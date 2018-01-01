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Горнодобывающий сектор Ботсваны находится в безнадежной ситуации

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Экспертиза

(journalducameroun.com) – Будущее горнодобывающего сектора Ботсваны находится в критическом положении, поскольку восемь рудников закрылись с 2019 года, и в ходе этого было потеряно 7 000 рабочих мест, согласно информации из доклада, подготовленного министерством природных ресурсов. Принимая во внимание то, что население составляет менее 2 млн человек, вызывает беспокойство число рабочих мест, потерянных в последние семь лет. Ботсвана зависит от горнодобывающего сектора, и она получает большую часть своих поступлений от этого сектора.

По информации Садике Кебонанга (Sadique Kebonang), министра природных ресурсов, некоторые из рудников все еще находятся в стадии ликвидации, а другие были снова открыты. Хотя Кебонанг не говорит, сколько из 7 593 людей, потерявших работу с 2010 года, были вновь приняты, когда некоторые рудники были снова открыты, он сказал, что потеря рабочих мест из-за закрытия была тяжелым бременем для ослабленной экономики страны.

Медный рудник Мована (Mowana), который принадлежал компании Messina Copper Botswana, был ликвидирован и закрыт в 2015 году, и было потеряно 500 рабочих мест. Кебонанг сказал, что планы, касающиеся будущего этого рудника, заключаются в том, что его перевели в компанию, которая называется Leboam Holdings, и в апреле 2017 года он возобновил работу.

Другой рудник, который называется Boseto, принадлежал Discovery Metals Limited и был закрыт в декабре 2014 года. он сказал, что в 2015 году этот рудник был продан затем компании Khoemacau. Kimberly Diamonds закрыла свой рудник Лерала (Lerala) и в апреле 2017 года поставила его на техобслуживание и уход. Идет процесс ликвидации этого рудника, и с тех пор было потеряно 151 рабочее место, сказал он.

Кебонанг сказал, что никелевый рудник Тати (Tati), принадлежащий группе компаний BCL, был запланирован к ликвидации в октябре 2016 года, что привело к потере 764 рабочих мест, а другой рудник, принадлежащий этой же компании, который называется BCL, тоже был запланирован к ликвидации, и потеряно 5 134 рабочих места.

Министр также заявил, что алмазный рудник BK11, принадлежащий Monak Ventures, был закрыт в 2012 году и 165 работников потеряли работу, а алмазный рудник Гхагуд (Ghagood), принадлежащий Gem Diamonds Botswana, закрылся в марте 2017 года, и при этом было потеряно 263 рабочих места. Рудник Дамтшаа (Damtshaa), принадлежащий Debswana, закрылся в 2015 году и был снова открыт в октябре 2017 году, на нем не были потеряны рабочие места, поскольку его работники были переведены на другие рудники этой же компании.  

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