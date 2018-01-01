Почему бриллианты и драгоценные камни привлекают внимание серьезных инвесторов

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Поскольку растущий спрос на высококачественные бриллианты и драгоценные камни вызывает рост цен, серьезные инвесторы берут это на заметку.

Автор: Джил Ньюмэн (Jill Newman)

(Robb Report) – Сенсационные заголовки, которые в последнее десятилетие связаны со сделками, касающимся произведений искусства, стоящих много миллиардов долларов, сейчас появляются с заметной регулярностью в мире бриллиантов и драгоценных камней. Среди тех, кто в центре внимания средств массовой информации, находится Лоуренс Графф (Laurence Graff), который в конце сентября приобрел неограненный алмаз весом 1 109 каратов за $53 млн, и аукционный дом Christie’s, который в ноябре объявил о продаже бриллианта «без изъянов» весом 163 карата цвета D. По предварительным оценкам, это камень Christie’s, крупнейший из когда-либо выставлявшихся на аукционе, мог быть продан за сумму свыше $30 млн.

Эти и многие другие наиболее важные торги привлекли внимание к категории аукционов, движущей силой которых раньше были обычно больше инсайдеры, чем частные коллекционеры. Как было с дорогостоящими произведениями искусства и другими категориями, хорошо информированные потребители быстро понимали возможности, заключенные в ювелирных изделиях, и в ходе процесса повышали цену на уже ограниченный товар.

Хотя такое резкое повышение стоимости часто приводит к коррекции, многие из искушенных экспертов рынка не видят признаков распродажи. Графф, создавший свой бренд на присущей ему способности выявить и обеспечить себе некоторые из самых ценных бриллиантов столетия, говорит, что интерес и число покупателей продолжают расти. «Знатоки узнают все больше и больше о бриллиантах, - отмечает он. – и наши клиенты все больше ценят то, что эти исключительно крупные камни являются чудом природы». Обнаружению драгоценных камней такого масштаба, как недавнее приобретение Граффа, способствуют последние достижения в горнодобывающей технологии, но поставки новых камней, предупреждает он, остаются ненадежными. «Все-таки много месяцев прошло, и не обнаружено таких редких алмазов». вообще мы можем только найти то, что Мать Природа дает нам. Исключительные бриллианты являются очень, очень редкими».

Рост стоимости ювелирных изделий сейчас превышает рост стоимости классических автомобилей, судя по недавно опубликованным данным индекса Knight Frank Luxury Investment Index, который отслеживает рост цен в 10 секторах инвестиций в предметы роскоши за последние 12 месяцев. Хотя вино удерживает первое место в этом индексе, ювелирные изделия имеют твердые позиции. Самый большой рост цен отмечался у бриллиантов фантазийного цветов, бесцветных бриллиантов «без изъяна» цвета D, бирманских рубинов, колумбийских изумрудов, кашмирских и цейлонских сапфиров, отдельных винтажных изделий и у изделий определенных современных дизайнеров. Хотя возврат на инвестиции может быть значительным в этой категории, коллекционеры должны выполнять свою домашнюю работу и покупать изделия только из источников, имеющих высокую репутацию, при предоставлении соответствующей документации от Геммологического института Америки (Gemological Institute of America) или другого аккредитованного оценщика. 1-каратный бриллиант ярко-голубого цвета, например, может стоить примерно в 10 раз больше, чем светло-голубой камень такого же размера, согласно данным Фонда исследований фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation), последние цифры которых показывают, что в период между 2006 и 2014 годами голубые, розовые и желтые бриллианты выросли в цене в среднем на 154,7 процента.

«Двадцать пять – тридцать лет назад цветной бриллиант считался изъяном, и люди хотели иметь только самые белые камни, - говорит Алиса Муссайефф (Alisa Moussaieff), лондонский магазин которой является устойчивым источником высококачественных ювелирных изделий в течение свыше пяти десятков лет. – С годами люди поняли красоту и редкость этих камней. Если вы проявили мудрость и купили цветной бриллиант 10 или 20 лет назад, вы можете ожидать, что сегодня он будет стоить в 10 раз больше той стоимости». В ответ на существующий спрос Муссайефф постоянно тщательно ищет цветные бриллианты на рынке, но она говорит, что ей удается найти один ярко-голубой бриллиант в год. Принимая во внимание такие драгоценные камни, она говорит: «Не усложняйте слишком дизайн, камень является основным в этом вопросе».

