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Повторное изучение трубок с низким содержанием алмазов может преподнести сюрпризы в виде крупных драгоценных камней

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Экспертиза

Автор: Мартин Кример (Martin Creamer)

(miningweekly.com) – Алмазоносные кимберлиты с очень низким содержанием в каратах на сто тонн в прошлом обычно оставались без внимания со стороны разработчиков алмазных месторождений, но сейчас признана возможность содержания в них крупные алмазов типа IIа, которые продаются за большие деньги.

Хотя алмазодобывающая компания De Beers отказалась от того, что сейчас называется рудником Карове (Karowe) в Ботсване, а также от того, что сейчас является рудником Летсенг (Letseng) в Лесото, каждый актив дал очень крупные дорогостоящие алмазы, когда он был запущен в эксплуатацию, к этому вопросу было привлечено внимание на одиннадцатой Международной кимберлитовой конференции (International Kimberlite Conference) в Ботсване.

Заслуженный профессор-исследователь Стивен Хэггерти (Stephen Haggerty) из Международного университета Флориды, который присутствовал на конференции, выступает за то, чтобы геологоразведчики возвращались к кимберлитам с очень низким содержанием алмазов на тонну для того, чтобы более внимательно изучить их.

«Именно здесь находятся купные алмазы, здесь находятся ценные алмазы», - говорит Хэггерти изданию Mining Weekly Online.

Он отмечает, что крупные алмазы, проданные с рудника Карове, имели цену от $20 млн до $63 млн за алмаз, и владельцу рудника Карове, компании Lucara, потребовалось какое-то время, чтобы найти кого-то достаточно состоятельного для того, чтобы он купил алмаз с рудника Карове размером с теннисный мяч и весом 1 109 каратов, это третий в мире по величине алмаз после знаменитых алмазов Куллинан и Эксельсиор (Excelsior), пока Граф (Graff) не заплатил за него $53 млн.

Алмазы весом 1 109 каратов, а также 813 каратов и 300 каратов были найдены в течение нескольких часов один за другим, и камень весом 813 каратов ушел за $63 млн.

De Beers продала рудник Карове, потому что содержание считалось слишком низким, по такой же причине был продан и рудник Лесенг, на котором тоже добываются крупные алмазы.

Хэггерти объясняет, что эти крупные алмазы типа IIа сформировались в присутствии металлического железа в нижних слоях мантии на глубине более 660 км ниже поверхности земли, где они находились 2,8 – 3 миллиарда лет до выхода наверх.

Он является одним из восьми человек, которые посетили все одиннадцать международных кимберлитовых конференций, первая из которых была проведена в ЮАР в 1973 году, на которой присутствовал Джон Гёрни (John Gurney) и Луи Аренс (Louis Ahrens) из Университета Кейп-Тауна, и Бэрри Хоуторн (Barry Hawthorne), бывший главный геолог компании De Beers.

Первая конференция считается крупным успехом благодаря тому, что Хоуторн смог убедить De Beers «открыть ворота службы безопасности» на алмазных рудниках в южной Африке, что позволило таким людям, как Хэггерти приезжать и собирать необходимые породы, что привело к нескольким прорывам, позволившим сделать новые открытия.

Последняя из 11 встреч открылась с исторического обзора открытия алмазов в южной Африке, сделанного Майком де Витом (Mike de Wit), неисполнительным директором компании Tsodilo Resources, который раскрыл документы на немецком языке о ранних днях компании De Beers.

Он также включил материалы Манфреда Маркса (Manfred Marx), одного из первопроходцев-геологоразведчиков, который вместе с Гэвином Ламонтом (Gavin Lamont) и Джимом Гибсоном (Jim Gibson) открыли кимберлитовую трубку Орапа (Orapa) в Ботсване в 1970 году.

Чего добилась группа Маркса, так это она сделала ключевые выводы на основании исследования минералов-индикаторов кимберлита, что привело к открытию очень успешного месторождения Орапа в Ботсване, стране, которая является ведущей по соотношению доллара за карат алмаза и вторым крупнейшим экспортером алмазов с точки зрения объемов.

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