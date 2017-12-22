Президент WDC Фишлер обсуждает рекомендации КП накануне пленарного заседания

08 декабря 2017

Накануне пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП) 2017 года, которое открывается в Брисбене в субботу, 9 декабря, издание The Diamond Loupe встретилось с исполняющим обязанности президента Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) и президентом Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) Стефаном Фишлером (Stéphane Fischler), чтобы поговорить о рекомендациях КП и том, что ожидается от этого пленарного заседания. В прошлую среду WDC выступил с заявлением, в котором содержится призыв к открытой дискуссии на пленарном заседании о реформе КП, включая расширение сферы компетенции КП в рамках дискуссии о расширении определения конфликтных алмазов.

The Diamond Loupe: WDC был откровенен в своей поддержке расширения определения конфликтных алмазов и через это сферы компетенции Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (ССКП). В 2012 году WDC предложил изменить определение «конфликтный алмаз», включив в него «связанное с алмазами насилие в районах добычи и торговли алмазами». Это вносилось на обсуждение и раньше, но всегда отвергалось. Вы видите возможность сломить это сопротивление и чего-то добиться?

Стефан Фишлер: WDC активно поддерживает ответственное, этичное поведение, которое защищает права человека по всей цепочке поставок алмазов. Прошло уже пять лет с того момента (Виченца-2012), когда WDC высказался в поддержку расширения сферы деятельности КП, чтобы повысить вероятность создания надежных и безопасных условий труда, справедливой практики труда и устойчивого развития в алмазных сообществах. Это все еще остается нашей позицией сегодня.

WDC - всего лишь один голос в трехсторонней системе КП. Промышленность (представленная Всемирным алмазным советом), а также Коалиция гражданского общества, состоящая из 11 неправительственных организаций, являются официальными наблюдателями этого процесса. Ни одна из сторон не имеет права голоса или права вето. Для того, чтобы осовременить данное определение, требуется, чтобы правительства-участники (являющиеся третьей стороной трехсторонней системы) согласились с внесением изменений в ССКП.

Стремясь повысить прозрачность и подотчетность в алмазной промышленности, WDC создал расширение ССКП, известное как Система гарантий (System of Warranties, SoW). Эта добровольная система гарантий расширяет эффективность КП в диапазоне от производства алмазного сырья до бриллиантов, охватывая всю цепочку алмазных поставок. Она выступает в качестве заявления со стороны поставщиков о том, что алмазное сырье и получаемые из него бриллианты имеют бесконфликтное происхождение. Это лишь один из примеров усилий отрасли по обеспечению большей прозрачности.

В настоящий момент Система гарантий пересматривается с тем, чтобы формализовать принципы, связанные с «обязанностью заботиться» о соблюдении ответственной деловой практики, добиваясь того, чтобы организация любого размера, включая малый и средний бизнес, могла их реализовать. Эти принципы предназначены для повышения осведомленности и включения большего числа гарантий в области прав человека, как это рекомендовано в различных международных и национальных договорах, связанных с управлением.

TDL: Одним из важнейших вопросов в повестке дня и, по всей видимости, ключевым звеном целого ряда рекомендаций для КП и его основного документа является создание постоянного секретариата в нейтральной стране. Располагает ли эта инициатива достаточной поддержкой для принятия на пленарном заседании?

С.Ф.: Мы на это надеемся, но это еще предстоит выяснить. WDC твердо верит в необходимость усиления управления в КП и создания более сильных институтов для реализации ССКП. Создание постоянного секретариата, базирующегося в нейтральной стране, имеет решающее значение для осуществления ССКП. WDC рекомендует, чтобы этот секретариат был готов действовать 24 часа в сутки 7 дней в неделю по всем вопросам КП и чтобы он финансировался участниками КП вместе с наблюдателями на добровольных началах.

TDL: Что может стать основным камнем преткновения?

С.Ф.: Это еще предстоит увидеть. Наша цель в Брисбене заключается в установлении позитивного и формального консенсуса вокруг необходимости создания постоянного секретариата. Как только это будет достигнуто, будет обсуждаться его круг вопросов, включая финансирование и местоположение. Это будет всеобъемлющий и поэтапный процесс.

TDL: Рекомендации WDC призывают к лицензированию всех алмазных рудников и горняков, покупателей, экспортеров, курьеров и т. д., настоятельно советуя использовать электронную документацию, обмен сообщениями и создание базы данных алмазного производства. Насколько далеки участники от выполнения этих рекомендаций?

С.Ф.: Вы говорите, я полагаю, о необходимости усилить внедрение стандартов КП - в частности, функций безопасности, связанных с сертификатами КП, системы подтверждения импорта, а также укрепления базы данных о продукции. Действительно, WDC полагает, что все это необходимо пересмотреть и улучшить.

TDL: Недавно, в интервью агентству Rough&Polished М’Зи Фула Нгенге (M’Zee Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council) и Африканской ассоциации производителей алмазов (African Diamond Producers Association) заявил, что страны, не являющиеся производителями алмазного сырья, не должны возглавлять КП. Он упомянул конкретно об ОАЭ, но, принимая во внимание, что в 2018 году председателем Кимберлийского процесса должен стать Европейский союз, как вы отреагируете на это утверждение?

SF: Моя первая реакция - удовлетворение. То, что председатель ADC и ADPA публично заявляет о необходимости того, чтобы африканские производители взяли на себя бо́льшую ответственность за этот процесс, выглядит очень позитивно. Сказав это, нужно осознать, что для обеспечения этической цепи поставок нужны две стороны. Те, кто в начале цепи, и те, кто в конце. Шахтеры, а также розничные торговцы ювелирных изделий с бриллиантами несут равную ответственность за то, чтобы гарантировать непреходящую бесспорность ценностей, связанных с алмазами. Это должно достигаться совместными усилиями.

TDL: Diamondfacts.org только что обновили свой сайт. Это представляется хорошим шагом, поскольку мысль о том, что бриллианты делают добро, должна доноситься гораздо более публично и решительно. Каким образом индустрия должна продвигать эту мысль?

SF: Говорить, делиться, вдохновлять и объяснять. Это то, что нужно делать. Это то, что будет в повестке дня на следующий год.

TDL: Каковы ваши ожидания от председательства ЕС в 2018 году?

С.Ф.: Я считаю, что ЕС как никогда твердо привержен Кимберлийскому процессу, но прежде всего давайте сначала убедимся в том, что мы достигли положительного результата и значимого прогресса в Брисбене.





Всемирный алмазный совет является отраслевой организацией, деятельность которой направленна на предотвращение проникновения конфликтных алмазов в глобальную цепочку поставок и на сохранение ценности, связанной с природными алмазами. Созданная в 2000 году, это единственная организация, в которой алмазная отрасль представлена ​​в полном объеме от производителя до розничной торговли и которая включает в себя наиболее влиятельные коммерческие предприятия, некоммерческие организации и отдельные компании, работающие сегодня в отрасли.