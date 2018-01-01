Инвестирование в бриллианты – проводится ли оно?

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Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)



(ehudlaniado.com) – Медленно, но верно дела меняются. В течение десятилетий алмазная отрасль страшилась идеи использования бриллиантов в качестве инвестицией. Некоторые скажут, что такие попытки в 80-х годах приводили к крупной потере стоимости и ухудшению представления о бриллиантах, но большинство просто хотели видеть бриллианты как символ любви и ничего больше. Бриллианты, как часть ювелирных изделий, продаваемых с хорошей прибылью. Но ряд последних инициатив показывает, как рынок, мир инвестиций и даже отрасль начинают воспринимать идею о том, что бриллианты гораздо большее, чем просто что-то красивое. У них есть финансовая власть.

В августе Индийская товарно-сырьевая биржа (Indian Commodity Exchange, ICEX), запустила фьючерсный рынок 1-каратных бриллиантов круглой огранки. В последнем месяце закончился первый контракт, а 5 декабря заканчивается второй контракт. Скоро будут запущены также фьючерсные контракты на бриллианты размером 0,5 карата, после этого контракты на бриллианты весом 0,30 карата. Бриллианты прошли оценку в Международном институте классификации и исследования алмазов и бриллиантов (International Institute of Diamond Grading & Research, IIDGR), подразделении De Beers, а Malca-Amit предоставляет услуги по хранению.

Бриллианты весом в 1 карат – это камни цвета Н, чистоты VS2 и triple Excellent, без черных или темных включений. Инвесторы могут торговать этими контрактами весь день в течение каждого рабочего дня.

Первый контракт был скромным. ICEX поставила 26,27 каратов бриллиантов на 8,3 млн рупий (около $129 000) в качестве расчета после окончания срока действия своего первого контракта на бриллианты 3 ноября, и ICEX утверждала, что у нее есть еще 40 каратов алмазов в сейфе. Во время срока действия контракта общее торгуемое количество по контрактам составляло 5 382,08 каратов почти на $27 млн. Соотношение поставок к общему торгуемому количеству составляло 0,53 процента, что показывает потенциал этого рынка. Может быть, самое интересное то, что фьючерсные и спотовые рыночные цены совпали.

Еще одной компанией, действующей на рынке, является базирующаяся в Сингапуре Сингапурская алмазная инвестиционная биржа (SDiX). На SDiX, запущенной в октябре, регистрируется «Бриллиантовый слиток» (Diamond Bullion), который представляет собой набор бриллиантов, хранящихся в устойчивом к взлому кейсе из спеченной керамики диоксида циркония размером с кредитную карточку, снабженную уникальной оптической системой распознавания подписи и серийным номером. С помощью мобильного приложения можно определить подлинность партии по серийному номеру и оптической подписи. Предлагаются партии бриллиантов стоимостью от $100 000 до $200 000. Бриллианты, выпущенные компанией Singapore Diamond Mint Company (SDM), упакованные в «бриллиантовый слиток», бывают весом либо 1 карат, либо 2 карата, цвета DEF, чистоты VVS1- VS1 и triple Excellent, без флуоресценции. Эти бриллианты сертифицированы GIA, и нанесена фирменная IIDGR метка на площадке.

Торгуемая исключительно на SDiX, эта компания является первой в мире электронной биржей для торговли бриллиантами инвестиционного качества. Эти партии могут заказывать только утвержденные инвесторы через брокеров-членов SDiX и других партнеров SDM, занимающихся распределением. После выполнения заказа «Бриллиантовый слиток» может или непосредственно высылаться покупателю, или храниться на месте в порту Сингапура Фрипорт.

Бриллианты, отобранные Индийской товарно-сырьевой биржей на Сингапурской алмазной инвестиционной бирже для инвестирования, соответственно, называются камнями инвестиционного качества. Они обеспечивают равновесие между редкостью и наличием – бриллианты чистоты VVS и VS являются редкими, но присутствуют на рынке в достаточном количестве, поэтому, когда фьючерсные или торговые рынки покупают их, сама покупка оказывает ограниченное (и не существенное) влияние на цены на эти виды товаров.

Две другие недавно объявленные инициативы включают новые технологии для создания новых финансовых предложений. Первая – это CEDEX.com. Она описывает себя ка «глобальную биржу, сосредоточившую свое внимание на устранении разрыва между традиционной алмазной отраслью и инновационными финансовыми рынками». Как таковая, она нацелена на создание рынка, на котором люди могут продавать свои бриллианты или инвестировать в них. CEDEX предлагает инвестировать в бриллианты так же, как мы инвестируем в любые другие активы – прозрачно и безопасно. Они не говорят покупателям, какие бриллианты являются бриллиантами инвестиционного качества. Вместо этого они предлагают решить вопрос о том, какова истинная стоимость алмаза с помощью алгоритма машинного осмысления и технологии блокчейна, которая определяет запрашиваемую цену на бриллиант. Эта стоимость регистрируется на бирже и является полностью прозрачной. Инвесторы могут либо инвестировать в отдельный бриллиант, либо в акцию в дорогостоящем камне, либо в акции в корзине бриллиантов. Эта стоимость может также использоваться для продажи бриллианта.

