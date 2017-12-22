Бриллианты делают добро, делясь богатством

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Экспертиза

Отрасль инвестирует в будущее своих горнодобывающих сообществ - от финансирования больниц до предотвращения попадания конфликтных камней в алмазопровод.

Автор: Ави Кравитц (Avi Krawitz)

(diamonds.net). Стоя у входа в больницу «Киран» в индийском Сурате, Говиндбхай Дхолокия (Govindbhai Dholokia) с гордостью указывает на список доноров, которые сделали возможным этот объект. «Все здесь работают с душой, - говорит Дхолокия, руководитель производящего бриллианты предприятия SRK Exports и соучредитель больницы. - Этот проект представляет собой сердце алмазной промышленности».

До открытия больницы в апреле 2017 года Сурат предлагал ограниченные возможности для пациентов, нуждающихся в специализированной помощи, объясняет д-р С. П. Шривастав, руководитель онкологического отделения больницы. Сегодня этот объект позволяет лечить десятки тысяч людей, которые ранее не имели доступа к таким услугам, говорит он.

Именно сектор производства бриллиантов Сурата, на долю которого приходится 80-90% мирового производства этих драгоценных камней, профинансировал создание больницы, вложив бо́льшую часть из 75 млн долларов США, потребовавшихся на ее создание.

«Это действительно является свидетельством благородства алмазного сообщества Сурата, - говорит один из руководителей иностранной компании, касаясь этого пожертвования. – Мне кажется, что алмазная индустрия недостаточно хорошо рассказывает о своих добрых делах».

Упор на положительное

Этот наказ - подчеркнуть положительное влияние алмазной промышленности на местные сообщества - дал чуть более десяти лет назад бывший президент Южной Африки Нельсон Мандела известному музыкальному продюсеру Расселу Симмонсу (Russell Simmons), который в то время обдумывал создание собственной ювелирной линии и в связи с этим проводил исследование с тем, чтобы понять, как алмазы могут принести пользу людям в южной части Африки.

Алмазная промышленность по-прежнему защищала себя от негативного восприятия конфликтных алмазов после выхода в 2006 году на экраны фильма «Кровавый алмаз» («Blood Diamond»), в котором подчеркивалась роль отрасли в гражданской войне в Сьерра-Леоне. Но, посетив горнодобывающие и ограночные предприятия в Южной Африке и Ботсване и увидев школы, больницы и инфраструктуру, обслуживающие местные общины, Симмонс признал существование будущей перспективы.

Он ответил на призыв Манделы, создав Алмазный фонд расширения возможностей (Diamond Empowerment Fund, DEF) с целью помочь молодежи в местных сообществах, где работает алмазная промышленность.

Изменение повествования

Сейчас, на своем десятом году работы, DEF выдал миллионы долларов в виде грантов учащимся и организациям, которые облегчают доступ к лучшему образованию, повышению квалификации и профессиональной подготовке, сообщает фонд. Идея заключается в том, что учащиеся должны вернуться и внести вклад в экономическое развитие своих родных стран, объясняет исполнительный директор DEF Нэнси Орем-Лайман (Nancy Orem-Lyman).

В настоящее время бенефициарами организации являются находящаяся в Йоханнесбурге Африканская академия лидерства (African Leadership Academy), программа «Наиболее успешные люди Ботсваны» (Botswana Top Achievers) и некоммерческая организация Veerayatan, предоставляющая образовательные, социальные и медицинские услуги в Индии. В прошлом фонд также поддерживал «Инициативу развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) в деле создании мобильных школ для старательских общин в Демократической Республике Конго (ДРК).

В то время как DEF полагается на пожертвования от компаний по всему алмазопроводу, Орем-Лайман подчеркивает, что фонд занимается не только финансовой поддержкой. «Мы хотим изменить информационную среду вокруг алмазной промышленности, - говорит она. - Люди должны знать о том хорошем, что делают алмазы и бриллианты, и о том, что алмазодобывающие компании, производители бриллиантов и ювелиры вносят свой вклад в дело помощи тем, кому повезло меньше».

Это распространяется на работу, которую ювелиры делают в своих сообществах. DEF запустила сайт «Diamonds Do Good» («Бриллианты делают добро»), предоставив платформу, на которой компании могут рассказывать свои истории о положительном воздействии алмазов и бриллиантов на их непосредственное окружение.

Это имеет смысл с точки зрения бизнеса

Для многих эти проекты направлены не только на правильное решение; они также хороши для бизнеса, так как их клиенты требуют этого.

«Потребители ищут продукты, которые производятся ответственно и обеспечивают справедливые средства к существованию для людей, добывающих и производящих эти предметы, - сказал президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom) на алмазной конференции в Дубае в октябре. - Мы должны продолжать показывать, что это и наши цели».