Крупнейшие события, например, рекордная продажа 12-каратного ярко-голубого бриллианта Blue Moon of Josephine (Голубая Луна Жозефины) на Sotheby’s в 2015 году за $48,4 млн ($4 млн за карат) имела важное значение для привлечения большего интереса к этой категории. «Это происходит, когда что-то приобретает огромную известность, и это становится еще более редким предметом вожделения, - говорит Дэвид Беннет (David Bennett), председатель правления Sotheby’s по международной ювелирной деятельности и председатель правления Sotheby’s Switzerland. – Именно так и случилось с цветными бриллиантами». Это гораздо больше, чем восприятие, влияет на оценку этих камней: «Голубые бриллианты невероятно редкие и поступают в основном из одного очень ограниченного источника – рудника Куллинан (Cullinan)».

Как их голубые собратья, розовые бриллианты имеют один постоянный источник: рудник Аргайл (Argyle) в Австралии, который, как ожидается, истощится примерно в 2020 году, это обстоятельство вызывает рост цен. Самым дорогим драгоценным камнем из всех проданных на аукционе, был бриллиант фантазийного ярко-розового цвета «без изъяна» Pink Star (Розовая звезда) весом 59,60 карата, который в апреле принес немного выше $71,1 млн на аукционе Sotheby’s в Гонконге. Удивительно то, что такие камни, как этот, наряду с очень редкими красными бриллиантами, показали значительно устойчивый рост стоимости и ликвидности, что делает их надежным инвестиционным средством.

Бриллианты фантазийного цвета ценятся за насыщенность цвета, а бесцветные камни ценятся за чистоту и размер. По этому последнему стандарту, 163-каратный бриллиант «без изъяна» цвета D, принадлежащий компании de Grisogono, поступил на торги в Женеве 14 ноября, должен был стать исключительно лакомым лотом. «Это самый крупный бриллиант весом свыше 50 каратов, «без изъяна», цвета D, когда-либо выставленный на аукцион», - говорит Кадакиа из Christie’s. «Такой бывает раз в жизни, - отмечает Лайза Клейн (Lisa Klein), которая, со своим мужем Дэвидом Клейном владеет компанией DLK, которая управляет бизнесом de Grisogono в Северной Америке. – Когда мы увидели алмаз, мы поняли, что это прекрасная находка, он был белее белого». Неограненный камень весом 404 карата был добыт в феврале 2016 года на руднике Луло (Lulo) в Анголе, и после тщательного анализа группа из 10 высококвалифицированных огранщиков провела его огранку и полировку. Для показа драгоценного камня Фаваз Груоси (Fawaz Gruosi), основатель de Grisogono, создал искусно сделанное ожерелье из бриллиантов и изумрудов. «Это великолепная классическая огранка «изумруд», выполненная с огромным изяществом и очарованием», - говорит Кадакиа, ожидающий продажи, чтобы получить «намного больше $30 млн».

Прекрасные бриллианты в 20-, 40- и 50-каратном диапазоне продолжают показывать растущий спрос, по мнению Кадакиа, который сравнивает их с искусством. «Когда вы создаете коллекцию, - говорит он, - вам хочется иметь следующее крупное произведение искусства – или камень». Он добавляет, что бесцветные камни имеют инвестиционное преимущество перед своими цветными аналогами: голубой бриллиант может показаться голубым одному человеку, но серо-голубым другому, поэтому в процесс оценки вмешивается определенная субъективность, стандарты качества для бесцветных камней, с другой стороны, остаются довольно объективными. «Вы можете продать камень цвета D, «без изъяна» по документам, даже не глядя на него, - говорит Кадакиа. – Всегда покупайте самый лучший камень, который позволяет ваш бюджет, и когда вы пойдете его продавать, не потребуется никаких объяснений».

Кадакиа предлагает инвестировать в такие драгоценные камни, относящиеся к «голубым фишкам», как бриллианты, колумбийские изумруды, бирманские рубины, кашмирские сапфиры и натуральный жемчуг. Что касается винтажных дизайнов, ему нравятся изделия периода Art Deco, предпочтительно изделия от великих домов, к которым относятся Boucheron, Bulgari, Van Cleef & Arpels, Cartier и Belperron.

У цветных драгоценных камней больше нюансов, чем у каких-то других бриллиантов или конечных изделий. Принципы оценки для таких камней не так четко определены, как для бриллиантов, из-за чего трудно установить точные значения, хотя камни из исторических источников, например, Колумбии, Бирмы и Кашмира превосходят те, у которых нет престижного происхождения. Sotheby’s получил самую высокую цену, заплаченную за рубин, когда продал Sunrise (Рассвет), бирманский камень размером 25 каратов, вставленный в кольцо Cartier, за сумму всего свыше $30 млн в 2015 году. «Никто не мечтал, что рубин может принести $30 млн. Потом внезапно исключительный камень появляется на рынке, и все изменилось, - говорит Беннетт. – Вы можете провести всю свою карьеру в области ювелирных изделий и никогда не увидеть 10-каратный рубин высочайшего качества».

