно цитируется Джереми Шольц, главный технолог Diamond Foundry. Он сказал, что, с точки зрения экологических и социальных издержек, выращенные в лаборатории алмазы, могут быть «даже лучше, чем добытые из недр алмазы», а не «даже лучше, чем подлинные алмазы».

Являются ли лабораторные алмазы «подлинными» - предмет широкого обсуждения в отрасли. И для некоторых людей это ключевой вопрос в отношении алмазов, выращенных в лаборатории.

Если природные и лабораторные алмазы рассматривать как один и тот же продукт, то почему бы потребителям не перейти на более дешевую альтернативу? Это одна из причин, по которой производители выращиваемых алмазов ненавидят слово «синтетический». Несмотря на научную основу этого термина, они опасаются, что это означает подделку.

С точки зрения химии, сомнений никаких нет. С юридической точки зрения, изготовленные человеком алмазы могут нуждаться в каком-то определении, но они являются алмазами.

Тем не менее, люди, представляющие промышленность природных алмазов, как, например, Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), утверждают, что для потребителя алмазы и бриллианты представляют собой нечто большее, чем просто сжатый кусок углерода.

«Будучи чем-то бо́льшим, чем просто химические соединения, бриллианты являются драгоценностью, отличаются подлинностью и передаются по наследству, - написал недавно в газете New York Times генеральный директор DPA Жан-Марк Либехерр (Jean-Marc Lieberherr). - Так же, как нельзя сравнивать оригинальную картину с репродукцией, нельзя сравнивать бриллиант с изготовленной репликой».

Он также заявил, что «подлинность» является основой рекламной кампании DPA, проходящей под лозунгом: «Подлинное – редко. Подлинное – это бриллиант» (Real is rare. Real is a Diamond). Мысль здесь предельно ясна.

Лично я не хочу, чтобы отрасль увязла в дебатах о том, чьи бриллианты подлинные, а чьи - нет. Корреспондент New York Times неверно процитировал заявление компании Diamond Foundry в статье, в целом выступающей в пользу лабораторных бриллиантов. Вероятно, он не подумал о том, что эта цитата станет показательной оплошностью, как это, возможно, подумали некоторые в отрасли, а просто решил таким путем описать различия между этими двумя продуктами.

Отрасль может обсуждать этот вопрос, но я думаю, что даже поклонники бриллиантов, выращенных в лаборатории, признают, что эти камни являются чем-то, несколько отличающимся - они не совсем такие же, как добытые из недр камни. Для некоторых людей это проблема. Но многих других это не заботит, либо они не думают о различиях. Хотя отрасль может быть поглощена данной проблемой, я не уверен, что это так много значит у торгового прилавка.

У добытых из недр бриллиантов есть много качеств, которых хотят потребители – эти бриллианты природные, у них есть история, они традиционно играют свою роль в определенных событиях, они, вероятно, сохранят свою ценность, они (иногда) несут добро для людских сообществ в местах добычи. Возможно, промышленности следует сосредоточиться на этих позитивных моментах вместо того, чтобы поносить нового нарушителя устоев.

НОВЫЙ МОМЕНТ. Читатель отправил мне это видео, где генеральный директор Diamond Foundry использует термин «подлинный алмаз» для описания алмаза, который используется в качестве затравки [для производства лабораторных камней – прим. ред.].