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Алмазные портреты – Сэр Томас Куллинан

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Экспертиза

Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) – Большинство людей в алмазной отрасли сразу узнают имя Куллинан (Cullinan), принадлежащее, вероятно, самому знаменитому алмазу в истории, и нескольким из самых известных бриллиантов в мире в настоящее время. Они, вероятно, знают о руднике Куллинан в ЮАР, на котором были получены некоторые из самых прекрасных алмазов в истории, включая Blue Moon (Голубую Луну), к которому мне невероятно повезло иметь причастность. Но мало кто из нас знает о Сэре Томасе Куллинане, тезке и рудника, и крупнейшего из когда-либо обнаруженных алмазов ювелирного качества.

Куллинан родился в 1862 году в колонии Кейп (в современное время - ЮАР). В 1887 году он переехал в Йоханнесбург, где работал каменщиком. В 1896 году он основал завод в Олифантсфонтейне по производству кирпича и плитки. В то время уже велась добыча алмазов в Кимберли, и Томас переключился на поисковые работы, используя те ограниченные средства, накопленные им. На участках, окружающих ферму Корнелис Миннаар в Эландсфонтейне, было обнаружено небольшое количество алмазов, и сообразительный Куллинан правильно подумал, что эти алмазы могли быть принесены сюда аллювиальными речными системами. Он считал, что возвышенность на крупном владении должна содержать источник алмазов, которые поступают вниз с высоты, и настойчиво стремился купить ферму, но ее владелец Уиллем Принслоо (Willem Prinsloo) отказывался продавать ее.

Принслоо умер в 1898 году незадолго до начала Бурской войны. Семья Принслоо, которая все острее нуждалась в деньгах, унаследовала ферму. Дочь Принслоо по сути сдалась и продала ферму Томасу Куллинану за £52 000, это почти 7 млн долларов в наше время. Предположения Куллинана оказываются совершенно правильными, и алмазное месторождение Премьер (Premier, Первое) будет открыто через несколько лет геологоразведки, проводившейся по методу проб и ошибок. Вероятно, он даже не мог себе представить масштаб месторождения, которое он открыл на площади 32 га. В 1902 году Куллинан создал компанию Premier (Transvaal) Diamond Mining Company. Рудник Премьер вошел в строй на следующий год и продолжает работать до сих пор.

Примерно в то же время De Beers Consolidated Mines под руководством Сесиля Родса (Cecil Rhodes) и его предка Фрэнсиса Оутса (Francis Oats) проводила скупку всех алмазных предприятий в регионе. Куллинан не поддался давлению и отказался продать компании De Beers. Оутс отказался от угрозы открытому месторождению Премьер. В 1908 году рудник Премьер дает больше алмазов, чем все работающие рудники компании De Beers вместе взятые. Вместо этого Куллинан предпочел продавать свои камни через двух самостоятельных алмазных дилеров – Эрнеста (Ernest) и Бернара Оппенгеймеров (Bernard Oppenheimer), имеющих родственные связи.

26 января 1905 года Куллинан обессмертил свое имя благодаря обнаружению крупнейшего в мире алмаза ювелирного качества из когда-либо добытых весом в 3 106,75 карата. Интересно то, что, несмотря на многие неверные сообщения в средствах массовой информации об обратном, Куллинан на самом деле является вторым по величине алмазом из когда-либо обнаруженных. Самый крупный камень был добыт за 10 лет до этого в Бразилии и был больше Куллинана на 51 карат. из-за своего низкого качества черный технический алмаз «карбонадо» Сержио (Sergio) по существу затерялся на страницах истории.

Алмаз Куллинан привлек внимание во всем мире в то время, когда новости передавались медленно. Этот алмаз был обнаружен горняком Томасом Эваном Пауэлом (Thomas Evan Powell) и сразу же был передан его начальнику Фредерику Уэлсу (Frederick Wells). Уэлса наградили за находку в размере £3 500, но нет сообщений о этом, поделился ли он деньгами с Пауэлом. Благодаря одной плоской поверхности камня считают, что Кулинан был частью гораздо большего алмаза, который был разломлен силами природы. Этот камень был сразу же назван Куллинан и приобретен правительством колонии Трансвааль за £150 000, но был застрахован на сумму в десять раз более высокую.

Парламент провел голосование по вопросу о том, что следует сделать с этим алмазом, и бурское большинство предположило отдать его королю Эдуарду VII в «знак лояльности и преданности людей Трансвааля трону и лично его Величеству». Англоговорящее меньшинство не чувствовало такого обязательства, но победило большинство, и камень был подарен английской монархии. Огранка камня была возложена на братьев Ашер (Asscher) из Амстердама, и они разрезали алмаз на девять крупных камней и 96 маленьких.

Рудник Премьер Куллинана в конечном счете войдет в картель De Beers во время Первой мировой войны, когда цены на алмазы и бриллианты резко упали, и Куллинану нужна была система поставок De Beers. De Beers продолжит эксплуатировать этот рудник до 2007 года, когда она продала его консорциуму, возглавляемому Petra Diamonds, базирующемуся в Лондоне. В 2003 году в ознаменование столетия этого рудника его переименовали в алмазный рудник Куллинан. Этот рудник работает около города Куллинан, названного в честь человека, который создал этот сейчас оживленный город там, где раньше ничего не было.

Кроме того, что Куллинан был председателем правления рудника Премьер, он был председателем правления и директором New Eland Diamonds Ltd., директором нескольких золотодобывающих компаний, владельцем компании Consolidated Rand, Brick, Pottery & Lime Co. Ltd. его также интересовало фермерство и лесное хозяйство, и он владел несколькими фермами и плантациями.

Куллинан также живо интересовался политикой и был решительным сторонником ответственного правительства для провинции Трансвааль. Он представлял Северную Преторию в первом парламенте Трансвааля. Он становится большим сторонником Союза колоний Кейп и Трансвааль (Union of the Cape and Transvaal Colonies), который в 1910 году присоединился в Союзу Южной Африки (Union of South Africa). В тот же год Томас Куллинан был возведен в рыцари за его вклад на инаугурации Союза Южной Африки, председателем которого был герцог Коннотский (Duke of Connaught), являющийся представителем короля Георга (George) V. Он принимал участие в сражениях Первой мировой войны в кампании против немецкой армии на юго-западе Африки (в современной Намибии). Он получил прозвище «Майор», которое было у него до самой его смерти в 1936 году в возрасте 74 лет.

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