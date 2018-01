Рынок синтетических алмазов по продукту, типу, анализу процесса и областям применения – анализ глобальной отрасли и прогноз до 2023 года

Сегодня

Опубликовано: ноябрь, 2017 года. Страниц: 122. Шифр доклада: CM11382.

Анализ прогнозов отрасли и трендов (Industry Outlook and Trend Analysis)

(crystalmarketresearch.com) – В 2014 году рынок синтетических алмазов оценивался в USD 14,72 млрд, и ожидается, что до 2023 года он достигнет примерно USD 28,59 млрд, при этом в прогнозируемый период он регистрируется на уровне совокупного темпа годового роста (CAGR) порядка 7,65%. Ожидается, что мировой рынок синтетических алмазов претерпит огромное развитие в обозримое время. Ожидается, что на рынок окажет влияние рост технологического развития и рост инвестиций крупных игроков рынка. Синтетические алмазы производятся в лаборатории и популярны за счет своей уникальной кристаллической структуры, химического состава и физических свойств. Синтетические алмазы используются в разных областях, включая лазерную оптику, телекоммуникацию и прочее. Созданные алмазы по существу имеют аналогичное строение, структуру, как у драгоценных камней, оптические и физические свойства драгоценных камней, созданных природой. Синтетические алмазы создаются с помощью высокого давления и высокой температуры или с помощью химического осаждения из газовой фазы. Уникальные характеристики синтетических алмазов - например, возможность сочетаться с бором и иметь электропроводность, схожую с электропроводностью металла, низкое тепловое расширение, высокая мобильность электрического носителя - сделали их популярными среди конечных пользователей.

Прогноз продукции и анализ трендов

С точки зрения продукта, мировой рынок синтетических алмазов подразделяется на борт, алмазную крошку, абразив, порошок и камень. Порошок и камень – самые распространенные виды синтетических алмазов, используемые в разных отраслях. Эта форма обычно обладает большей чистотой и также меньшим риском обнаружения. К некоторым распространенным конечным пользователям синтетических алмазов относится производство компьютерных микросхем, работы в горнодобывающей промышленности, строительство, астрономия, экспериментальная физика, хирургия и резка камней. Кроме того, они также используются в производстве электронных приборов, например, мощных оптических электронных приборов, мощной электроники высокого напряжения, мощных высокочастотных устройств, лазерных диодов и светоизлучающих диодов. Этим объясняется положительное влияние на рынок в прогнозный период.

Прогноз по типам алмазов и анализ трендов

С точки зрения типа, мировой рынок синтетических алмазов подразделяется на два их вида, ограненные и неограненные. Ограненные камни являются наиболее распространенными и популярными, поскольку используются в разных областях. Им отдается наибольшее предпочтение в разных сферах производства, начиная от ювелирных изделий и кончая медициной. Неограненные камни в основном используются для обработки металлов и в других промышленных целях.

Прогноз производства алмазов и анализ трендов

С точки зрения производства, мировой рынок синтетических алмазов подразделяется на алмазы, полученные с помощью высокого давления и высокой температуры (High Pressure High Temperature, HPHT) и химического осаждения из газовой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD). НРНТ является первым методом производства созданных человеком драгоценных камней, он все еще широко используется ввиду легкости его применения. При методе НРНТ имитируются условия для производства характерных драгоценных камней. Метод CVD не похож на обычные условия создания камня. С его помощью драгоценные камни создаются из нагретой смеси углеводородного газа (обычно метана) и водорода в вакуумной камере при невысоком давлении. НРНТ является самым предпочтительным процессом производства алмазов.

Что касается областей применения, то синтетические алмазы используются в ювелирных изделиях, в теплоприемниках/теплообменниках, в дорогостоящей электронике, лазерном и рентгеновском оборудовании, в производстве металлорежущих инструментов, в хирургическом оборудовании, в системах водоочистки, в квантовой вычислительной технике, оптических приборах, в датчиках и сканерах, в медицине и электроприборах. Самыми распространенными областями применения синтетических алмазов являются производство ювелирных изделий и металлорежущих инструментов. Ожидается, что эти области составят самую большую долю рынка за прогнозный период.

Прогноз по региону и анализ трендов

Ожидается, что в ближайшие годы в Северной Америке будет наблюдаться значительное развитие, обусловленное расширением инвестиций в научно-исследовательские работы в фармацевтической отрасли. Кроме того, Североамериканское алмазное общество (North American Diamond Society) предложило исследователям и профессионалам шанс исследовать новые области, связанные с синтетическими алмазами, реологией и свойствами материалов, приняв участие в конференции 2018 NATAS. Ожидается, что это с годами продвинет вперед развитие регионов.

Информация о конкуренции

На рынке существуют разные конкуренты, преобладающие в том или ином регионе. Основными игроками на рынке являются Applied Diamond Inc., Element Six (E6), HEYARU GROUP, New Diamond Technology, LLC, Henan Huanghe Whirlwind, ILJIN co., ltd., Sandvik AB и Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co. LTD.

Рынок синтетических алмазов разделен на сегменты следующим образом:

По продукту:

Борт

Алмазная крошка

Абразивы

Порошок

Камень

По типу:

Ограненные алмазы

Неограненные алмазы

По способу производства:

Высокое давление при высоких температурах (HPHT)

Химическое осаждение из газовой фазы (CVD)

По областям применения:

Ювелирные изделия

Теплоприемники / теплообменники

Дорогостоящая электроника

Лазерное и рентгеновское оборудование

Металлорежущие инструменты

Хирургическое оборудование

Водоочистка

Квантовая вычислительная техника

Оптические приборы

Датчики и сканеры

Медицина

Электроприборы

По регионам

Северная Америка

США



Канада



Мексика

Европа

Германия



Франция



Великобритания



Италия



Испания



Остальная Европа

Азиатско-Тихоокеанский регион

Япония



Китай



Австралия



Индия



Южная Корея



Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона

Остальная часть мира

Бразилия



ЮАР



Саудовская Аравия



Объединенные Арабские Эмираты



Другие