Представители алмазодобывающей компании De Beers и розничного продавца Signet Jewelers указали на интерес потребителей как на одну из причин разработки их программ корпоративной социальной ответственности.

По словам участников дискуссии, такие программы могут включать в себя как поддержку со стороны местного сообщества, так и усилия по поддержанию целостности продуктов компании.

Стефан Фишлер, исполняющий обязанности президента Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), сказал, что индустрия прошла долгий путь с момента создания в 2003 году Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (КП), призванной подтверждать, что добыча алмазного сырья в стране не связана с конфликтами. Однако, продолжил он, многие аутсайдеры по-прежнему скептически относятся к усилиям отрасли по повышению прозрачности и соблюдению требований этических стандартов, которых требуют потребители.

Система гарантий

Стефан Фишлер, чья организация представляет алмазную промышленность в КП, признает необходимость обновления сертификационной схемы, поэтому КП в настоящее время проводит исследование, чтобы оценить, выполняется ли им его основная миссия.

Часть этой дискуссии посвящена расширению сферы охвата схемы за пределы ее узкого определения конфликтных алмазов с тем, чтобы, в частности, включить в него насилие в отношении алмазодобытчиков и их сообществ, поясняет Стефан Фишлер в интервью журналу Rapaport. Например, DDI, которая была создана 10 лет назад под эгидой КП, имеет программы по поощрению ответственной и ненасильственной добычи в старательском секторе.

На конференции Стефан Фишлер назвал КП «лучшей историей, которую мы имеем сегодня», в деле подтверждения приверженности отрасли добропорядочности, добавив, что необходимы единые усилия для обеспечения дальнейшего осуществления этой схемы.

Среди прочего, это означает соблюдение системы гарантий и стандартов саморегулирования WDC, которые требуют, чтобы поставщики алмазов и производители ювелирных изделий передавали по цепочке заявление о гарантии каждый раз, когда алмазы или бриллианты меняют руки, гарантируя следующему покупателю, что товар прошел через систему КП.

WDC также рассматривает систему гарантий для изучения путей расширения осведомленности и внедрения более сильного элемента должной осмотрительности.

Глобальные цели в области устойчивого развития

Другая организация, работающая над укреплением целостности отрасли, — это Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC), в котором насчитывается более 1000 компаний-членов, взявших на себя обязательство применять свои правила поведения в работе с алмазами и бриллиантами, золотом и металлами платиновой группы. В этом кодексе правил среди прочего рассматриваются вопросы, касающиеся прав человека, трудовых прав, воздействия на окружающую среду, практики добычи полезных ископаемых и раскрытия информации о продукте.

Помимо RJC, в масштабах всей отрасли предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы компании соответствовали 17 целям устойчивого развития ООН (17 UN Sustainable Development Goals, SDGs). На специальных сессиях на Алмазной конференции в Дубае и на Алмазной конференции, которую в октябре De Beers провела в Габороне, были высказаны призывы к предприятиям использовать цели устойчивого развития в качестве руководства для программ социальной ответственности.

Алмазная промышленность может влиять и воздействовать на все цели устойчивого развития, учитывая ее глобальный масштаб и разнообразные производства, объяснила компания De Beers в своем докладе в начале этого года. «Постоянный успех алмазных компаний будет зависеть от отчетности по цепочке создания стоимости бриллиантов об их вкладе в устойчивое развитие», - говорится в докладе.

«Часть ДНК отрасли»

Основу собственной программы De Beers составляют ее принципы передовой практики работы, которые помогают компании определить, соответствуют ли ее производства и производства ее клиентов лучшим этическим бизнес-стандартам.

Но у De Beers есть и другие проекты. Например, в 2017 году сильный акцент был сделан на гендерном равенстве, сообщает Кэти Фергюсон (Katie Ferguson), глава подразделения компании по вопросам социального воздействия.

С этой целью компания сотрудничает со структурой «ООН-женщины» и работает над созданием возможностей для женщин как в своей собственной организации, так и в сообществах, где работает компания. Экологическим проблемам также уделяется большое внимание, причем De Beers стремится к достижению безуглеродной добычи в течение пяти-десяти лет.

Эрни Блом из WFDB сетует на то, что эти усилия, как правило, остаются незамеченными. По его словам, часть проблемы состоит в том, что эти истории не известны широкой публике. «Нам просто нужно найти способ доводить эту информацию для потребителей», - говорит он.

Орем-Лайман из DEF соглашается, добавив, что крупные предприятия не единственные, кто занимается такими программами. «В отрасли преобладают семейные предприятия, и это семьи, которые вносят свою лепту в добрые дела, - говорит она. - Люди не знают об этом, но делать добро является частью ДНК отрасли».

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