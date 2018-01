Алмазные портреты – Гарри Уинстон

Сегодня

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) - Гарри Уинстон (Harry Winston) является настолько известным именем за пределами алмазной отрасли, что о его наследии было написано множество книг и с ним связаны многие знаменитые камни и люди. Он стал известен как «ювелир звезд», обращая свое внимание на список лучших актеров Голливуда. Список прекрасных и важных бриллиантов, которые он купил и продал за свою жизнь, побьет список любого в истории. С помощью своего прекрасного маркетинга с привлечением известных знаменитостей он сделал бриллианты вожделенными драгоценностями для тех, кому они нравятся, и это продолжается до сих пор.

Он родился в Нью-Йорке в 1896 году, через 6 лет после того, как его родители эмигрировали из Украины. Его отец Якоб открыл небольшую мастерскую и бизнес по ремонту ювелирных изделий, и Гарри работал там еще ребенком, когда учился в школе. Его мать умерла, когда ему было семь лет, и его семья переехала в Калифорнию и открыла магазин в Голливуде. Он учился торговле ювелирными изделиями и драгоценными камнями в очень раннем возрасте. По преданию, в 12 лет он купил кольцо в ломбарде на «лотке со всякой ерундой» за $0,25. Он понял, что в кольце был 2-каратный изумруд, который он, вероятно, продал несколькими днями позже за $800.

После окончания средней школы он путешествовал по западу страны, покупая драгоценные камни для магазина своего отца. В 1914 году в возрасте 17 лет он переехал в Манхэттен, чтобы открыть свою собственную мастерскую по ремонту изделий в Верхнем Вест-Сайде. Через два года он открыл Premier Diamond Company с помощью $2 000 собственных сбережений и начал покупать и продавать бриллианты на Нью-Йоркской алмазной бирже (New York Diamond Exchange). Его способность заключать сделки стала очень очевидной, и за два года он превратил свои инвестиции в $2 000 в компанию со складскими запасами на сумму свыше $30 000. Но он почти обанкротился за одночасье после того, как один работник украл все деньги и запас бриллиантов.

Вскоре после этого он начал покупать бриллианты из доставшихся людям по наследству, понимая, что драгоценные камни можно купить дешевле из-за того, что оправы часто были устаревшими и немодными. Уинстон вставил многие из камней в более современные оправы и продавал их с большой прибылью. В 1925 году он купил ювелирную коллекцию Ребекки Дарлингтон Стоддард (Rebecca Darlington Stoddard), богатой наследницы питтсбургского угля и железа, за $ 1 млн, а на следующий год он купил коллекцию Арабеллы Хантингтон (Arabella Huntington) за $ 2 млн. его работа по скупке драгоценностей, доставшихся людям по наследству, и превращению изделий в более современные для перепродажи снова сделали Уинстона состоятельным человеком. В 1930 году он получил известность во всей стране из-за покупки коллекции Болдуина (Baldwin), которая включала 39-каратный бриллиант огранки «изумруд».

В 1932 году он закрыл Premier Diamond Company и открыл Harry Winston Inc. в Нью-Йорке. Уинстон был очень скрытным человеком в своей личной жизни, но он очень активно проводил маркетинг свой компании. Он широко афишировал все свои крупные покупки бриллиантов, и быстро пошла молва о его успехе. Одна из его самых важных покупок состоялась в 1935 году, когда он приобрел 726-каратный бриллиант Jonker за $700 000. Он стал первым крупным камнем, прошедшем огранку в Соединенных Штатах, эту работу доверили лазарю Каплану (Lazare Kaplan), другу Уинстона. Уинстон опасался за безопасность этого бриллианта и не мог найти кого-нибудь, кто хотел бы его застраховать. Он решил отправить камень из Южной Африки в обычном неприметном конверте обычным почтовым отправлением за $0,64. Все 12 получившихся бриллиантов прошли огранку и были проданы в Соединенных Штатах за $2 млн, а Уинстон в результате этого получил известность в Америке. Самым крупным камнем, получившимся из Jonker, был бриллиант огранки «изумруд» весом 125,35 карата, который многие считают бриллиантом огранки «изумруд» с самыми лучшими пропорциями из существующих камней.