Наконец, последним новым предприятием является Carats.IO. Благодаря запуску в конце этой недели, этот стартап собирается предлагать цифровую валюту, поддерживаемую бриллиантами. Поддерживаемая волной криптовалют, цифровая валюта, поддерживаемая физическими бриллиантами, под названием CARATS.IO Diamond Currency (CDC) будет основана на индексе, который отражает деятельность по торговле бриллиантами на Израильской алмазной бирже (Israeli Diamond Exchange). Эта валюта будет основана полностью на инвестициях в бриллианты, купленные на Израильской алмазной бирже. Чтобы отличать ее от других цифровых валют, компания говорит, что, поддерживая ее бриллиантами, «мы в значительной мере снижаем спекулятивный уровень инвестиции».

Был ряд попыток, начавшихся в 2009 году, и они никогда не осуществились полностью. К этим попыткам или относились с подозрением в алмазной отрасли, не получали достаточного интереса со стороны финансового сообщества, или просто не было правильного сочетания характеристик для этого. Но эти четыре вышеуказанные инициативы показывают, что эта концепция наконец-то начала реализовываться. Будучи в течение долгого времени сторонником использования бриллиантов в качестве актива, я считаю этот вид активности очень перспективным. Эти инициативы, похоже, поддерживаются серьезными инвесторами, они благосклонно встречаются алмазной отраслью, а те, которые уже запущены, уже показывают большую активность.

Еще один аспект их деятельности должен работать в их пользу – это то, что они занимаются известными проблемами на рынке, которыми другие не занимаются, или которыми другие занимаются недостаточно. Среди этих вопросов – предложение четкого способа для получения цен покупки и продажи, и выбор совершенно особых и редких бриллиантов, которыми легко торговать. Они также предоставляют место не только для покупки бриллиантов, но и для их продажи, и они объединяются с ветеранами на рынке.

Есть один аспект их деятельности, которым я бы хотел, чтобы они занимались больше, - предложение углубленного образования в области бриллиантов, подобного тому, которое помогло создать бизнес произведений искусства. Принимая во внимание инвестиции в образование, к бриллиантам как активу будет проявляться больший интерес. Все инициативы также должны предлагать серьезные и надежные инструменты, позволяющие потенциальным инвесторам понять предложение и взвесить свои варианты, чтобы они могли принять осознанное решение.

Я не только выступаю в защиту - я также действую на практике. Мы разработали систему, которая собирает цены сделок от широкого ряда производителей бриллиантов, трейдеров и ритейлеров. Эта многомесячная информация о сделках подкрепляется постоянными исследованиями на рынке, что позволяет поддерживать, перепроверять, подтверждать и пополнять данные сделок. Эта система охватывает свыше 18 000 категорий бриллиантов по показателям «4С» (вес, огранка, цвет, чистота) весом до 30 каратов с чистотой от «без изъяна» до I3, цветов от D до Р и разных форм. Именно эти данные позволяют нам опубликовать ежемесячный индекс цен.





Наш прейскурант дает цену на высококачественные бриллианты без каких-либо неоднородностей. Есть отдельная таблица неоднородностей, в которой приводится нужная скидка или надбавка для определения точной текущей цены на любой определенный бриллиант. Эта система формирования цены на бриллианты была проанализирована и подтверждена одной из аудиторских фирм из числа «Большой четверки» (PwC, Deloitte, Ernst&Young, KPMG – прим. ред.), и эта фирма продолжает ежемесячно проводить аудит прейскуранта.

С помощью такого большого количества данных мы предоставляем средство отслеживания предыдущих цен. Сюда входит график для сравнения бриллиантов с крупными индексами и с индексами на золото, а также инструмент для расчета цен на бриллианты Mercury Polished Price Calculator, инструмент для подбора камня для определенного бюджета и инструмент для расчета цен на алмазы.

Мы также отслеживаем изменения спроса на бриллианты и изменения в складских запасах в оптовой торговле, что дает дополнительную информацию, позволяющую нам понять, в каком направлении могут развиваться тренды в будущем. Все вместе это составляет набор инструментов, который дает тем, кто рассматривает вопрос об инвестициях в бриллианты в качестве актива для сохранения богатства, твердую основу для понимания, изучения, отслеживания и исследования бриллиантов до принятия ими решения на основе полной имеющейся информации.

Я на самом деле надеюсь, что эта новая и будущие инициативы будут успешными. Алмазной отрасли нужно снова себя создать и найти пути для выхода за пределы существующего рынка. Добавление инвестиционного рынка к рынку бриллиантов ювелирного качества пойдет нам только на пользу.



