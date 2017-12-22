Алмаз «Peace» - идеальный пример добра, совершаемого алмазами

11 декабря 2017

Автор: Альберт Робинсон

(idexonline.com) - Если алмазы совершают добро, то какое количество добра принесет продажа алмаза «Peace» («Мир»)? Ясно, что много, но не только для жителей деревни Корярду в Сьерра-Леоне, где он был найден в марте этого года пастором Эммануэлем Момохом (Emmanuel Momoh), который заслуживает похвалы от всего народа Сьерра-Леоне за то, что отдал этот алмаз властям.

Продажа алмаза весом 709 каратов в начале декабря за 6,5 млн долларов, откровенно говоря, несколько разочаровала. Действительно, камень был продан за меньшую сумму по сравнению с суммой в 7,8 млн долларов, что предлагалась первоначально, но была отвергнута правительством станы, заявившим, что оно сможет обеспечить справедливую рыночную стоимость добываемых в стране алмазов в других местах.

В некоторых сообщениях высказывалось предположение, что, поскольку алмаз «Constellation» («Созвездие») весом 813 каратов был продан за 53 млн долларов, страна могла бы получить больше за алмаз «Peace» желтоватого оттенка. Эти сообщения, однако, публиковались в неотраслевой печати, в которой оценки стоимости того или иного алмаза получают, бросив беглый взгляд на характеристики 4C, и потому они имеют малое хождение и ценность.

Тем не менее такие сообщения могут нанести ущерб, создав впечатление в голове рядового читателя новостей, что алмазная отрасль получила камень по выгодной цене. Как это ни странно, вполне возможно, что произошло все ровно наоборот, поскольку не исключено, что глава компании Graff Diamonds Лоуренс Графф (Laurence Graff) предложил за этот камень больше именно потому, что хотел помочь народу Сьерра-Леоне.

Так или иначе продажа этого алмаза определенно поможет народу Сьерра-Леоне и, в частности, жителям деревни Корярду. Половина поступлений будет направлена ​​на то, чтобы обеспечить жителям деревни, где был обнаружен камень, доступ к чистой воде, электричеству, образовательным и медицинским учреждениям, мостам и дорогам. Около 1 млн долларов пойдет на помощь старателям в районе Коно, а правительство получит значительную часть дохода в виде налогов.

Другими словами, весь доход от алмаза поступит в распоряжение правительства и населения этой западноафриканской страны. И учитывая, что общая добыча алмазов Сьерра-Леоне в 2016 году, согласно Кимберлийскому процессу, принесла 159 млн долларов, на сумму, полученную только от продажи алмаза «Peace», безусловно, не стоит фыркать.

Область Коно, где был найден камень, была в центре катастрофы, связанной с конфликтными алмазами, которая поразила страну примерно два десятилетия назад. Это не поможет тем, кто столь бессмысленно тогда погиб, но тем не менее поможет подвести черту под этим страшным периодом, направив справедливую часть полученных денег на столь необходимые проекты развития.