Еще с подросткового возраста, проведенного в Голливуде, Уинстона привлекала элита Голливуда, и он использовал знаменитостей как блестящее маркетинговое средство. Он впервые одолжил бриллианты актрисе Дженнифер Джоунс (Jennifer Jones) в 1944 году на церемонию награждения Academy Awards. Традиция украшать ведущих леди продолжилась, и в 1947 году Кэтрин Хэпбёрн (Katherine Hepburn) надела ожерелье 15-го века Inquisition (Инквизиция), предоставленное взаймы Гарри Уинстоном. Хэлли Берри (Halle Berry) была в новостях на первых страницах в 2001 году, когда у нее на пальце был редкий оранжевый бриллиант Pumpkin, принадлежащий Гарри Уинстону, когда она получала свою премию Oscar в номинации «Лучшая актриса» и стала первой афро-американкой, получившей ее. Софи Лорен (Sophia Loren), Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson), Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow), Шарлиз Терон (Charlize Theron), Jennifer Lopez (Дженнифер Лопес) и Адель (Adele) – всем им бриллианты Гарри Уинстона добавили больше блеска в их самые звездные моменты.

Вполне возможно, что самым известным приобретением Уинстона был бриллиант Норе (Хоупа), который он получил из драгоценностей, оставленных в наследство Эвалин Уолш Маклин (Evalyn Walsh McLean) в 1949 году. вскоре после того, как Маклин приобрела этот камень у Cartier в 1911 году, он был связан с проклятием, так как трагедия за трагедией преследовали Маклин и ее семью. В 1958 году Уинстон передал бриллиант Норе в дар Смитсоновскому музею естественной истории (Smithsonian Museum of Natural History) в Вашингтоне, округ Колумбия, где он с тех пор находится. Смитсоновский журнал отмечал, что почти за 60 лет бриллиант Норе покидал музей всего четыре раза. Когда Уинстон отправлял этот камень в музей, он снова отправил его в неприметном коричневом конверте, но на этот раз заказным почтовым отправлением первого класса. Оригинал упаковки выставлен вместе с бриллиантом, и каждый год его смотрят около семи миллионов человек.

В конце 1940-х годов Уинстон был мультимиллионером и занялся филантропией. Он хотел продемонстрировать миру свою любовь к драгоценностям и создал «Палату драгоценностей» (Court of Jewels), которая существовала с 1949 по 1953 год. В коллекцию входили многие известные камни, включая бриллиант Норе, Indore Pears (Груши Индор), Idol’s Eye (Глаз идола), Jonker, сапфир Екатерины Великой (Catherine the Great), Star of the East (Звезду Востока) и ожерелье Spanish Inquisition (Испанская инквизиция). Выездные показы состоялись в городах США, собирая деньги на общественно значимое дело во время каждой остановки. Помимо других людей ее поддерживал Боб Хоуп (Bob Hope). К концу ее существования в 1953 году Уинстон, как говорят, собрал вторую по ценности коллекцию драгоценных камней в мире, уступающую только коллекции британской королевской семьи.

В 1960 году Уинстон перевез свою коллекцию в новое помещение на Манхэттене на Пятой Авеню, 718. Это была, вероятно, самая крупная транспортировка бриллиантов в истории. Именно тогда он наложил запрет на то, чтобы кто-то снимал его на публике, из опасений за личную безопасность или безопасность его семьи. Он нарушил свое собственное правило только в 1968 году в прямой телепередаче о распиливании алмаза из Лесото весом 601 карат. один из получившихся прекрасных бриллиантов из этого камня из Лесото был приобретен позднее Аристотелем Онассисом (Aristotle Onassis) в качестве обручального кольца для Жаклин Кеннеди (Jacqueline Kennedy). Фирменный Нью-Йоркский салон с тех пор остался по своему адресу на 5-й Авеню.

Гарри Уинстон умер в 1978 году в возрасте 82 лет. его компания перешла к его 45-летней жене Эдне (Edna). После ее смерти, спустя восемь лет, два сына Уинстона Брюс (Bruce) и Рональд (Ronald) унаследовали эту компанию. После очень ожесточенной и открытой борьбы за контроль над компанией Рональд Уинстон заплатил своему брату $54 миллиона, чтобы выкупить его долю в этой фирме. Позднее эта компания была приобретена канадской алмазодобывающей компанией Aber, а в 2013 году они продали ее компании Swatch, которая до сих пор владеет ею.