Рубины, изумруды и сапфиры в настоящее время поступают из многих мест, но исторические источники, указанные выше, по-прежнему являются самыми предпочитаемыми. «Исторические места, о которых писали и которые известны в течение веков, являются планкой, по которой определяется все другое, и стандартом красоты, и поэтому [камень из одного из этих мест] имеет надбавку», - объясняет Роберт Уэлдон (Robert Weldon), директор Геммологической библиотеки и информационного центра им. Ричарда Т. Лиддикоута (Richard T. Liddicoat Gemological Library and Information Center), относящегося к Геммологическому институту Америки. Он сравнивает тонкие различия в этих источниках с лучшим марочным вином в виноделии». Виноград может быть одним и тем же, но он будет иметь немного другое качество из-за того, где растет», - объясняет он. Геологические условия в значительной мере влияют на характеристики камня, как в случае с кашмирским сапфиром, который, как говорит Уэлдон, имеет «отчетливые светоотражающие включения, которые придают внутреннюю бархатистость, рассеивают свет и делают его особенно привлекательным».

Все-таки многие мозамбикские рубины и замбийские изумруды показывают уровень качества, который конкурирует с уровнем качества камней с исторических рудников. Со временем, поскольку покупатели лучше понимают и оценивают камни из новых источников, а старые рудники истощаются, стоимость исключительных образцов вырастет. «Красота является замечательным элементом в ювелирных изделиях, - говорит Мелвин Кёртли (Melvyn Kirtley), главный геолог и вице-президент Tiffany по драгоценным ювелирным изделиям. – Как только наши клиенты понимают мозамбикский рубин, его красоту и качество, они очень поражаются». Беннетт из Sotheby’s рассматривает рубины из Мозамбика и Мадагаскара потенциальной возможностью для инвестиций, отмечая, что они «вероятно, недооценены в определенной степени».

Самые предприимчивые инвесторы иногда отходят еще дальше от традиций, проводя геологоразведку в поисках менее известных драгоценных камней в отдаленных источниках на земле. Эти сокровищницы полезных ископаемых позволяют делать открытия для покупателей в поиске чего-то уникального, и покупка параибского турмалина или шпинеля может дать хороший выигрыш. «Иногда открытие нового месторождения может повысить стоимость камней, - говорит Уэлдон, отмечая, что рудник по добыче шпинеля в Танзании изменил динамику рынка, когда он был открыт 10 лет назад. – Совершенно неожиданно шпинель появился на карте, и люди узнали о нем». Другими востребованными камнями считаются александрит, цаворит и огненный опал, хотя определение точной стоимости этих драгоценных камней может оказаться затруднительным из-за колебаний спроса и предложения.

Еще к еще одной развивающейся категории относятся дорогие современные дизайнеры, уникальные изделия которых сравниваются с коллекционными произведениями искусства. Эти изделия коллекционируются так же, как люди коллекционируют современные произведения искусства или скульптуры, отмечает Жан Гика (Jean Ghika), директор компании Bonhams по ювелирным изделиям в Великобритании и Европе, который в качестве примера приводит послевоенные произведения Эндрю Грима (Andrew Grima). Гика добавляет, что изделия дизайнеров для крупных брендов, включая Анжелу Каммингс (Angela Cummings) для Tiffany и Альдо Чипулло (Aldo Cipullo) для Cartier, тоже пользуются большим спросом. Кадакиа из Christie’s предпочитает Бхагата (Bhagat), Эдмонда Чиня (Edmond Chin), Мишель Он (Michelle Ong), компания Hemmerle, и Джеймса де Живенши (James de Givenchy) для Taffin.

Конечно, как и со всеми инвестициями, движущей силой которых является страсть, возврат на инвестиции для покупателей драгоценных ювелирных изделий означает больше, чем любое увеличение денежной стоимости. Большинство драгоценностей дарятся в знак любви или в ознаменование важных событий. «Основной причиной покупки изделия людьми, - говорит Гика, - является то, что они хотят носить их, они им нравятся и потому, что это становится частью их стиля. Инвестиционная стоимость является дополнительным свойством».

Тем не менее, большинство из нас, вероятно, согласятся, что камень сверкает ярче, когда мы знаем, что он повышается в цене.



